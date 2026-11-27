જૂનાગઢ: આ વર્ષનો પરિક્રમા મેળો નાના ધંધાર્થીઓ માટે મધ્યમ રહ્યો, 8 લાખ ભાવિકો આવ્યા છતાં નહીં નફો નહીં નુકસાનના ધોરણે પૂરો થયો મેળો
પાછલા વર્ષે પુષ્કળ નફો, આ વર્ષે મધ્યમ વેપાર રહ્યો, ભવનાથમાં 3થી 4 હજાર નાના વેપારીઓ આવ્યા, રોકાણ કરતાં માત્ર 5-10 હજારનો નફો.
Published : November 27, 2026 at 2:33 PM IST
જૂનાગઢ: આ વર્ષનો પરિક્રમાનો મેળો નાના ધંધાર્થીઓ માટે મધ્યમ રહ્યો છે. ચાર દિવસમાં પરિક્રમા પૂર્ણ થતા જ આઠ લાખ ભાવિકોએ પરિક્રમા પૂર્ણ કર્યાનો અંદાજ છે. જેટલી સંખ્યામાં ભાવિકોની હાજરી ભવનાથ અને ગિરનાર વિસ્તારમાં જોવા મળતી હતી, તેની સરખામણીએ આ વર્ષે નાના ધંધાર્થીઓને રોજગારને લઈને આ મેળો સફળ નિવડ્યો હોય તેવું લાગતું નથી. બે-ચાર ચીજવસ્તુઓનું વેચાણ કરતા સિવાયના મોટાભાગના નાના ધંધાર્થીઓ માટે આ મેળો નહીં નફો નહીં નુકસાનના ધોરણે પૂરો થયો છે.
વર્ષ 2026નો ગરવા ગિરનારની ગોદમાં આયોજિત થતો લીલી પરિક્રમાનો મેળો નાના ધંધાર્થીઓ માટે મધ્યમ રહ્યાના અહેવાલ મળી રહ્યા છે. લીલી પરિક્રમા અને મહા શિવરાત્રીનો મેળો સમગ્ર રાજ્ય અને રાજ્ય બહારથી આવેલા નાના-નાના ધંધાર્થીઓ માટે રોજગારી મેળવવાનું સૌથી મોટું માધ્યમ બને છે. પાછલા વર્ષોમાં આ જ મેળામાં નાના ધંધાર્થીઓએ પુષ્કળ પ્રમાણમાં નફો રળીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવામાં સફળ રહ્યા હતા. પરંતુ આ વર્ષનો લીલી પરિક્રમાનો મેળો નાના-નાના ધંધાર્થીઓ માટે નહીં નફો નહીં નુકસાનના ધોરણે પૂર્ણ થયો છે. આઠ લાખ જેટલા ભાવિકો પરિક્રમામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેનો સીધો કે આડકતરો ફાયદો નાના ધંધાર્થીઓને જોવા મળ્યો ન હતો.
નાની-નાની ચીજવસ્તુઓનો થાય છે વેપાર
ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમામાં હાથે ઉત્પાદિત અને એકદમ સામાન્ય કહી શકાય તેવી 25 કે 50 રૂપિયાથી શરૂ કરીને 200 કે 300 રૂપિયામાં મળતી ચીજવસ્તુઓની ખરીદી થતી હોય છે. જેમાં મેળામાં આવેલા ભાવિકો પ્રસાદ, ચણિયાચોળી, બાળકોને રમવા માટેના રમકડાં, ઘડિયાળ, ટોપી, ચશ્માં, રુદ્રાક્ષની સાથે અન્ય બનાવટની માળાઓ, ખાણી-પીણીની ચીજો, લીંબુ શરબત જેવા હાથ બનાવટના ઠંડા પીણાઓ જેવા નાના-નાના વેપારીઓ સમગ્ર ગુજરાત અને ગુજરાત બહારથી અંદાજિત ત્રણથી ચાર હજાર લોકો ભવનાથમાં મેળા દરમિયાન આવતા હોય છે. પરંતુ આ વર્ષે તમામ ચીજવસ્તુઓમાં ખરીદીનો માહોલ ખૂબ ઓછો જોવા મળ્યો, જેને કારણે વેપારીઓને નફાનું પ્રમાણ ખૂબ ઓછું રહ્યું છે.
સ્થાનિક વેપારીઓનો પ્રતિભાવ
પરિક્રમામાં મેળામાં સમગ્ર ગુજરાતમાંથી આવેલા નાની-નાની ચીજવસ્તુઓનું વેચાણ કરતા વેપારીઓ અમઝદ, રમેશભાઈ, પ્રવીણભાઈ અને રામજીભાઈએ ઈ ટીવી ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી. જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે નાના-નાના વેપારીઓ 20થી 30 હજારનો સામાન લાવીને પરિક્રમામાં વેચાણ કરતા હોય છે, જેમાંથી 40થી 50 હજારનો વેપાર થાય છે. આમ, જે ચીજવસ્તુઓ પાછળનું રોકાણ છે, તેના કરતાં ડબલ પૈસા વેપાર થયા બાદ મળતા હોય છે. પરંતુ આ વર્ષે લીલી પરિક્રમાનો મેળો પોતાની દ્રષ્ટિએ મોટાભાગના વેપારીઓ માટે નબળો રહ્યો છે.
મોટાભાગની ચીજવસ્તુઓનું વેચાણ થયું છે, પરંતુ જે રીતે વેપારીઓએ રોકાણ કરીને નફાનો અંદાજ લગાવ્યો હતો, તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફરક પડ્યો નથી. જેથી રોકાણ જે રકમનું થયું છે, તેના કરતાં પાંચ-દસ હજાર રૂપિયાનો નફો થયો છે, જે પાછલા વર્ષોની સરખામણીએ ખૂબ ઓછો માનવામાં આવે છે.
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