ગિરનાર પરિક્રમામાં મફત કાપડ અને ઇકો ફ્રેન્ડલી થેલીનું વિતરણ કરાશે, પાંચ લાખ થેલીનું કરાયું આયોજન
કારતક સુદ એકાદશીથી પૂર્ણિમા સુધી પાંચ દિવસ ગરવા ગિરનારની લીલી પરિક્રમા યોજાશે, 14 વર્ષથી પ્રકૃતિ મિત્રો ભાવિકો પાસેથી પ્લાસ્ટિક લઈ વિનામૂલ્યે કાપડની થેલી આપે છે.
Published : November 9, 2026 at 4:11 PM IST
જૂનાગઢ: કારતક સુદ એકાદશીથી પૂર્ણિમા સુધી પાંચ દિવસ દરમિયાન ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા આદિ અનાદિ કાળથી આયોજિત થતી આવે છે. દર વર્ષે વધતાં જતાં પ્લાસ્ટિકના પ્રદૂષણને ધ્યાને રાખીને પાછલા 14 વર્ષથી પ્રકૃતિ મિત્રો દ્વારા પરિક્રમામાં આવનાર ભાવિકો પાસેથી પ્લાસ્ટિકની થેલી અને ઝબલા એકત્ર કરીને તેમને વિનામૂલ્યે કાપડ અને ઇકો ફ્રેન્ડલી થેલીનું વિતરણ કરાઈ રહ્યું છે.
પાછલા 14 વર્ષમાં 40 ટન કરતાં વધારે પ્લાસ્ટિકની થેલી અને કચરો જંગલમાં જતો અટકાવવામાં પ્રકૃતિ મિત્રના સ્વયંસેવકોને સફળતા મળી છે. આ વર્ષે પણ પાંચ લાખ થેલીનું વિનામૂલ્યે વિતરણ કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
પરિક્રમા માટે પ્રકૃતિ મિત્રના સ્વયંસેવકો સજ્જ
કારતક સુદ એકાદશીથી પૂર્ણિમા સુધી ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા આદિ અનાદિ કાળથી આયોજિત થતી આવે છે, જેમાં હવે જેમ જેમ આધુનિક સમય આવતો જાય છે તેમ તેમ પરિક્રમા પ્લાસ્ટિકના પ્રદૂષણ યુક્ત બનતી જતી જોવા મળે છે. જેને ધ્યાને રાખીને પાછલા 14 વર્ષ કરતાં વધારે સમયથી પ્રકૃતિ મિત્રના સ્વયંસેવકો દ્વારા પરિક્રમા માર્ગ અને ગિરનાર જંગલમાં પ્લાસ્ટિકનું પ્રદૂષણ ઘટે તે માટે પરિક્રમામાં આવતા પરિક્રમાર્થીઓને વિનામૂલ્યે કાપડ અને ઇકો ફ્રેન્ડલી થેલીઓ આપીને જંગલમાં પ્લાસ્ટિકનું પ્રદૂષણ ઓછું થાય તે માટે પ્રકૃતિની સાથે સમાજ સેવાની ઉમદા સુવાસ ફેલાવી રહ્યા છે. 100 કરતાં વધારે સ્વયંસેવકો દ્વારા સતત પાંચ દિવસ સુધી આ પ્રકારની સેવા વિનામૂલ્યે આપવામાં આવે છે.
પાછલા એક દશકમાં અંદાજિત 40 ટન કરતાં વધારે પ્લાસ્ટિકનો કચરો પ્રકૃતિ મિત્રના સ્વયંસેવકો દ્વારા જંગલમાં જતો અટકાવવામાં સફળતા મળી છે. આ વર્ષે પણ અંદાજિત 5 લાખ ઇકો ફ્રેન્ડલી અને કાપડની થેલીનું વિતરણ કરવાની વ્યવસ્થા પ્રકૃતિ મિત્રના સ્વયંસેવકો દ્વારા કરવામાં આવી છે.
સંયોજક ચિરાગબેન ગોસાઈનો પ્રતિભાવ
પ્રકૃતિ મિત્રના સંયોજક ડો. ચિરાગબેને ETV ભારતને આપેલા પ્રતિભાવ અનુસાર પાછલા 14 વર્ષથી 100 કરતાં વધારે સ્વયંસેવકો પરિક્રમા શરૂ થાય તે પૂર્વે જ રૂપાયતન વિસ્તારમાં પાંચ દિવસ સુધી સતત પડાવ નાખીને શક્ય તેટલું પ્લાસ્ટિક જંગલમાં ઓછું જાય તેના માટેના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. રાજકોટના રાજુભાઈ દોશી દ્વારા પણ ઇકો ફ્રેન્ડલી અને કાપડની થેલીની સેવા પૂરી પાડવામાં આવે છે.
આ સિવાય સ્વયંસેવકો દ્વારા વર્ષ દરમિયાન એકત્ર કરાયેલા ફંડમાંથી પણ આ થેલીની ખરીદી કરીને પરિક્રમામાં આવતા પ્રત્યેક પરિક્રમાર્થીને પ્લાસ્ટિકની થેલીના બદલામાં કાપડની થેલી આપવાની વ્યવસ્થા કરાઈ છે. તેઓ પરિક્રમામાં આવતા પ્રત્યેક વ્યક્તિને પ્લાસ્ટિકનું પ્રદૂષણ ઓછું થાય અને પરિક્રમામાં આવતા પૂર્વે તેના સામાનમાં પ્લાસ્ટિકની કોઈ પણ ચીજ વસ્તુ ઘરેથી લઈને ન આવે તેવી આગ્રહભરી વિનંતી પણ કરી છે.
એકત્ર થયેલું પ્લાસ્ટિક કોર્પોરેશન કરે છે નિકાલ
દર વર્ષે 30 થી 40 હજાર કિલો પ્લાસ્ટિકના ઝભલા અને પ્લાસ્ટિકની ચીજ વસ્તુઓ પરિક્રમાર્થીઓ પાસેથી એકત્ર કરીને પ્રકૃતિ મિત્રો દ્વારા તેને પાંચ દિવસ દરમિયાન એક જ સ્થળે એકત્ર કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પરિક્રમા પૂર્ણ થયા બાદ આ તમામ પ્લાસ્ટિક જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કચરા નિકાલ શાખાના કર્મચારીઓ લઈ જઈને તેનો વૈજ્ઞાનિક ઢબે નિકાલ કરીને પ્લાસ્ટિકનું પ્રદૂષણ ઓછું થાય તે દિશામાં કામ કરે છે.
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