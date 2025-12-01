ગીર સોમનાથ: વેરાવળના PIને જિલ્લા પોલીસ વડાએ શિસ્ત ભંગ બદલ કર્યા સસ્પેન્ડ
ભત્રીજીના લગ્નમાં સિક લિવ નોટીસની અવગણના કરતા જિલ્લા પોલીસ વડાએ શિસ્ત ભંગ બદલ સસ્પેન્ડ કર્યા હતા.
Published : December 1, 2025 at 6:57 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના પ્રભાસ પાટણ પો. સ્ટેના પી.આઇ એમ.વી.પટેલ ભત્રીજીના લગ્નમાં સિક લિવ નોટીસની અવગણના કરતા જિલ્લા પોલીસ વડાએ શિસ્ત ભંગ બદલ સસ્પેન્ડ કર્યા હતા.
ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવાઈ રહે રહે તે માટે જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજાએ પ્રભાસ પાટણ પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઇ. એમ.વી. પટેલને શિસ્ત ભંગના ગંભીર આરોપસર સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે પી.આઇ.પટેલે જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક દ્વારા મંજૂર કરાયેલી મર્યાદિત રજા બાદ પણ મનસ્વી રીતે સિક લિવ પર ઉતરી જતા આકરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી
મળતી માહિતી મુજબ પી.આઇ.એમ.વી.પટેલ પોતાની ભત્રીજીના લગ્ન પ્રસંગે રજા માગેલી હોય જો કે હાલ સોમનાથ ખાતે કાર્તિકી પૂર્ણિમાનો મેળો ચાલુ હોય અને લાખો શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી રહ્યા હોવાને કારણે તેમજ સતત વી.આઇ.પી મૂવમેન્ટને ધ્યાનમાં લઈને જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જાડેજાએ દોઢ દિવસની રજા મંજૂર કરી હતી.
આટલી રજા બાદ પણ પી.આઇ પટેલ ફરજ પર હાજર ન રહેતા અને પોલીસ અધિક્ષક દ્વારા તેમને તાત્કાલિક હાજર થવા નોટિસ પાઠવવામાં આવી હતી છતાં પણ આ નોટિસની અવગણના કરી પી.આઇ પટેલ ચાર દિવસ સુધી ફરજ પર ફર્યા ન હતા જે મામલે શિસ્ત ભંગ ગણાતા આખરે જિલ્લા પોલીસ વડાએ તેમને સસ્પેન્ડ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે આ જ સમય ગાળા દરમિયાન DySP ભાસ્કર વ્યાસ પણ સિક લિવ પર ઉતર્યા હતા પરંતુ નોટિસ મળતાની સાથે જ તેઓ ફરજ પર હાજર થઈ ગયા હતા જ્યારે પી.આઇ. પટેલે નોટિસ અવગણતા જિલ્લા પોલીસ વડાએ આકરું પગલું ભરવું પડ્યું હતું. ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જાડેજાના આ કડક નિર્ણય ને લઇ સમગ્ર પોલીસ બેડામાં ભારે ચકચાર મચી જવા પામી છે.
