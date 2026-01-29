ગીર સોમનાથની વેરાવળ નગરપાલિકા ખાતે કોંગ્રેસનો હલ્લાબોલ, નાગરિકોના પ્રશ્ને ઉગ્ર વિરોધ
રેલી અને સૂત્રોચ્ચાર સાથે પ્રદર્શનકારીઓ વેરાવળ નગરપાલિકા કચેરી પહોંચ્યા હતા
Published : January 29, 2026 at 7:13 PM IST
ગીર સોમનાથ : જિલ્લાના વેરાવળ શહેરમાં આજે નગરપાલિકાની કામગીરી સામે કોંગ્રેસ દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. સોમનાથના કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાની આગેવાની હેઠળ કોંગ્રેસના કાર્યકરો સાથે મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા. રેલી અને સૂત્રોચ્ચાર સાથે પ્રદર્શનકારીઓ વેરાવળ નગરપાલિકા કચેરી પહોંચ્યા હતા, જ્યાં શહેરની બેકાર બનેલી પ્રાથમિક સુવિધાઓ મુદ્દે કડક રજુઆત કરવામાં આવી હતી.
આ પ્રદર્શન દરમિયાન શહેરના ખરાબ રોડ-રસ્તા, ગંદકી, ડ્રેનેજની સમસ્યા, પીવાના પાણીની અછત તેમજ સ્વચ્છતાની નિષ્ફળ વ્યવસ્થા જેવા મુદ્દાઓને કેન્દ્રમાં રાખી નગરપાલિકા સામે આક્રોશ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. કોંગ્રેસ દ્વારા એકત્ર કરાયેલ 600થી વધુ નાગરિકોની ફરિયાદોના પોટલાં પાલિકા પ્રમુખ અને ચીફ ઓફિસરને સુપ્રત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં વર્ષોથી ચાલતી સમસ્યાઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાએ પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું કે, "વેરાવળના નાગરિકો નિયમિત રીતે ટેક્સ ભરે છે, છતાં તેમને નગર પાલિકા તરફથી મળતી પ્રાથમિક સુવિધાઓમાં ગંભીર ખામીઓ છે. અનેક વખત લેખિત અને મૌખિક રજુઆત કરવા છતાં સમસ્યાઓનું કોઈ નિરાકરણ આવ્યું નથી. તેથી આજે જનહિતમાં કોંગ્રેસે રસ્તા પર ઉતરીને અવાજ ઉઠાવ્યો છે. જો ટૂંક સમયમાં સમસ્યાઓનો ઉકેલ નહીં આવે તો વિધાનસભામાં આ મુદ્દો જોરદાર રીતે ઉઠાવવામાં આવશે."
"રસ્તાઓ પર ખાડા, ગંદકી અને ગટર ઓવરફ્લો થવાથી રોજિંદા જીવન મુશ્કેલ બન્યું છે. બાળકો અને વૃદ્ધોના આરોગ્યને ખતરો છે, છતાં કોઈ જવાબદારી લેતું નથી." - ઝાહીદાબેન, સ્થાનિક
આવા અનેક નાગરિકોએ પોતાની વેદના વ્યક્ત કરી નગરપાલિકાની કામગીરી પર પ્રશ્નચિહ્ન મૂક્યા હતા. નગરપાલિકાના પ્રમુખ પલ્લવીબેન જાનીએ નાગરિકોને સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે હૈયા ધારણ આપી હતી. વેરાવળ નગરપાલિકાના પ્રમુખ પલ્લવીબેન જાનીએ કોંગ્રેસ અને નાગરિકોની રજુઆત સ્વીકારી હતી અને જણાવ્યું કે, "આવેલી તમામ ફરિયાદોને ગંભીરતાથી લઈ વહેલી તકે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."
વેરાવળ શહેરમાં આજે થયેલ આ કોંગ્રેસી હલ્લા બોલથી નગર પાલિકાની કામગીરી અને શહેરના વિકાસ અંગે ફરી એક વખત ચર્ચાનો માહોલ સર્જાયો છે. હવે નાગરિકોની નજર પાલિકા દ્વારા લેવાતી કાર્યવાહી પર છે.
