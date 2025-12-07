ETV Bharat / state

ઉનાના તડ ગામેથી ડિગ્રી વગર ક્લિનિક ચલાવતો તબીબ ઝડપાયો, SOG ટીમે રેડ પાડી

રેઈડ દરમિયાન ઇકબાલ સુલેમાન સોરઠીયા જે કોઇ પણ પ્રકારની માન્ય મેડિકલ ક્વોલિફિકેશન વગર દર્દીઓને સારવાર આપતા હોવાનું સામે આવ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 7, 2025 at 8:25 PM IST

ગીર સોમનાથ : જિલ્લામાં માન્ય મેડિકલ ડિગ્રી વગર ગેરકાયદેસર દવાખાનું ચલાવી લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરતા તત્વો સામે જિલ્લા પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. જુનાગઢ રેન્જના આઈ.જી.પી. નિલેશ જાજડીયા અને ગીર સોમનાથના એસ.પી. જયદીપસિંહ જાડેજાની સુચના મુજબ, વિશેષ ચેકિંગ અભિયાન અંતર્ગત એસ.ઓ.જી. ટીમે ઉના તાલુકામાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે.

તડ ગામે ક્લિનિક પર રેડ

જિલ્લા SOG ટીમને મળેલી ચોક્કસ માહિતીના આધારે એસ.ઓ.જી.ના પી.આઈ. ડી.એમ. કાગડાની આગેવાની હેઠળ તડ ગામમાં આવેલા ક્લિનિક પર રેડ કરવામાં આવી હતી. રેઈડ દરમિયાન ઇકબાલ સુલેમાન સોરઠીયા જે કોઇ પણ પ્રકારની માન્ય મેડિકલ ક્વોલિફિકેશન વગર દર્દીઓને સારવાર આપતા હોવાનું સામે આવ્યું છે.

સ્થળ પરથી અલગ અલગ એલોપેથીક દવાઓ, ઇન્જેક્શન, મેડિકલ સાધનો સહિત કુલ 30 આર્ટિકલ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા, જે મુદ્દામાલની કુલ કિંમત લગભગ રુ.5,785/- થાય છે. રેડ દરમિયાન આરોગ્ય વિભાગના ડૉ. મીતેશ બારડ પણ હાજર રહ્યા હતા.

SOG ટીમે રેઈડ પાડી
ઉના તાલુકાના ચાંચકવડ, નવાબંદર, સૈયદ રાજપરા સહિતના વિસ્તારોમાં પણ હજુ આવા ઉઘાડ પગા ડોક્ટરો ખાનગી ક્લિનિક ચલાવી રહ્યા છે, તેમજ ઘરે ઘરે જઈ લોકોની સારવાર કરી દવાઓ આપી રહ્યા છે. જેમના સામે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી જાગૃત નાગરિકો દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે.

નવા બંદર પોલીસ સ્ટેશન
ઉપલેટામાંથી પણ એક તબીબ ઝડપાયો

નોંધનીય છે કે, તારીખ 6 ડીસેમ્બરના રોજ રાજકોટના ઉપલેટા તાલુકાના ભાયાવદરની સરસ્વતી સોસાયટી વિસ્તારમાં ભાયાવદર પોલીસે સરકારી તબીબી ટીમ સાથે રેડ કરી માન્ય ડિગ્રી વિના મેડિકલ પ્રેક્ટિસ કરનાર બોગસ તબીબને ઝડપી લીધો હતો. પોલીસે મેડિકલ સાધનો, દવાઓ અને અન્ય મુદ્દામાલ કબજે કરી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે અમીનભાઈ ગફારભાઈ વિછી કોઇપણ માન્ય ડોક્ટરની ડિગ્રી વિના એલોપેથીક ઇન્જેક્શન, એન્ટીબાયોટીક દવાઓ, સ્ટીરોઇડ દવાઓ રાખી ડોક્ટર તરીકેની પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો હતો.

