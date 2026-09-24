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ગીર સોમનાથ: કૌટુંબિક કાકાએ કુહાડીના ઘા ઝીંકી ભત્રીજાનું ઢીમ ઢાળી દીધું, તાલાલાના રાતીધારમાં ખેલાયો ખૂની ખેલ

તાલાલાના રાતીધાર ગામમાં જૂના મનદુઃખનો કરુણ અંજામ, પુત્રની ફરિયાદના આધારે પોલીસે આરોપીને ઝડપી પાડ્યો

કાકાએ કરી ભત્રીજાની કરી હત્યા
કાકાએ કરી ભત્રીજાની કરી હત્યા (Etv bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2026 at 3:22 PM IST

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ગીર સોમનાથ: જિલ્લાના તાલાલા તાલુકાના રાતીધાર ગામમાં વહેલી સવારે બનેલી હત્યાની ઘટનાથી ચકચાર મચી ગઈ છે. કૌટુંબિક કાકા દ્વારા કુહાડી વડે હુમલો કરવામા આવતા ભત્રીજા પ્રવીણભાઈ બચુભાઈ સોલંકીનું મોત નીપજ્યું હતું. સમગ્ર ઘટનાને પગલે પોલીસે ગુનો નોંધી આરોપી ધીરૂભાઈ મકનભાઈ સોલંકીની ધરપકડ કરી લીધી છે.

પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, મૃતક પ્રવીણભાઈના પરિવાર અને આરોપી ધીરૂભાઈના પરિવાર વચ્ચે અગાઉથી મનદુઃખ ચાલી રહ્યું હતું. આશરે બે-ત્રણ મહિના પહેલાં ધીરૂભાઈના દીકરા દીપકભાઈ તથા મુનાભાઈની કોઈ સાથે સામાન્ય બોલાચાલી બાદ માથાકૂટ થઈ હતી. આ દરમિયાન પ્રવીણભાઈ વચ્ચે પડ્યા હતા. આ જૂની ઘટનાનું મનદુઃખ રાખીને હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

વહેલી સવારે ઘરની બહાર રાડારાડીથી પરિવારજનો જાગી ગયા

ફરિયાદી રવિભાઈ પ્રવીણભાઈ સોલંકીના જણાવ્યા મુજબ વહેલી સવારે આશરે સાડા પાંચ વાગ્યે તેમના ઘરની બહારથી બૂમાબૂમ સંભળાઈ હતી. રવિભાઈ રૂમમાંથી બહાર આવ્યા ત્યારે તેમના સગા કાકા ધીરૂભાઈ હાથમાં કુહાડી લઈને તેમના પિતા પ્રવીણભાઈ સાથે બોલાચાલી કરતા જોવા મળ્યા હતા.

રવિભાઈ, તેમની માતા મંજુલાબેન અને બહેન જ્યોતિબેન સહિતના પરિવારજનો ધીરૂભાઈ પાસેથી કુહાડી છોડાવવા માટે દોડ્યા હતા. આ દરમિયાન ધીરૂભાઈએ પ્રવીણભાઈને કુહાડીનો ઘા મારતાં તેઓ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થઈ ફળીયામાં ઢળી પડ્યા હતા.

ગંભીર ઈજાઓ થતાં હોસ્પિટલ ખસેડાયા

હુમલા બાદ પરિવારજનો અને આસપાસના લોકો એકત્ર થઈ ગયા હતા. પ્રવીણભાઈને તાત્કાલિક 108 મારફતે તાલાલા સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જવાયા હતા. પ્રાથમિક સારવાર બાદ વધુ સારવાર માટે તેમને વેરાવળ સિવિલ હોસ્પિટલ રિફર કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, વેરાવળ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ફરજ પરના તબીબે પ્રવીણભાઈને મૃત જાહેર કર્યા હતા. ઘટના બાદ મૃતદેહના પોસ્ટમોર્ટમ સહિતની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

ફરિયાદીને પણ જાનથી મારી નાખવાની ધમકી

હુમલા બાદ ધીરૂભાઈએ પરિવારજનોને પણ ધમકી આપી હતી. ફરિયાદી રવિભાઈને પણ જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી હોવાનો ઉલ્લેખ છે.

પોલીસે આરોપીને ઝડપી પાડ્યો

ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી હતી. ફરિયાદના આધારે પોલીસે ધીરૂભાઈ મકનભાઈ સોલંકી સામે BNSની કલમ 103(1), 352, 351(2) તેમજ કલમ 135 હેઠળ ગુનો નોંધ્યો હતો. પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી આરોપી ધીરૂભાઈ મકનભાઈ સોલંકીની ધરપકડ કરી લીધી છે.

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કાકાએ કરી ભત્રીજાની હત્યા
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