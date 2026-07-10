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ઉનાની શાળામાં વિદ્યાર્થી પાસે દારૂ મંગાવનાર લંપટ શિક્ષક સસ્પેન્ડ, આચાર્યની ફરિયાદ બાદ પોલીસે કરી અટકાયત

સમગ્ર ઘટનાને રાજ્યના શિક્ષણમંત્રી ડૉ. પ્રદ્યુમન વાજાએ ગંભીરતાથી લઈને જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીને તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

ઉનાની શાળામાં વિદ્યાર્થી પાસે દારૂ મંગાવનાર લંપટ શિક્ષક સસ્પેન્ડ
ઉનાની શાળામાં વિદ્યાર્થી પાસે દારૂ મંગાવનાર લંપટ શિક્ષક સસ્પેન્ડ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 6:35 PM IST

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Updated : July 10, 2026 at 6:56 PM IST

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ગીર સોમનાથ: ઉના તાલુકાની ખાપટ પ્રાથમિક શાળામાં ધોરણ-7ના વિદ્યાર્થી પાસે દારૂ મંગાવવાના ગંભીર આક્ષેપોના કેસમાં હવે મહત્વનો વળાંક આવ્યો છે. શાળાના શિક્ષક હરેશગીરી ગુલાબગીરી ગૌસ્વામીને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. શાળાના આચાર્યની ફરિયાદના આધારે ઉના પોલીસે પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી શિક્ષકની ધરપકડ કરી છે. સમગ્ર ઘટનાને રાજ્યના શિક્ષણમંત્રી ડૉ. પ્રદ્યુમન વાજાએ ગંભીરતાથી લઈને જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીને તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ઉપરાંત શિક્ષણમંત્રીએ ગીર સોમનાથના પોલીસ અધિક્ષક (SP) સાથે સીધી વાતચીત કરીને તપાસમાં ઝડપ લાવવા સૂચના આપી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.

મળતી માહિતી મુજબ સમગ્ર ઘટના ગત 20 જૂન, 2026ના રોજ બની હતી. ખાપટ પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય મિલનગીરી જીવનગીરી ગૌસ્વામીને માહિતી મળી હતી કે ધોરણ-7માં અભ્યાસ કરતો વિદ્યાર્થી ગામમાંથી દારૂ લઈને શાળા તરફ આવી રહ્યો છે. આચાર્યે વિદ્યાર્થીને શાળાના પ્રવેશદ્વાર પાસે જ અટકાવી પૂછપરછ કરી હતી. ફરિયાદ મુજબ વિદ્યાર્થી પાસેથી વિદેશી દારૂની બોટલ મળી આવી હતી. પૂછપરછ દરમિયાન વિદ્યાર્થી શિક્ષક માટે દારૂ લાવ્યો હોવાનું જણાવ્યું હોવાનું ફરિયાદમાં નોંધાયું છે.

શાળામાં શિક્ષકે દારૂ મગાવતા વાલીઓમાં રોષ (ETV Bharat Gujarat)

શિક્ષકે અગાઉ પણ મગાવ્યો હતો દારૂ
આચાર્યની રજૂઆત મુજબ વિદ્યાર્થીએ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે, આ પહેલી વખત નહોતું. અગાઉ પણ અનેક વખત સંબંધિત શિક્ષક હરેશગીરી ગુલાબગીરી ગૌસ્વામી રૂપિયા આપીને ગામ માંથી દારૂ મંગાવતો હતો. ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ મુજબ, વિદ્યાર્થીએ વધુમાં જણાવ્યું છે કે, દારૂ ખરીદ્યા બાદ તે શિક્ષકને આપતો હતો.

શાળાના CCTVમાં શિક્ષકની કરતૂત ખુલી
ઘટનાની ગંભીરતા ધ્યાનમાં રાખીને શાળાના આચાર્યે, અન્ય શિક્ષકોની હાજરીમાં પંચ રોજકામ તૈયાર કર્યું હતું. વિદ્યાર્થી પાસેથી મળેલી દારૂની બોટલ તેમજ શિક્ષકે આપેલા રૂ. 500માંથી બચેલા રૂ. 230 સીલબંધ કરીને કબજે લેવામાં આવ્યા હતા. સમગ્ર ઘટનાનો અહેવાલ તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીને મોકલવામાં આવ્યો હતો. શાળાના સીસીટીવી ફૂટેજ સહિતના ઉપલબ્ધ પુરાવાઓ પણ શિક્ષણ વિભાગને સોંપવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

શિક્ષક સામે નોંધાઈ પોલીસ ફરિયાદ (ETV Bharat Gujarat)

ફરિયાદમાં સંબંધિત શિક્ષક હરેશગીરી ગુલાબગીરી ગૌસ્વામી સામે અગાઉ પણ નશાની હાલતમાં શાળાએ આવવા અને ફરજ બજાવવાના આક્ષેપો થયા હોવાનું જણાવાયું છે. ગત 4 માર્ચે પણ આ અંગે લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી હરેશ વાઢેરના જણાવ્યા મુજબ, સંબંધિત શિક્ષક હરેશગીરી સામે અગાઉ બે વખત વિભાગીય શિક્ષાત્મક પગલાં પણ લેવામાં આવ્યા હતા. તેમ છતાં ફરી ગંભીર ફરિયાદ સામે આવતાં વિભાગીય તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.

શિક્ષકને તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કરાયો
મામલો જાહેર થતાં રાજ્યના શિક્ષણમંત્રી ડૉ. પ્રદ્યુમન વાજાએ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપી હતી. ત્યારબાદ શિક્ષકને તાત્કાલિક અસરથી ફરજ મોકૂફ (સસ્પેન્ડ) કરવામાં આવ્યા હતા. બીજી તરફ શાળાના આચાર્યની અરજીના આધારે ઉના પોલીસે પ્રોહિબિશન એક્ટની કલમ 65(એ) હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી. ત્યારબાદ શિક્ષકની ધરપકડ કરીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

આ સમગ્ર ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (DDO) દ્વારા તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીને સમગ્ર કેસના દસ્તાવેજો સાથે વેરાવળ ખાતે હાજર રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. જિલ્લા કક્ષાએ સમગ્ર ઘટનાની સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

ઉનાની શાળામાં વિદ્યાર્થી પાસે દારૂ મંગાવનાર લંપટ શિક્ષક સસ્પેન્ડ
ઉનાની શાળામાં વિદ્યાર્થી પાસે દારૂ મંગાવનાર લંપટ શિક્ષક સસ્પેન્ડ (ETV Bharat Gujarat)

બાળકના પિતાએ શું કહ્યું?
આ સમગ્ર ઘટનામાં વિદ્યાર્થીના પિતાએ પણ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. તેમણે ETV BHARAT સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, તેમના પુત્રને સમગ્ર ઘટનાની જાણ પરિવારને ન કરવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે જ ગામમાં ખુલ્લેઆમ દેશી અને વિદેશી દારૂ વેચાતો હોવાનો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો. તેમણે જવાબદાર સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. સમગ્ર ઘટનાને લઈને ગામના વાલીઓમાં પણ ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

વાલીઓએ સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે, ઘટના 20 જૂનના રોજ બની હોવા છતાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આટલો સમય કેમ લાગ્યો? કેટલાક વાલીઓએ ગામમાં ખુલ્લેઆમ દારૂનું વેચાણ થતું હોવાનો તેમજ પોલીસ પૂરતી કાર્યવાહી કરતી નથી તેવા આક્ષેપો પણ કર્યા છે. જોકે, આ આક્ષેપોની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી.

શિક્ષણ મંત્રી ડૉ. પ્રદ્યુમન વાજાએ આ બાબતે કડક વલણ અપનાવતા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે, વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય અને ચારિત્ર્યના ઘડતર માટે જેમના શિરે જવાબદારી છે, તેવા શિક્ષક તરફથી આ પ્રકારનું શરમજનક ગેરવર્તન કોઈપણ સંજોગોમાં ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં. રાજ્ય સરકાર વિદ્યાર્થીઓના હિત અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની શિસ્ત સાથે કોઈ પણ પ્રકારની બાંધછોડ કે બેદરકારી સહન નહીં કરે. ધોરણ 6 થી 8માં ફરજ બજાવતા શિક્ષક હરેશગીરી ગુલાબગીરી ગોસ્વામી સામે તપાસ માટે ગીરસોમનાથના નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, વેરાવળના તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી ગીરગઢડાના તાલુકા વિકાસ અધિકારીની સંયુક્ત તપાસ ટીમની રચના કરવામાં આવી છે. આ ટીમ દ્વારા સમગ્ર ઘટનાની તપાસ કરાયા બાદ આગળની શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

જ્યાંથી દારૂ ખરીદાયો કથિત દુકાન બંધ
સ્થાનિક લોકોના આક્ષેપ મુજબ દારૂ ખાપટ ગામમાં આવેલી રાજ પાન સેન્ટર એન્ડ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ પરથી ખરીદવામાં આવ્યો હતો. ETV BHARAT ની ટીમ સ્થળ પર પહોંચતા દુકાન બંધ હાલતમાં જોવા મળી હતી. આ અંગે પોલીસ દ્વારા કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આપવામાં આવ્યું નથી અને તપાસ ચાલુ હોવાનું જણાવાયું છે.

હાલ સમગ્ર મામલે પોલીસ તપાસ અને શિક્ષણ વિભાગની વિભાગીય તપાસ બંને ચાલી રહી છે. નોંધનીય છે કે અત્યાર સુધી થયેલી કાર્યવાહી શાળાના આચાર્યની ફરિયાદ, વિદ્યાર્થીના નિવેદન અને ઉપલબ્ધ પ્રાથમિક પુરાવાઓના આધારે હાથ ધરવામાં આવી છે. આરોપી શિક્ષકનો વિગતવાર પક્ષ હજુ જાહેર થયો નથી.

તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ સમગ્ર ઘટનાની હકીકત સ્પષ્ટ થશે અને તેના આધારે આગળની કાયદેસરની તેમજ વિભાગીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સમગ્ર ઘટનાએ શિક્ષણ જગતમાં ભારે ચર્ચા જગાવી છે અને હવે પોલીસ તથા શિક્ષણ વિભાગના અંતિમ અહેવાલ પર સૌની નજર મંડાઈ છે.

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Last Updated : July 10, 2026 at 6:56 PM IST

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શાળામાં શિક્ષકે દારૂ મગાવ્યો
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