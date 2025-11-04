ભવનાથ તળેટી ધીમે ધીમે થઈ રહી છે ખાલી, ભાવિકોએ કહ્યું, 'મંજુરી આપો તો કાદવ-કિચડમાં પણ પરિક્રમા કરી લઈશું'
તંત્રની છેલ્લી આશાએ ભવનાથ તળેટીમાં બેઠા શ્રદ્ધાળુઓ આખરે નિરાશ થઈને પોતાના વતન તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યાં છે, જોકે, કેટલાંક લોકોને હજી પણ મંજુરીની આશા છે.
Published : November 4, 2025 at 1:18 PM IST
જુનાગઢ: વરસાદ અને પ્રતિકૂળ વાતાવરણને કારણે સ્થગિત રાખવામાં આવેલી પરિક્રમામાં મોટી સંખ્યામાં મહારાષ્ટ્રમાંથી પણ ભાવિકો ભાવનાથ તળેટી તરફ આવ્યા છે, ત્યારે આ તમામ ભાવિકો હવે ધીમે ધીમે તેમના ઘર તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે.
મહારાષ્ટ્રમાંથી મોટી સંખ્યામાં આવ્યા ભાવિકો
મહારાષ્ટ્રથી ખાસ પરિક્રમા માટે આવેલા મરાઠી ભાવિકો આજે પણ પરિક્રમા માટે સરકાર મંજૂરી આપે તો આવતીકાલે પૂનમના દિવસે એક દિવસમાં પરિક્રમા પૂર્ણ કરવાની તૈયારી સાથે ભવનાથમાં રોકાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે, પરંતુ ધીમે ધીમે હવે ભવનાથ તળેટીમાથી ભાવિકો તેમના ઘર તરફ પ્રયાણ પણ કરી રહ્યા છે.
ધીમે ધીમે ભાવિકોનું પોતાના ઘર તરફ પ્રયાણ
પ્રતિકૂળ વાતાવરણ અને વરસાદની અનિશ્ચિત સ્થિતિની વચ્ચે આ વખતની ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા તમામ ભાવિકો માટે સ્થગિત રાખવામાં આવી, ત્યારે પરિક્રમા માટે ખાસ મહારાષ્ટ્ર માંથી પણ મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો જુનાગઢ આવતા છે, પરંતુ આ વખતે પરિક્રમા સ્થગિત રહેતા મહારાષ્ટ્રના ભાવિકો નિરાશ થયાં છે, અને હવે ધીમે ધીમે તેમના ઘર તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે.
પરીક્રમાર્થીઓની છેલ્લી આશા
જો પરિક્રમા શરૂ થઈ હોત તો આવતી કાલે પૂનમના દિવસે પરિક્રમાનો અંતિમ દિવસ હોત ત્યારે આજે પોતાના ઘર મહારાષ્ટ્ર તરફ જઈ રહેલા મરાઠી ભાવિકો આજે પણ સરકાર સમક્ષ આશાની નજર થી જોઈ રહ્યા છે, અને આવતી કાલે પરિક્રમાનો અંતિમ દિવસ છે. છેલ્લાં બે-ચાર દિવસથી વાતાવરણ પણ એકદમ ચોખ્ખું થઈ ગયું છે, ત્યારે એક દિવસ માટે પણ પરિક્રમા પથ પર જવાની મંજૂરી આપે તો પરિક્રમા કરવાની તૈયારી મરાઠી ભાવિકોએ વ્યક્ત કરી છે.
ભવનાથ તળેટી ધીમે ધીમે થઈ રહી છે ખાલી
દર વર્ષે પરિક્રમાના પાંચ દિવસો એટલે કે અગિયારસથી પૂનમ સુધીના આ સમયગાળામાં લાખોની સંખ્યામાં પરિક્રમા કરવા માટે જુનાગઢ આવતા હોય છે. આ દરમિયાન પરિક્રમાર્થીઓથી ભવનાથની ગીરી તળેટી એકદમ જીવંત બનતી હોય છે.
મહારાષ્ટ્રમાંથી આવ્યા મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો
પરિક્રમાના પાંચ દિવસો દરમિયાન 12 થી 15 લાખ જેટલા ભાવિકો પરિક્રમા પૂર્ણ કરીને ભવ ભવનું ભાથું બાંધતા હોય છે, પરંતુ આ વખતે વરસાદ અને પ્રતિકૂળ વાતાવરણ હોવાને કારણે ભવનાથ તળેટીમાં એક થી દોઢ લાખ જેટલા ભાવિકો જોવા મળતા હતા, જે પૈકીના મોટાભાગના મહારાષ્ટ્ર તરફથી આવેલા જણાયા હતાં.