કેરી ચોર ઝડપાયા, મધરાતે આંબાના બગીચામાં કૂદ્યા હતાં બે શખ્સ, 7 કિલો જેટલી કેરી જપ્ત

કોદીયા ગામના આંબાના બગીચામાં રાત્રે બે મિત્રો કેરી તોડવા ગયા, માલિક ભોળાભાઈ જોગરાણાએ રખેવાળીમાં રંગેહાથ પકડી લીધા અને 112 પર કોલ કર્યો.

આંબાના બગીચામાંથી કરવી હતી કેરીની ચોરી
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 8, 2026 at 11:02 AM IST

2 Min Read
ગીર સોમનાથ: ગીરગઢડા તાલુકાના કોદીયા ગામમાંથી એક અનોખી અને રસપ્રદ ઘટના સામે આવી છે. સામાન્ય રીતે ચોરીના કિસ્સામાં સોનું-ચાંદી, પૈસા કે વાહનોની વાત સાંભળીએ છીએ, પરંતુ અહીં તો માત્ર કેરી ખાવાની લાલચમાં એક વ્યક્તિને સીધો પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચાડી દેવામાં આવ્યો છે. આ ઘટનાએ ગામમાં ખૂબ ચર્ચા જગાવી છે અને લોકો મજાકમાં કહે છે કે “કેરી ખાઈએ તો મીઠી… પણ પકડાઈએ તો કડવી!”

મળતી માહિતી અનુસાર, ગામમાં ઇજારા પર રાખેલા એક આંબાના બગીચામાં રાત્રે 2 મિત્રો “ખાખડી મિશન” પર નીકળ્યા હતા. તેમનું પ્લાન હતું કે રાત્રે બધા સૂઈ જાય ત્યારે ચુપચાપ બગીચામાં ઘૂસીને કેરી તોડી લઈ જઈશું અને કોઈને ખબર પણ નહીં પડે. બંને મિત્રો દુલાભાઈ કેશવભાઈ ચુડાસમા અને બાબુભાઈ ભગવાનભાઈએ વિચાર્યું કે આમાં કોઈ જોખમ નથી અને કેરી મળી જશે તો મજા આવી જશે.

પરંતુ તેમની યોજના કામયાબ થઈ શકી નહીં. બગીચાના માલિક ભોળાભાઈ જોગરાણા રાત્રે પણ રખેવાળી માટે જાગતા રહે છે. તેમણે બંનેને રંગેહાથ પકડી લીધા. દુલાભાઈ તો ત્યાં જ ઝડપાઈ ગયા અને તેમને બાગમાં જ ઢોર માર મારવામાં આવ્યો. તેમના સાથી બાબુભાઈએ કેરીની થેલી મૂકીને તરત જ દોડ લગાવી અને ફરાર થઈ ગયા. માલિક ભોળાભાઈએ તરત જ 112 ઇમર્જન્સી નંબર પર કોલ કર્યો અને આખી ઘટના જણાવી.

પોલીસ તરત જ ઘટના સ્થળે પહોંચીને દુલાભાઈની ધરપકડ કરીને તેમની પાસેથી આશરે 7 કિલો કેરી જપ્ત કરી. આ કેરીની બજાર કિંમત લગભગ 700 રૂપિયા જેટલી હતી. પોલીસે દુલાભાઈને ગીરગઢડા પોલીસ સ્ટેશન લઈ જઈને આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. હવે પોલીસ ફરાર બાબુભાઈ ભગવાનભાઈની શોધખોળ કરી રહી છે જેથી તેને પણ પકડી શકાય.

આ ઘટના બાદ ગામમાં ખૂબ હાસ્ય અને ચર્ચા ચાલી રહી છે. લોકો કહે છે કે આટલી ઓછી કિંમતની કેરી માટે કોઈ વ્યક્તિને પોલીસ સુધી પહોંચવું પડે એ અજીબ છે.

સંપાદકની પસંદ

