જુનાગઢ: 10 વર્ષ પહેલાં ગુમ થયેલી કમળા 29 વર્ષે અફ્સાના નામે મળી, પોલીસે લગાવ્યો પત્તો
આ ઘટનાને આજે 10 વર્ષ જેટલો સમય વીતી ગયો છે, ત્યારે ગુમ થયેલી 19 વર્ષની કમળા આજે 29 વર્ષની ઉંમરે અફસાના નામેથી પરત મળી છે.
Published : May 13, 2026 at 9:02 AM IST
જૂનાગઢ: જિલ્લાના ચોરવાડ પોલીસ મથકમાં ખૂબ જ અચરજ પમાડતો એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. માર્ચ 2016માં ચોરવાડ નજીક ગડુ ગામમાંથી 19 વર્ષની કમળા પરમાર નામની યુવતી ગુમ થઈ હતી. તેના પરિવારજનો દ્વારા ચોરવાડ પોલીસ મથકમાં આ અંગે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. યુવતીના પિતા જીવાભાઇ પરમારે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરાવી હતી અને આ ઘટનાને આજે 10 વર્ષ જેટલો સમય વીતી ગયો છે, ત્યારે ગુમ થયેલી 19 વર્ષની કમળા આજે 29 વર્ષની ઉંમરે અફસાના નામેથી પરત મળી છે.
10 વર્ષે પરત મળી ગુમ થયેલી યુવતી
જુનાગઢ જિલ્લાના ગડુમાં રહેતા પરમાર પરિવારની 19 વર્ષની યુવતી કમળાબેન જીવાભાઈ પરમાર ગુમ થવાની પોલીસ ફરિયાદ ચોરવાડ પોલીસ મથકમાં નોંધાવવામાં આવી હતી. 10 વર્ષ સુધી પોલીસે તપાસ કરી, આખરે ગુમ થયેલી કમળા 10 વર્ષ બાદ જુનાગઢના દોલતપરા વિસ્તારમાંથી મળી આવી હતી. 19 વર્ષ પૂર્વે ગુમ થયેલી કમળાનું નામ જ્યારે પોલીસે તેને શોધીને પૂછ્યું ત્યારે અકસાનાબેન યુસુફભાઈ લાખા તરીકે તેમણે તેની ઓળખ આપી હતી. પોલીસ ચોપડે 10 વર્ષ સુધી ગુમ થયેલી આ યુવતીને શોધીને તેના પરિવારનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ આ યુવતી આજે વિવાહિત છે અને બે સંતાનોની માતા છે, જેથી તેના પતિ અને પરિવાર સાથે પોલીસે જવા દીધી હતી.
શું કહ્યું પોલીસે ?
ચોરવાડ પોલીસ મથકના પીઆઇ જી.આઈ. રાઠોડે ઈ ટીવી સાથે કરેલી ટેલીફોનીક વાતચીત દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2016માં પોલીસ મથકમાં ગુમશુદા યુવતીને શોધવા માટેની પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી, તેને લઈને પોલીસ દ્વારા સતત તપાસ ચાલુ હતી. ત્યારબાદ પોલીસને મળેલી હ્યુમન સોર્સની માહિતી અનુસાર ગુમ થયેલી કમળા જુનાગઢના દોલતપરામાં અફસાના બેન યુસુફભાઈ લાખા નામથી રહેતી હોવાની વિગતો પ્રાપ્ત થઈ હતી.
પોલીસે તેની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં તેમણે યુસુફભાઈ લાખા સાથે લગ્ન કરી લીધા હોવાનું અને લગ્ન બાદ તેના બે સંતાનો પણ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, પોલીસે કમળાબેનના પિતા અને પરિવારનો સંપર્ક કરીને તેમની દીકરી મળી ચૂકી છે, આવી જાણ કરી હતી. ત્યારબાદ પરિવારના કહેવાથી અફસાના બેનને તેના પરિવાર અને સંતાનો સાથે પોલીસે મોકલી આપી છે.