ગિરનારની લીલી પરિક્રમા સંપન્ન: 22 હજારથી વધુ ભાવિકોને અપાઈ તબીબી સારવાર, ST વિભાગને અધધધ ₹2.24 કરોડથી વધુની કમાણી
પાંચ દિવસમાં 8 લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટ્યા હતા. જેમાંથી 3 ભાવિકોના હૃદયરોગના હુમલાથી મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે 3.13 લાખ મુસાફરોની અવરજવરથી ST તંત્રને મબલખ કમાણી.
Published : November 25, 2026 at 4:29 PM IST
જૂનાગઢ: ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા વિધિવત રીતે સંપન્ન થઈ છે. આ વર્ષે પરિક્રમામાં 8 લાખ કરતાં પણ વધુ ભાવિકો ઉમટ્યા હતા. પાંચ દિવસ સુધી ચાલેલા આ મહામેળામાં વહીવટી તંત્ર, આરોગ્ય વિભાગ અને ST નિગમ દ્વારા કરવામાં આવેલી સુચારુ વ્યવસ્થાના આંકડા સામે આવ્યા છે. પરિક્રમા દરમિયાન 22,242 જેટલા ભાવિકોને વિવિધ બીમારીઓની સારવાર આપવામાં આવી હતી, પરંતુ કમનસીબે હૃદયરોગના હુમલાને કારણે ત્રણ શ્રદ્ધાળુઓના મોત નિપજ્યા છે. બીજી તરફ, ST વિભાગને આ પરિક્રમા ફળી છે અને પાંચ દિવસમાં ₹2.24 કરોડથી વધુની વધારાની આવક થઈ છે.
22 હજારથી વધુ ભાવિકોને તબીબી સારવાર, 3ના મોત
પરિક્રમા શરૂ થતા પૂર્વે જ જિલ્લા પંચાયત અને જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા પરિક્રમાના રૂટ પર 7થી 8 હંગામી દવાખાના અને ભવનાથમાં 3 હંગામી હોસ્પિટલ ઊભી કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર પરિક્રમા દરમિયાન શ્રવણની કાવડ ખાતે જૂનાગઢ અને મહુવાની એક-એક મહિલા મળી કુલ બે મહિલાના મોત થયા હતા. આ ઉપરાંત દાતાર પર્વત ચડતી વખતે અન્ય એક પુરુષ પ્રવાસીનું હૃદયરોગના હુમલાથી મોત થયું હતું.
કઈ બીમારીમાં કેટલા દર્દીઓને અપાઈ સારવાર?
- શરીરમાં દુખાવો: 14,456 દર્દીઓ
- શરદી: 4,142 દર્દીઓ
- તાવ: 1,409 દર્દીઓ
- ઝાડા અને ઉલટી: 561 દર્દીઓ
- અન્ય બીમારી: 1,523 દર્દીઓ
- 99 દર્દીઓને ગંભીર સ્થિતિ જણાતા જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે રિફર કરવામાં આવ્યા હતા.
શ્રવણની કાવડ ખાતેના હંગામી આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સતત પાંચ દિવસ સેવા આપનાર ડૉ. અમિત વણપરિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારા કેન્દ્રમાં 1,500થી 1,700 જેટલા પરિક્રમાર્થીઓને સારવાર અપાઈ છે. જેમાં 3 દર્દીઓને હૃદય સંબંધી અને 5 દર્દીઓને શ્વાસ લેવાની તકલીફ જણાતા તાત્કાલિક સારવાર આપવામાં આવી હતી."
ST વિભાગને પરિક્રમા ફળી: 5 દિવસમાં ₹2.24 કરોડથી વધુની કમાણી
લીલી પરિક્રમા જૂનાગઢ ST ડિવિઝન માટે આર્થિક રીતે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થઈ છે. 19 નવેમ્બરથી 23 નવેમ્બર દરમિયાન જૂનાગઢ, બાંટવા, ધોરાજી, જેતપુર, કેશોદ, માંગરોળ, પોરબંદર, ઉપલેટા અને વેરાવળ ડેપોની કુલ 1,095 બસો દોડાવવામાં આવી હતી.
જૂનાગઢ ST ડિવિઝનના વિભાગીય નિયામક વી. બી. ડાંગરે જણાવ્યું હતું કે, "મેળો શરૂ થાય તે પહેલા જ ભવનાથથી જૂનાગઢ અને ત્યાંથી અન્ય જિલ્લાઓમાં જવા માટે એક્સ્ટ્રા બસો, ઓનલાઈન બુકિંગ અને ડિજિટલ પેમેન્ટની વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને મીની બસોના ઉપયોગથી મુસાફરો કોઈ પણ ધક્કામુક્કી વગર સમયસર પોતાના ઘરે પહોંચી શક્યા છે."
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