ફ્રી ફાયર ગેમથી 1200 કિમી દૂર પહોંચી યુવતી: અપહરણના ગુન્હા બાદ પોલીસે સગીર યુવક-યુવતીને ઝડપી લીધા
ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના એક ગ્રામ્ય વિસ્તારની સગીરાએ ઓનલાઈન યુવક સાથે મિત્રતા કેળવી હતી.
Published : June 8, 2026 at 4:33 PM IST
ભાવનગર: મહુવા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા અપહરણના ગુન્હામાં પોલીસે સગીર યુવક અને યુવતીને 1200 કિલોમીટર દૂરથી શોધીને લાવીને ગુન્હાનો ભેદ ઉકેલ્યો છે. ફ્રી ફાયર ગેમ રમતાં રમતાં હરિયાણા પહોંચેલી યુવતી ક્યારે ગુમ થઈ હતી અને પોલીસે તેને ક્યાંથી શોધી કાઢી?
ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના એક ગ્રામ્ય વિસ્તારની સગીરાએ ઓનલાઈન યુવક સાથે મિત્રતા કેળવી હતી. ત્યારબાદ તેણે મોકો શોધીને ઘરેથી કરિયાણાની દુકાને વસ્તુઓ લેવા જવાનું કહીને ફરાર થઈ ગઈ હતી. ગરીબ પરિવારની દીકરી ન મળતા ભાવનગર જિલ્લાના ગ્રામ્ય પોલીસ સ્ટેશનમાં અપહરણની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. પોલીસે ટેક્નિકલ સોર્સની મદદથી સગીર યુવતીને હજારો કિલોમીટર દૂરથી શોધી કાઢીને ગુન્હાનો ભેદ ઉકેલ્યો છે.
શું બની હતી ઘટના?
ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના એક ગામની ગરીબ પરિવારની 16 વર્ષની દીકરી 19 મે 2026ના રોજ ઘરેથી કરિયાણાની વસ્તુઓ લાવવાનું કહીને ગુમ થઈ ગઈ હતી. દીકરી ન મળતા મામલો મહુવા ગ્રામ્ય પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો હતો. ત્યારબાદ અપહરણની કલમ 137(2) હેઠળ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી.
પોલીસે ટેક્નિકલ સોર્સ અને તપાસ ટીમના આધારે યુવતી હરિયાણામાં હોવાની માહિતી મેળવી. ત્યારબાદ મહુવાથી 1200 કિમી દૂર હરિયાણામાં પોલીસ ટુકડી પહોંચી ગઈ અને સગીર યુવતી તેમજ તેની સાથેના યુવકને ઝડપી લીધા. બંનેને મહુવા ગ્રામ્ય પોલીસ સ્ટેશન લાવવામાં આવ્યા છે.
કેવી રીતે પહોંચી યુવતી હરિયાણા?
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, 16 વર્ષની યુવતી મોબાઈલમાં ફ્રી ફાયર ગેમ રમતી હતી ત્યારે હરિયાણાના એક યુવક સાથે તેનો સંપર્ક થયો હતો. આ યુવક મૂળ મધ્યપ્રદેશનો છે અને હાલ હરિયાણામાં ભાડાના મકાનમાં રહે છે. બંને સગીર છે.
યુવતીના પિતા ખેત મજૂરી કરે છે. પરિવારમાં ચાર બહેનો અને એક ભાઈ છે. પોલીસે બંનેને સ્ટેશન લાવીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
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