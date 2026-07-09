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ગીર સોમનાથ: હનુમાન મંદિરના કમ્પાઉન્ડમાં ગાંજાની ખેતી, CID ક્રાઈમ ANTFની ટીમે પાડ્યા દરોડા

ઉના-ચાંચકવડ રોડ પર આવેલા જોડીયા હનુમાનજી મંદિરના કંપાઉન્ડમાં ગાંજાની ગેરકાયદેસર ખેતી થતી હોવાનો પર્દાફાશ.

ગીર સોમનાથ: હનુમાન મંદિરના કમ્પાઉન્ડમાં ગાંજાની ખેતી
ગીર સોમનાથ: હનુમાન મંદિરના કમ્પાઉન્ડમાં ગાંજાની ખેતી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 9, 2026 at 10:39 AM IST

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Updated : July 9, 2026 at 10:51 AM IST

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ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના તાલુકામાં નશાના કાળા કારોબારનો ચોંકાવનારો ભાંડો ફૂટ્યો છે. ઉના-ચાંચકવડ રોડ પર આવેલા જોડીયા હનુમાનજી મંદિરના કંપાઉન્ડમાં ગાંજાની ગેરકાયદેસર ખેતી થતી હોવાનો પર્દાફાશ સ્થાનિક પોલીસ નહીં, પરંતુ CID ક્રાઇમની એન્ટી નાર્કોટિક્સ ટાસ્ક ફોર્સ (ANTF)એ કર્યો છે.

ANTFની ટીમે બાતમીના આધારે દરોડો પાડતાં મહિલા આરોપી ગંગાદાસજી અવધેસદાસજી (ઉ.વ. 38)ના કબજાવાળા ખેતરમાંથી 8 કિલો 833 ગ્રામ ગાંજાના છોડ મળી આવ્યા હતા. જપ્ત કરાયેલા ગાંજાની અંદાજિત કિંમત રૂ. 4,41,650 હોવાનું સામે આવ્યું છે. આરોપીની તપાસ દરમિયાન તેની પાસેથી બે મોબાઇલ પણ કબજે કરવામાં આવ્યા હતા. કુલ મળીને રૂ. 4,47,150નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

ગીર સોમનાથ: હનુમાન મંદિરના કમ્પાઉન્ડમાં ગાંજાની ખેતી
ગીર સોમનાથ: હનુમાન મંદિરના કમ્પાઉન્ડમાં ગાંજાની ખેતી (ETV Bharat Gujarat)

આ સમગ્ર કાર્યવાહી CID ક્રાઇમ, જુનાગઢ વિંગ, રાજકોટ ઝોનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.જી. બારોટના માર્ગદર્શન હેઠળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આરોપી સામે NDPS Actની કલમ 8(સી) અને 20(એ) હેઠળ ગુનો નોંધવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

સ્થાનિક લોકોમાં હવે ચર્ચા છે કે મંદિરના કંપાઉન્ડમાં ગાંજાની ખેતી લાંબા સમયથી કેવી રીતે ચાલી રહી હતી. CID ક્રાઇમને દરોડો પાડવો પડ્યો. આ ઘટનાએ જિલ્લામાં નશાના કારોબાર સામે સ્થાનિક પોલીસની દેખરેખ અને કામગીરી અંગે અનેક પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે. હવે આ મામલે જિલ્લા પોલીસ શું સ્પષ્ટતા કરે છે તેના પર સૌની નજર છે.

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Last Updated : July 9, 2026 at 10:51 AM IST

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