ગિરનાર લીલી પરિક્રમા પૂર્ણ: 8 લાખથી વધુ ભાવિકોએ કરી પરિક્રમા, આ વર્ષે મહારાષ્ટ્રમાંથી મોટી સંખ્યામાં આવ્યા ભાવિકો
ગિરનાર લીલી પરિક્રમા પૂર્ણ: 8 લાખથી વધુ ભાવિકોએ કરી પરિક્રમા, પાણીની અછતને કારણે રાત્રિ મુકામમાં ઘટાડો, મહારાષ્ટ્રથી આવ્યા 2 લાખથી વધુ ભાવિકો
Published : November 24, 2026 at 8:43 PM IST
જૂનાગઢ: ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા આજે વિધિવત્ રીતે પૂર્ણ થઈ છે. આ વખતે અંદાજિત 8 લાખ જેટલા ભાવિકોએ પરિક્રમા પૂર્ણ કરી છે. આ વખતની પરિક્રમાની ખાસ અને વિશેષ બાબત એ રહી કે પરિક્રમામાં પાંચ દિવસ અને ત્રણ રાત્રીનો પડાવ મહત્ત્વનો માનવામાં આવે છે, પરંતુ જંગલ વિસ્તારમાં કુદરતી પાણીના સોર્સ ખૂટી જવાને કારણે કુદરતી હાજત જેવી દૈનિક જરૂરિયાતોની સામે પાણીનો પુરવઠો મર્યાદિત બનતા મોટાભાગના પરિક્રમાર્થીઓએ એક દિવસમાં પરિક્રમા પૂર્ણ કરી છે.
ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા કાર્તિકી પૂર્ણિમાના દિવસે વિધિવત્ પૂર્ણ થાય છે. ત્યારે આ વર્ષે અંદાજિત 8 લાખ જેટલા ભાવિકોએ પરિક્રમા પૂર્ણ કરી છે. અગિયારસની વહેલી સવારે શરૂ થયેલી પરિક્રમા આજે પાંચ દિવસ બાદ પૂર્ણ થતા પરિક્રમા માર્ગ એકદમ ખાલી જોવા મળી રહ્યો હતો. આ વખતની પરિક્રમાની સૌથી વિશેષ બાબત એ રહી કે ઓછો વરસાદ પડવાને કારણે કુદરતી પાણીના સોર્સ સમગ્ર પરિક્રમા વિસ્તારમાં હયાત જોવા મળતા ન હતા. જેને કારણે પરિક્રમામાં પાંચ દિવસ અને ત્રણ રાત્રીનો મુકામ શક્ય ન બનતા મોટાભાગના ભાવિકોએ વહેલી સવારે પરિક્રમા શરૂ કરીને સાંજ સુધીમાં તેને પૂર્ણ કરી. જેને કારણે રાત્રી પડાવની ઘટના આ વખતની પરિક્રમામાં ખૂબ જ ઓછી જોવા મળી.
કુદરતી હાજત માટેના પાણીની સમસ્યા
આ વર્ષે વરસાદ ઓછો પડવાને કારણે ગિરનાર ફરતે કુદરતી પાણીના સોર્સ એકદમ નહીંવત્ બનતા, જેને કારણે પરિક્રમામાં આવેલા લાખો ભાવિકો માટે કુદરતી હાજતે જવાના વૈકલ્પિક પાણીની વ્યવસ્થા કરવી ખૂબ મુશ્કેલ હતી. પરિક્રમા દરમિયાન પીવાનું પાણી ન ઘટે તે માટે અન્નક્ષેત્ર અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ કુદરતી હાજત અને નાહવા અને કપડાં ધોવા માટેના પાણીની વ્યવસ્થા કુદરતી રીતે આ વખતે શક્ય ન બનતા મોટાભાગના પરિક્રમાર્થીઓએ કુદરતી હાજત અને નાહવા-ધોવાના તમામ દૈનિક કાર્યો ભવનાથમાં થઈ શકે તે માટે 24 કલાકમાં પરિક્રમા પૂર્ણ કરી હતી.
પરિક્રમામાં આવેલા ભાવિકોનો મત
ગિરનાર પરિક્રમામાં આવેલા કચ્છના ભુરાભાઈ અને ભાવનગરના જેરામભાઈએ ETV Bharat સાથે એક્સક્લુઝિવ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, આ વખતની પરિક્રમામાં પીવાના પાણીની વ્યવસ્થાને લઈને કોઈ પ્રકારની મુશ્કેલી ઊભી થઈ ન હતી. પરંતુ દિવસ દરમિયાન એક વખત કુદરતી હાજતે જવાના પાણીની સમસ્યા સૌથી મોટી સમસ્યા બનીને રહી હતી. જેને કારણે લોકો પરિક્રમામાં પાંચ દિવસ અને ત્રણ રાત્રીનો પડાવ નાખતા હોય છે, તેની જગ્યા પર આ વખતે માત્ર સવારથી લઈને મોડી રાત્રી સુધીમાં પરિક્રમા પૂર્ણ કરવાના ઇરાદા સાથે મોટાભાગના પરિક્રમાર્થીઓએ પરિક્રમા માર્ગમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. જેને કારણે આ વખતે પાંચ દિવસના પડાવની જગ્યાએ દરરોજ પરિક્રમાર્થીઓ પરિક્રમા પૂર્ણ કરીને ભવનાથ બહાર નીકળવા માટે ઉત્સુક જણાતા હતા.
મહારાષ્ટ્રના ભાવિકોએ પરિક્રમાને બનાવી ખાસ
સરેરાશ અંદાજ મુજબ આ વખતની પરિક્રમામાં આઠ લાખ જેટલા ભાવિકો પરિક્રમામાં જોડાયા હતા. ઇતિહાસ સાથે જોડીને જો પરિક્રમાર્થીની સંખ્યાને વિભાજિત કરીએ તો આ વખતે મોટી સંખ્યામાં પરિક્રમાર્થીઓ મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાંથી આવ્યા હતા. ગુરુદત્ત મહારાજ પ્રત્યે ખૂબ જ અનન્ય શ્રદ્ધા અને આસ્થા ધરાવનાર મરાઠી પરિવારો ગિરનાર અને ભવનાથના ધાર્મિક ઉત્સવમાં સામેલ થવા માટે પ્રતિવર્ષ આવી રહ્યા છે. જેમાં આ વર્ષે સૌથી વધારે ભાવિકો મહારાષ્ટ્રના જોવા મળ્યા હતા.
આ વખતની પરિક્રમામાં મરાઠી અને મહારાષ્ટ્રમાંથી આવેલા ભાવિકોની સંખ્યામાં અત્યાર સુધીમાં જોવા મળેલો સૌથી મોટો યાત્રિકોનો પ્રવાહ પણ નોંધાયો હતો. પાછલા ઘણા વર્ષોથી મરાઠી પરિવારો અને મહારાષ્ટ્રમાં રહેતા લોકો ગુરુદત્ત મહારાજની ચરણ પાદુકાના દર્શન કરવા માટે તેમજ દર મહિને આવતી પૂનમે ગિરનાર પર અચૂક આવી રહ્યા છે. જેની સંખ્યામાં પણ હવે દર મહિને વધારો થઈ રહ્યો છે. પરંતુ આ વર્ષે જે રીતે મરાઠી પરિવારો સામૂહિક રીતે અને મોટા-મોટા ગ્રુપમાં પરિક્રમામાં આવતા જોવા મળ્યા હતા, અત્યાર સુધીના ઇતિહાસમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં મરાઠી પરિવારો પરિક્રમામાં આવ્યા હોય તેવો પરિક્રમાના ઇતિહાસનો આ કદાચ પ્રથમ બનાવ હશે.
મરાઠી ભાવિકોએ વ્યક્ત કર્યો તેમનો પ્રતિભાવ
મહારાષ્ટ્રના અલગ-અલગ શહેરોમાંથી આવેલા ભાવિકો માધુરી પાટીલ, નીલમ, અનુરાધા કુલકર્ણી, મહેશ સાઠે, સાથે કૈલાશ પરવલ અને મધુરાએ ETV Bharat સાથે એક્સક્લુઝિવ સંવાદ કર્યો હતો. જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ગુરુદત્ત મહારાજ પ્રત્યેક મરાઠી પરિવારના ઇષ્ટ ગુરુ છે. જેથી તેઓ ગુરુદત્ત મહારાજ પ્રત્યે તેમની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરવા માટે વર્ષમાં એકવાર આયોજિત થતી ગિરનારની લીલી પરિક્રમામાં અચૂક સામેલ થાય છે.
ગુરુદત્ત મહારાજનો આદેશ થતા જ મરાઠી પરિવારો પૂનમ અને પરિક્રમામાં આવવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. પાછલા વર્ષોની સરખામણીએ મરાઠી પરિવારોનો ખૂબ મોટો પ્રવાહ આ વખતે પરિક્રમામાં જોવા મળ્યો. જેમાં પરિક્રમામાં આવેલા ભાવિકોએ આવતા વર્ષે તેમના સમગ્ર પરિવાર સાથે ગિરનારની લીલી પરિક્રમા કરવા આવશે તેવા વચન સાથે આ વખતની ગિરનારની લીલી પરિક્રમા શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ કરી હતી.
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