ગિરનાર લીલી પરિક્રમા: વરસાદને કારણે ૩૧ ઓક્ટોબર સુધી માર્ગ બંધ; અંતિમ નિર્ણય પછી ખુલશે
હાલ વરસાદ અને વાવાઝોડાની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ૩૧ ઓક્ટોબર સુધી પરિક્રમાનો માર્ગ તમામ પ્રવાસીઓ અને યાત્રીઓ માટે બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
Published : October 29, 2025 at 9:44 PM IST
જુનાગઢ: કાર્તિક સુદ અગિયારસ અને ૨ નવેમ્બરથી ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા શરૂ થવાની હતી, પરંતુ પાછલા એક અઠવાડિયાથી ગિરનાર પર્વત તેમજ સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં પડી રહેલા વરસાદને લીધે પરિક્રમા પર ચિંતાના વાદળો ઘેરાયા છે. યાત્રીઓ અને પરિક્રમાથીઓને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે માટે આજે જુનાગઢ જિલ્લા કલેક્ટર અનિલ કુમાર રાણાવસીયાએ મીડિયાને પરિક્રમા માર્ગ ખોલવા અંગે વિગતો આપી છે. હાલ વરસાદ અને વાવાઝોડાની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ૩૧ ઓક્ટોબર સુધી પરિક્રમાનો માર્ગ તમામ પ્રવાસીઓ અને યાત્રીઓ માટે બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ૩૧ ઓક્ટોબરે વરસાદ તેમજ વાતાવરણની સ્થિતિનું અંતિમ મૂલ્યાંકન કર્યા બાદ પરિક્રમા માર્ગ ખોલવા અંગે અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે.
૩૧ ઓક્ટોબર સુધી પરિક્રમા માર્ગ બંધ
ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા કાર્તિક સુદ અગિયારસથી પૂનમ સુધી ચાલે છે. પરંતુ હાલ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર, જુનાગઢ તેમજ ગિરનાર પર્વત અને આસપાસના વિસ્તારોમાં છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી સતત વરસાદ અને વરસાદી વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. આ કારણે પરિક્રમા માર્ગ પર કોઈ વાહન કે પરિક્રમાથી ચાલી શકે તેવી સ્થિતિ નથી. તેથી આજે જુનાગઢ જિલ્લા કલેક્ટરે ૩૧ ઓક્ટોબર સુધી પરિક્રમા માર્ગ તમામ પ્રવાસીઓ અને પરિક્રમાથીઓ માટે બંધ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
૩૧ ઓક્ટોબર બાદ અંતિમ નિર્ણય લેવાશે
જુનાગઢ જિલ્લા કલેક્ટર અનિલ રાણાવસીયાએ મીડિયાને વિગતો આપતાં જણાવ્યું હતું કે, હાલ વરસાદની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ૩૧મી ઓક્ટોબર સુધી પરિક્રમા માર્ગ બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. શુક્રવાર સુધી કોઈ વ્યક્તિ કે પરિક્રમાથીને જંગલ વિસ્તારમાં પ્રવેશ કરવા દેવામાં આવશે નહીં. ૩૧ ઓક્ટોબર બાદ વરસાદ અને વાવાઝોડાની સ્થિતિ સ્પષ્ટ થતાં જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા પરિક્રમા માર્ગનું અંતિમ નિરીક્ષણ કરીને પરિક્રમા શરૂ કરી શકાય કે કેમ તે અંગે અંતિમ નિર્ણય જાહેર કરવામાં આવશે.
આજના દિવસે ગિરનાર જંગલ વિસ્તારમાં ચાલીને જવા જેવી કોઈ સ્થિતિ નથી. વરસાદને કારણે જંગલમાં કાદવ-કીચડ અને નદીઓમાં પાણી વહી રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં પરિક્રમાથીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને ૩૧મી તારીખ સુધી કોઈ પરિક્રમાથી કે યાત્રીને જંગલ વિસ્તારમાં જવા દેવામાં નહીં આવે. જે ભાવિકો પરિક્રમા માટે જુનાગઢ આવવા માંગે છે, તેમને ૩૧ ઓક્ટોબર બાદ વરસાદ તેમજ ત્યારબાદની સ્થિતિ સ્પષ્ટ થયા પછી પરિક્રમા શરૂ થાય તો જ જુનાગઢ આવવાની આગ્રહભરી વિનંતી જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા કરવામાં આવી છે.
