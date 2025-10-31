ETV Bharat / state

ગિરનાર લીલી પરિક્રમા સ્થગિત: વરસાદને કારણે ભાવિકો માટે રદ, સંતો પ્રતીકાત્મક રૂપે પૂર્ણ કરશે પરંપરા

પરંપરા અને સનાતન ધર્મના મુહૂર્તને સચવાય તે માટે સાધુ-સંતો દ્વારા પ્રતીકાત્મક રૂપે પરિક્રમા કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 31, 2025 at 3:37 PM IST

જુનાગઢ: પાછલા દસ દિવસથી જુનાગઢ શહેર અને ગીરનાર પર્વતમાં વરસાદને કારણે વાતાવરણ ડામાડોળ બન્યું હતું. જેને લઈને પરિક્રમા પર સંકટના વાદળો ઘેરાયા હતા. આવી પરિસ્થિતિ વચ્ચે આજે ફરી એક વખત વરસાદ આવતાં પરિક્રમાનું આયોજન પૂર્ણ રૂપે કરવું અશક્ય જણાતાં સાધુ-સંતો અને પદાધિકારીઓએ પરિક્રમા માર્ગનું નિરીક્ષણ કરીને આ વખતની પરિક્રમા ભાવિકો માટે સ્થગિત રાખીને માત્ર પરંપરા અને સનાતન ધર્મના મુહૂર્તને સચવાય તે માટે સાધુ-સંતો દ્વારા પ્રતીકાત્મક રૂપે પરિક્રમા કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

ગિરનારની લીલી પરિક્રમા સ્થગિત:

પ્રતીકાત્મક રૂપે સંતો જશે માર્ગ પરપાછલા એક અઠવાડિયાથી ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા આ વર્ષે થશે કે નહીં તેને લઈને સ્થિતિ સ્પષ્ટ થતી જોવા મળતી ન હતી. પાછલા દસ દિવસથી જુનાગઢ શહેર, ગિરનાર પર્વત અને ભવનાથ તળેટીમાં સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે, તેને કારણે આ વખતે પરિક્રમાનું આયોજન સંપૂર્ણપણે થઈ શકશે કે કેમ તેના પર ચિંતાના વાદળો ઘેરાયા હતા. ગઈ કાલ રાતથી ફરી એક વખત જુનાગઢ શહેર અને ગિરનાર પર્વત પર વરસાદ થતાં ફરી એક વખત કાદવ-કીચડનું સામ્રાજ્ય જોવા મળ્યું. આજે ભવનાથના કેટલાક સાધુ-સંતો અને વન વિભાગ સાથે વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓએ જે રૂટ પર પરિક્રમા થવાની હતી તેનું સ્થળ નિરીક્ષણ કર્યા બાદ પરિક્રમા તમામ પ્રકારના ભાવિકો માટે આ વખતે સ્થગિત રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. સરકારના આ અધિકારિક નિર્ણયની જાહેરાત આજે બપોર બાદ જિલ્લા કલેક્ટર પત્રકાર પરિષદ યોજીને કરી રહ્યા છે.

જિલ્લા કલેક્ટરે આપી વિગતો

જુનાગઢ જિલ્લા કલેક્ટર અનિલ કુમાર રાણાવસિયાએ ઈ ટીવી ભારત સાથે કરેલી ટેલિફોનિક વાતચીત અનુસાર, જુનાગઢ શહેર, ભવનાથ તળેટી અને ગિરનાર પર્વતમાં પડી રહેલા વરસાદને કારણે સામાન્ય સ્થિતિમાં ચાલી શકવું પણ ખૂબ મુશ્કેલ છે. આવી સ્થિતિને ધ્યાને રાખીને તમામ પ્રકારના ભાવિકો માટે આ વર્ષની ગિરનારની લીલી પરિક્રમા સ્થગિત રાખવાનો સર્વાનુમતે નિર્ણય કરાયો છે. જેમાં ભવનાથના સાધુ-સંતો, સામાજિક સંસ્થાઓ, ઉતારા મંડળ અને અન્ન ક્ષેત્રોના પ્રતિનિધિઓ સાથે પણ વર્તમાન સ્થિતિની ચર્ચા કર્યા બાદ તમામ સંસ્થાઓએ ભાવિકોના હિતમાં પરિક્રમાને સ્થગિત રાખવી જોઈએ તેવું સહમતીથી જણાવ્યું હતું. તેથી ભાવિકો માટે પરિક્રમા સ્થગિત કરાઈ છે. પરંતુ સનાતન ધર્મની પરંપરા અને મુહૂર્ત માટે અગિયારસના દિવસે મધ્યરાત્રિએ 12:00 વાગ્યે પરિક્રમા ગેટ પર પૂજન કરીને પ્રતીકાત્મક રૂપે ભવનાથના સાધુ-સંતો અને કેટલાક સામાજિક અગ્રણીઓ સનાતન ધર્મની પરંપરા પૂર્ણ થાય તે માટે પ્રતીકાત્મક પરિક્રમા કરશે.

ગત વર્ષે પણ નડ્યું હતું વરસાદનું વિઘ્ન

ગત વર્ષની પરિક્રમાના અંતિમ દિવસે પણ ધોધમાર વરસાદ પડતાં પરિક્રમામાં વરસાદનું વિઘ્ન જોવા મળ્યું હતું. ત્યારે આ વખતે પરિક્રમા શરૂ થાય તે પૂર્વે જ ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાને કારણે વરસાદનું વિઘ્ન સતત બીજા વર્ષે પરિક્રમામાં જોવા મળી રહ્યું છે. ગત વર્ષે પૂર્ણિમાના દિવસે ધોધમાર વરસાદ પડતાં જંગલ વિસ્તારમાં રહેલા યાત્રિકોને બહાર નીકળવામાં પણ ખૂબ મુશ્કેલી પડી હતી. આવી સ્થિતિમાં આ વખતે પરિક્રમા સ્થગિત રાખવાનો સહમતીથી નિર્ણય કરાયો છે.

