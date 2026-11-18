ગરવા ગિરનારની લીલી પરિક્રમા પહેલા વહીવટી તંત્ર સજ્જ, સુરક્ષા માટે 2500 પોલીસ- 450 એસટી બસની વ્યવસ્થા
ગરવા ગિરનારની લીલી પરિક્રમા શરૂ થવા જઈ રહી છે, વહીવટી તંત્રની તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ, સુરક્ષા માટે 2500 પોલીસ, 450 એસટી બસની વ્યવસ્થા.
Published : November 18, 2026 at 3:20 PM IST
જૂનાગઢ: કારતક સુદ અગિયારસથી કાર્તિકી પૂર્ણિમા સુધી પાંચ દિવસ સુધી ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા શરૂ થવા જઈ રહી છે. જેને લઈને જૂનાગઢ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા પરિક્રમાની તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. પરિક્રમામાં આવતા પ્રત્યેક ભાવિકોને વાહન પાર્કિંગથી લઈને આરોગ્ય, પરિક્રમા દરમિયાન સુરક્ષા, ભવનાથ સુધી પહોંચવા માટે સરકારી એસ.ટી. બસ અને કોઈ પણ પ્રકારની આકસ્મિક સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે રાજ્ય અનામત પોલીસ દળની ટીમોને રાખવા સહિતની તમામ કામગીરીને પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે.
પરિક્રમાની તમામ કામગીરી પૂર્ણ
કાર્તિકી અગિયારસથી લઈને કાર્તિકી પૂર્ણિમા સુધી આયોજિત થનાર ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમાને લઈને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા તમામ પ્રકારની કામગીરીને પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. સમગ્ર પરિક્રમાની વિગતોને લઈને જૂનાગઢ જિલ્લા કલેકટર યોગેશ ચૌધરીએ પ્રત્યેક પરિક્રમાર્થીની સુરક્ષા અને આરોગ્યને પ્રાધાન્ય આપીને પોતાના ઘરે પરિક્રમા પૂર્ણ કરીને પરત ફરે તે માટે સુચારું આયોજન સમગ્ર પરિક્રમા દરમિયાન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં પરિક્રમાના દિવસો દરમિયાન 24 કલાક સતત કંટ્રોલ રૂમ કાર્યરત રાખવાની સાથે પરિક્રમાના રૂટમાં 30 જેટલી રાવટીઓ પર કોઈ પણ આગની ઘટનાને પહોંચી વળવા માટે ફાયર બ્લોઅરની સાથે પરિક્રમાર્થીઓની તબિયતને ધ્યાને રાખીને આરોગ્યની ટીમ અને બાઇક એમ્બ્યુલન્સની સાથે ભવનાથમાં આઈ.સી.યુ. સાથેની એક હંગામી હોસ્પિટલ ઊભી કરાઈ છે.
પ્લાસ્ટિકનું પ્રદૂષણ ઘટાડી શકાય તે માટે પરિક્રમાના માર્ગમાં 10 જેટલી પ્લાસ્ટિક સ્ક્વોડને પણ કાર્યરત કરવામાં આવી છે. પરિક્રમાના માર્ગ પર કોઈ પણ પરિક્રમાર્થીને પીવાના પાણીની મુશ્કેલી ન ઊભી થાય તે માટે 50 હજાર લીટરની 51 જેટલી પાણીની ટાંકીઓ પરિક્રમાના માર્ગ પર ગોઠવી દેવામાં આવી છે.
સુરક્ષા અને પાર્કિંગને લઈને પોલીસનું આયોજન
ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમામાં આવતા પ્રત્યેક ભાવિકોની સુરક્ષા અને તેમના વાહનોનું યોગ્ય પાર્કિંગ મળે તે માટેની વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલાની વિગતો જૂનાગઢ જિલ્લા પોલીસ વડા સુબોધ વડોદરાએ આપી છે. જે અંતર્ગત આ વખતે પ્રથમ વખત પરિક્રમાના અલગ અલગ 15 સ્થળો પર 22 જેટલા સીસીટીવી કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં ઇટવા ઘોડી, જીણાબાવાની મઢી, ઇંટવા ટાવરની સાથે માળવેલા ઘોડી, સરકડીયા હનુમાન, સરકડીયા મારવેલા અને સુરજકુંડના માર્ગ પર માળવેલા મંદિરમાં આવેલા વિશ્રામ સ્થળ પર, નળપાણીની ઘોડી અને શિખરની સાથે નાગબાપાના મંદિર, બોરદેવી ત્રણ રસ્તા અને બોરદેવી મંદિરથી લઈને બાવળની કાંટ, ખોડીયાર ઘોડી અને કાલિકાના વડલા પર 22 જેટલા સીસીટીવી લગાવવામાં આવ્યા છે.
જૂનાગઢના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં પાર્કિંગ
પરિક્રમામાં આવનાર પ્રત્યેક વાહનને જૂનાગઢ શહેરથી લઈને ભવનાથ અને અલગ અલગ વિસ્તારોમાં પાર્કિંગ સ્થળ બનાવવામાં આવ્યું છે. જેમાં શશીકાંત દવેની વાડી, કાળુભાઈ સુખવાણીની વાડી, ડોલર કોટેચાની વાડી, ઉપલા દાતાર નજીક આવેલું મેદાન, ભરડાવાવ સામેનું ખુલ્લું મેદાન, ભવનાથમાં આવેલ જિલ્લા પંચાયત પાર્કિંગ, રાજપુત સમાજ પાંજરાપોળ અને નીચલા દાતાર વિસ્તારમાં મોટા વાહનો અને જે વાહનોને પરિક્રમામાં પ્રવેશ માટે મંજૂરી નથી અપાય તેવા તમામ વાહનોને સુરક્ષિત રીતે પાર્કિંગ કરવાની વ્યવસ્થા પણ કરાઈ છે.
સુરક્ષા માટે પોલીસકર્મી અને એસ.ડી.આર.એફ. ટીમ
પરિક્રમામાં આવનાર પ્રત્યેક પરિક્રમાર્થીની સુરક્ષાને ધ્યાને રાખીને 2500 જેટલા પોલીસ કર્મચારી અને વન વિભાગના કર્મચારીઓને પરિક્રમાના પાંચ દિવસો દરમિયાન 24 કલાક રાઉન્ડ ધ ક્લોક ફરજો સોંપવામાં આવી છે. આ સિવાય એસ.ડી.આર.એફ.ની બે ટુકડી પણ પરિક્રમાના પાંચ દિવસો દરમિયાન કોઈ પણ પ્રકારની આકસ્મિક ઘટનાને પહોંચી વળવા માટે પરિક્રમા માર્ગ પર રાખવામાં આવશે. આ સિવાય દરરોજ સાંજના છ વાગ્યાથી લઈને રાત્રિના 11:00 વાગ્યા સુધી તમામ પ્રકારના બાઈકને પરિક્રમા અને ભવનાથ વિસ્તારમાં જવા પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે. રાત્રે 11 વાગ્યાથી લઈને સવારે 11 વાગ્યા સુધી અન્નક્ષેત્રોના સંચાલકો ભોજન સામગ્રી પરિક્રમા રૂટ અને ભવનાથ વિસ્તારમાં લઈ જઈ શકે તે માટે તેમના વાહનોને પરમિશન આપવામાં આવી છે.
450 જેટલી એસટી બસોની વ્યવસ્થા
પરિક્રમાના પાંચ દિવસો દરમિયાન રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમની બસોના સંચાલનને લઈને જૂનાગઢ ડિવિઝનના વિભાગીય ડાયરેક્ટર વી.બી. ડાંગરે વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર પરિક્રમામાં ગુજરાતના મોટાભાગના જિલ્લાઓ અને રાજ્ય બહારથી પણ ભાવિકો આવતા હોય છે. આવા પ્રત્યેક ભાવિકોને જૂનાગઢ એસટી ડેપોથી લઈને ભવનાથ સુધી પહોંચાડવા માટે એસટી વિભાગે 450 જેટલી એક્સ્ટ્રા મીની બસનું આયોજન કર્યું છે. જેમાં પ્રત્યેક પ્રવાસી ઓનલાઇન બુકિંગથી લઈને ડિજિટલ પેમેન્ટ કરી શકે તે પ્રકારની વ્યવસ્થા GSRTCની વેબસાઈટ અને મોબાઇલ એપ્લિકેશનમાં પણ કરવામાં આવી છે. જેથી યાત્રિકોનો સમય ટિકિટ લેવા પાછળ ખૂબ ઓછો ખર્ચ થાય અને સાથે સાથે ટિકિટ લઈને મુસાફરી કરવા માંગતા પ્રવાસીઓ માટે જૂનાગઢ એસટી ડેપોથી બાળકો માટે 15 અને વયસ્ક પ્રવાસીઓ માટે 30ની ટિકિટ નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે.
આ સિવાય જૂનાગઢ એસટી ડેપો અને ભવનાથ ખાતેથી રાજ્યના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં જવા માટે સીધી 230 જેટલી મોટી બસોની વ્યવસ્થા પણ રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ દ્વારા કરવામાં આવી છે.
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