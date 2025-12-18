‘પ્રેમિકાના ત્રાસથી પ્રેમીએ જીવન ટૂંકાવ્યું હતું’, નડીયાદ કોર્ટે પ્રેમિકાને પાંચ વર્ષની સજા ફટકારી
આરોપી કિંજલબેન પટેલને પાંચ વર્ષની સજા તેમજ રૂ. 50 હજાર દંડ અને દંડ ન ભરે તો વધુ એક વર્ષ કેદની સજાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો છે.
Published : December 18, 2025 at 9:44 PM IST
ખેડા: પ્રેમિકાના ત્રાસથી પ્રેમીએ આત્મહત્યા કરવાના મામલામાં નડીયાદ સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા આરોપી પ્રેમિકાને પાંચ વર્ષની કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે. મૃતક સાથેના પ્રેમ સંબંધ વિશે પ્રેમિકાનો પતિ જાણી જતા તેણીએ તેના પતિ અને અન્ય પ્રેમી સાથે મળી ત્રણેય આરોપીઓએ મૃતક પાસેથી રૂ.1.80 લાખ પડાવ્યા હતા, તેમજ ત્રણેય ભારે માનસિક ત્રાસ તેમજ ધાક ધમકી આપતા હતા. જેને લઈ પ્રેમીએ ત્રાસીને જીવન ટૂંકાવી લીધું હતું.
ભારે માનસિક ત્રાસ તેમજ ધાક ધમકી આપી મરવા મજબૂર કરવા બાબતે કોર્ટમાં કેસ ચાલ્યો હતો. જેમાં આરોપી કિંજલબેન પટેલને પાંચ વર્ષની સજા તેમજ રૂ. 50 હજાર દંડ અને દંડ ન ભરે તો વધુ એક વર્ષ કેદની સજાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો છે.
સરકારી વકીલ પ્રેમ તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે, આ કામના આરોપી કિંજલ સચીનભાઈ પટેલ કે જે પોતે પરિણીત હોવા છતાં આ કામના મરણ જનાર વિશાલભાઈ શંકરભાઈ ગોહિલ સાથે સને 2021 માં લગ્નેત્તર સંબંધો બાંધેલા હતા. આ સંબંધો અંગે આ કામના આરોપી કિંજલબેન તથા તેમના પતિને જાણ થતાં બંને જણાં તથા ફરીથી આ કામના આરોપી કિંજલબેને મરનાર વિશાલ સિવાય પણ અન્ય એક વ્યક્તિ સાથે લગ્નેત્તર સંબંધ બાંધ્યા. આ ત્રણેય આરોપીઓએ ભેગા મળીને વિશાલભાઈને બ્લેકમેલ કરીને રૂ.1,80,000 પડાવી લીધા હતા, ત્યારબાદ પણ ત્રણેય જણાએ મરનારને ત્રાસ આપ્યા કરતા હતા.
ત્રાસ સહન ન થતા જીવન ટૂંકાવ્યું
ત્રાસ સહન ન થતાં મરનાર વિશાલભાઈ ગોહિલે તા.14/09/2021 ના રોજ પોતાના ઘરે જીવન ટૂંકાવી લીધું હતું. તાત્કાલિક સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જતાં તા.15/09/2021 ના રોજ સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત નીપજ્યું હતું. જે બાબતે મરણ જનાર વિશાલભાઈના ભાઈ હાર્દીકભાઈએ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ આપતા પોલીસે સદર કેસની તપાસ કરીને નામદાર કોર્ટમાં ચાર્જશીટ કરી હતી.
પાંચ વર્ષની સજા અને પચાસ હજાર દંડ ફટકાર્યો
જે ચાર્જશીટના કામે આજરોજ નામદાર સેશન્સ જજ પુરોહિત સાહેબની કોર્ટમાં ચાલી જતા આ કામના આરોપી કિંજલબેનને ઈપીકો કલમ-306 માં પાંચ વર્ષની સજા અને પચાસ હજારનો દંડ કરેલો છે. દંડની રકમ પૈકી રૂપિયા પચીસ હજાર આ કામના મરણ જનારના પરિવારને ચુકવવાનો નામદાર કોર્ટે આજરોજ હુકમ કર્યો છે.
23 દસ્તાવેજી અને 10 મૌખિક પુરાવા અને દલીલો ધ્યાને લઈ કોર્ટે કર્યો હુકમ
નડીયાદ સેશન્સ કોર્ટમાં કેસ ચાલી જતાં સરકાર તરફે સરકારી વકીલ પ્રેમ તિવારી દ્વારા 23 દસ્તાવેજી અને 10 મૌખિક પુરાવા રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જે પુરાવા તેમજ વકીલની દલીલો ધ્યાને લઈ કોર્ટ દ્વારા સમાજમાં આવા ગુનાઓ બનતા અટકે તે માટે સજાનો હુકમ કર્યો હતો.
