ઉનાના કેસરિયા ગામ નજીક ભયંકર અકસ્માત: બે બાઇક અને કાર વચ્ચે ટક્કર, 3 લોકોના મોત
Published : November 20, 2025 at 1:34 PM IST
ગીર સોમનાથ : ઉનાના કેસરિયા ગામ નજીક અજાણ્યા બોલેરો ચાલકે 2 બાઈકને અડફેટે લેતા ત્રણ લોકોના મોત નીપજ્યા છે. જ્યારે એક બાળકીને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતા ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવી છે. ઉનાના પૂર્વ ધારાસભ્ય પુંજા વંશ, ધારાસભ્ય કાળુભાઈ રાઠોડના પુત્ર વિજય રાઠોડ, ભરત શિંગડ સહિતના લોકો સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા.
ઉનાના કેસરીયા ગામ નજીક અકસ્માત
ઉનાના કેસરિયા ગામે રહેતા હિતેશ જગદીશભાઈ શિંગોડ, પરિમલ જગદીશભાઈ શિંગોડ અને કલ્પના મંગાભાઈ શિંગોડ જે બાઇક લઈ ગામમાં આવેલ પોતાની દુકાને જવા નીકળેલ હોય તે સમયે કાર ચાલક ભીખાભાઈ નારણભાઈ દમણિયા સોનારી ગામથી નાથળ ગામ તરફ જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે કેસરિયા ગામ પાસે પહોંચતા કેસરિયા ગામ તરફ થી દિવ તરફ પુર ઝડપે જઈ રહેલ અજાણ્યા બોલેરો ચાલકે બંને બાઈકને અડફેટે લેતા હિતેશ જગદીશભાઈ શિંગોડ અને પરિમલ જગદીશ ભાઈ શિંગોડ બંને સગા ભાઈઓનું ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યું હતું. જ્યારે કલુ બેનને ગંભીર ઈજાઓ થતા ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
પોલીસે અકસ્માત કરનાર સામે કાર્યવાહી હાથ ધરી
ગામની નજીક ધડાકા ભેર અકસ્માત થતા લોકોના ટોળે ટોળા એકઠા થયા હતા. અકસ્માત સર્જીને નાશી જનાર અજાણ્યા બોલેરો વિરુદ્ધ મૃતકના પરિવારે ફરિયાદ કરતા પોલીસે BNSની વિવિધ કલમો તેમજ મોટર વિહિકલ એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી બોલેરો કાર ચાલકને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
કેસરિયા ગામ નજીક અકસ્માતની ઘટનામાં બે સગા ભાઈઓ સહિત કુલ ત્રણ લોકોના મોત નીપજતા આસપાસના લોકો તેમજ ઉનાના પૂર્વ ધારાસભ્ય પુંજા વંશ, ધારાસભ્ય કાળુભાઈ રાઠોડના પુત્ર વિજય રાઠોડ, ભરત શિંગડ સહિતના લોકો સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા.
