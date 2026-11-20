ગિરનાર લીલી પરિક્રમા 2026: જંગલમાં ભાવિકોને ઠંડીથી બચાવવા દશ હજાર રજાઈ-ગાદલા સાથે રેન બસેરા શરૂ
ગરવા ગિરનારની લીલી પરિક્રમામાં ભાવિકોની અનોખી સેવા: નળ પાણીની ઘોડી અને બોરદેવી વચ્ચે 10,000 રજાઈ-ગાદલા સાથે રેન બસેરા શરૂ
Published : November 20, 2026 at 6:33 PM IST
જૂનાગઢ: ભજન, ભોજન અને ભક્તિના ત્રિવેણી સંગમ સમાન ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમાનો આજથી વિધિવત રીતે પ્રારંભ થયો છે. પરિક્રમામાં સમગ્ર દેશમાંથી ઉમટતા લાખો ભાવિકો અને પરિક્રમાર્થીઓને રાત્રિના સમયે કડકડતી ઠંડીથી રક્ષણ આપવા માટે ગિરનારના જંગલ વિસ્તારમાં વિશેષ 'રેન બસેરા'ની વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને વૃદ્ધો, મહિલાઓ અને બાળકોને ઠંડીમાં કોઈ તકલીફ ન પડે તે માટે સેવકો દ્વારા 10,000 જેટલી રજાઈ અને ગાદલા સાથે આ અનોખો સેવાયજ્ઞ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
પરિક્રમામાં રેન બસેરાની વિશેષ સુવિધા
ભવનાથ ખાતે આયોજિત ગરવા ગિરનારની લીલી પરિક્રમામાં આવતા પરિક્રમાર્થીઓ માટે પાછલા કેટલાક વર્ષોથી નળ પાણીની ઘોડી અને બોરદેવીની વચ્ચે રેન બસેરાની ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. જંગલનો આ વિસ્તાર અત્યંત દુર્ગમ હોવાથી રાત્રિના સમયે ઠંડીનું પ્રમાણ વધી જાય છે. આ સ્થિતિમાં વૃદ્ધો, મહિલાઓ અને બાળકોને ઠંડીથી રક્ષણ મળે તે માટે 10,000 જેટલા રજાઈ અને ગાદલાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. દર વર્ષે પ્રતિ દિવસ 10,000 લોકોને આ સેવાનો લાભ મળી રહે તે પ્રકારનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
રેન બસેરાના સંચાલકોનો પ્રતિભાવ
ગિરનારમાં સેવકો દ્વારા ઠંડી સામે રક્ષણ આપવા માટે રેન બસેરાનો સેવાયજ્ઞ ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ અંગે બ્રહ્મચારી બાપુએ ઈટીવી ભારત સાથેની એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, "પરિક્રમાના આ દિવસોમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિને ભોજન-પ્રસાદ ખૂબ જ સરળતાથી મળી રહે છે, પરંતુ રાત્રિના સમયે અને ખાસ કરીને ઠંડીના દિવસોમાં મહિલાઓ, વૃદ્ધો અને બાળકોની ચિંતા કરીને અમે પાછલા 18 વર્ષથી પરિક્રમા દરમિયાન રેન બસેરામાં રજાઈ અને ગાદલાની સેવા પૂરી પાડીએ છીએ. આ સેવા પરિક્રમામાં આવતા વૃદ્ધો, મહિલાઓ અને બાળકો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી બની રહી છે."
સેવક નાગા સંન્યાસીનો પ્રતિભાવ
રેન બસેરામાં સેવક તરીકે જોડાયેલા ઉજ્જૈનના નાગા સંન્યાસીએ ઈટીવી ભારત સાથેની એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, "પરિક્રમા દરમિયાન મહિલાઓ, વૃદ્ધો અને બાળકો રાત્રિના સમયે ઠંડીનો સામનો કરતા હોય છે. તેમની આ પરિસ્થિતિને સમજીને રેન બસેરા શરૂ કરવાનો વિચાર આવ્યો હતો, જે પાછલા 18 વર્ષથી અવિરતપણે ચાલી રહ્યો છે. શરૂઆતના દિવસોમાં ખૂબ ઓછી રજાઈ અને ગાદલા સાથે શરૂ થયેલો આ સેવાયજ્ઞ આજે 10,000 ગાદલા અને રજાઈ સુધી પહોંચી ગયો છે. દર વર્ષે તેની સંખ્યામાં પણ વધારો કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેથી પરિક્રમામાં આવનાર વધુમાં વધુ પરિક્રમાર્થીઓને ઠંડીના દિવસોમાં આ સેવાનો લાભ આપી શકાય."
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