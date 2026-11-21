ગિરનાર પરિક્રમાના માર્ગ પર અનોખી સેવા, 150 મહિલા સ્વયંસેવકો દરરોજ 25 હજાર ભાવિકોને પીરસે છે ગરમાગરમ ગાંઠિયા-જલેબી
રૈયાણી પરિવાર દ્વારા મહિલા સંચાલિત અન્નક્ષેત્ર શરૂ કરાયું, 150 સ્વયંસેવકો દરરોજ 25 હજાર લોકોને ગરમાગરમ ગાંઠિયા-જલેબી પીરસે છે.
Published : November 21, 2026 at 5:55 PM IST
જૂનાગઢ: ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા હવે તેના અંતિમ પડાવ તરફ આગળ વધી રહી છે અને બે દિવસ બાદ પરિક્રમા સંપૂર્ણ અને વિધિવત રીતે પૂર્ણ થવા જઈ રહી છે. આ દરમિયાન પરિક્રમાના માર્ગ પર રૈયાણી પરિવાર દ્વારા સંપૂર્ણપણે મહિલાઓ દ્વારા સંચાલિત એક અનોખું અલ્પાહાર અન્નક્ષેત્ર ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. અહીં પરિક્રમાર્થીઓ માટે ગરમાગરમ ગાંઠિયા અને જલેબી બનાવવાથી લઈને તેને પીરસવા સુધીનું તમામ વ્યવસ્થાપન મહિલાઓ દ્વારા જ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પરિક્રમામાં પ્રથમ વખત જોવા મળેલા આ પ્રકારના અન્નક્ષેત્રમાં નારી શક્તિના દર્શન થઈ રહ્યા છે.
મહિલાઓ સંચાલિત અન્નક્ષેત્ર
ગિરનારમાં સનાતન પરંપરા અનુસાર આયોજિત થતી પરંપરાગત પરિક્રમામાં સમગ્ર દેશમાંથી ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો આવતા હોય છે. આ તમામ ભાવિકો માટે ભોજન પ્રસાદ અને અલ્પાહારની વ્યવસ્થા વિવિધ અન્નક્ષેત્રો દ્વારા વિનામૂલ્યે કરવામાં આવતી હોય છે. ત્યારે પરિક્રમાના માર્ગ પર રૈયાણી પરિવાર દ્વારા ચલાવવામાં આવતા આ અલ્પાહાર અન્નક્ષેત્રમાં ગાંઠિયા-જલેબી બનાવવાથી લઈને ભાવિકો સુધી પહોંચાડવાની તમામ કામગીરી પરિવારની સ્વયંસેવક મહિલાઓ દ્વારા થઈ રહી છે. પરિક્રમામાં મહિલાઓ દ્વારા સંચાલિત આ અન્નક્ષેત્ર સૌ કોઈ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે.
મહિલા સંચાલકે આપી વિગતો
મહિલા સંચાલિત અલ્પાહાર અન્નક્ષેત્રના સંચાલક ભારતીબેન રૈયાણીએ 'ઈટીવી ભારત' સાથેના એક્સક્લુઝિવ સંવાદમાં જણાવ્યું હતું કે, પરિક્રમાના પાંચ દિવસો દરમિયાન અંદાજિત પાંચથી સાત લાખ લોકો અલ્પાહાર અને નાસ્તો કરવા માટે આવતા હોય છે. દરરોજ 20થી 25 હજાર ભાવિકોને અમારા મહિલા સ્વયંસેવકો દ્વારા હાથે બનાવેલી ગરમાગરમ જલેબી અને ગાંઠિયાની સાથે મરચાનો સંભારો પીરસીને સેવા કરવામાં આવી રહી છે. પાંચ દિવસ દરમિયાન 150 જેટલા સ્વયંસેવકો અન્નક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા છે, જેઓ નાસ્તો બનાવવાથી લઈને ભાવિકો સુધી પહોંચાડવાનું અલગ-અલગ કામ કરી રહ્યા છે.
બીજી તરફ, પરિક્રમામાં આવેલા ભાવિક મીત પટેલે પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, "હું અહીં નાસ્તો કરવા આવ્યો અને જોયું તો ગાંઠિયા-જલેબી મહિલાઓ બનાવતી હતી. સાથે જ ચા, ગાંઠિયા, જલેબી અને મરચાનો સંભારો ભાવિકોને પીરસવાનું કામ પણ મહિલાઓ જ કરી રહી હતી. કોઈ અન્નક્ષેત્રમાં સંપૂર્ણપણે મહિલાઓ દ્વારા કામ થતું હોય તેવું આ પહેલું અન્નક્ષેત્ર જોવા મળ્યું છે."
અન્નક્ષેત્રમાં આમંત્રણ પણ અનોખા પ્રકારે
આ અન્નક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા વિજય પટેલે પણ અન્નક્ષેત્રની પ્રસિદ્ધિમાં ચાર ચાંદ લગાવી દીધા છે. પરિક્રમામાં આવતા ભાવિકોને ખૂબ જ રમૂજી ભાષામાં તથા ગાંઠિયા, ચા, મરચાં અને ખેડૂતની હળવી રમૂજ સાથે આમંત્રણ આપતા તેમના સતત અવાજને કારણે પણ આ અન્નક્ષેત્ર ખૂબ જ ચર્ચામાં રહ્યું છે.
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