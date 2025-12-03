ગીર સોમનાથ: ઉનાના 108 એમ્બ્યુલન્સના કર્મચારીઓની પ્રામાણિકતા; સોનું, ચાંદીની ઝાંઝર સહિત છ લાખનો સામાન પરત કર્યો
આ સેવામાં પ્રામાણિકતાની સુગંધ ભેળવીને ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉનાના 108 એમ્બ્યુલન્સના કર્મચારીએ પોતાની કર્મનિષ્ઠતા દર્શાવી છે.
Published : December 3, 2025 at 7:00 PM IST
ગીર સોમનાથ: અકસ્માત હોય કે હોય કોઈ આફતની પળ, કોઈપણ કટોકટીની પળમાં 108 એમ્બ્યુલન્સ ત્વરીત પહોંચીને લોકોના જીવ બચાવવામાં સિંહફાળો આપી રહી છે. 108 એમ્બ્યૂલન્સના કર્મચારીઓ પણ દિવસ-રાત ખડેપગે પોતાની સેવા બજાવી રહ્યાં છે. આ સેવામાં પ્રામાણિકતાની સુગંધ ભેળવીને ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉનાના 108 એમ્બ્યુલન્સના કર્મચારીએ પોતાની કર્મનિષ્ઠતા દર્શાવી છે.
ઘટના એવી બની હતી કે, કાલે રાત્રીના અંદાજે સાડા આઠ વાગ્યે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉનાના શિલોજ ગામ પાસે અકસ્માત થયો હતો. જેની ત્વરીત 108 હેલ્પલાઈનને કોલ કરી જાણ કરવામાં આવી હતી.
કૉલ મળતાં જ એમ્બ્યુલન્સ તાત્કાલીક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને દર્દીની તપાસ કરતા જાણ થઈ હતી કે, દર્દીની ઉંમર 32 વર્ષની છે અને તેમને તાત્કાલીક શ્રી મેહતા હોસ્પિટલ લાવવામાં આવ્યાં હતાં.
ફરજ પર હાજર ઇ.એમ.ટી. ખંભાતા મયૂર અને પાયલોટ ભાવેશ સોલંકીએ દર્દીનો કિંમતી સામાન જેમાં રૂ. 8000 રોકડ, ચાંદીની ઝાંઝર, 2 ગોલ્ડન સેટ, 3 તોલા બંગડી, 2 તોલાની સોનાની વીંટી, 1 મોબાઈલ તેમજ જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ દર્દીના સંબંધીને પરત આપ્યાં હતાં.
આ તમામ વસ્તુઓની કિંમત અંદાજીત રૂ. છ લાખ જેવી થાય છે. કટોકટીની પળોમાં ઉના 108 કર્મચારીઓએ સેવા સાથે પ્રામાણિકતાનું ઉદાહરણ પુરુ પાડતાં દર્દીઓના સગાસંબંધીઓઓ આભાર વ્યક્ત કયૉ હતો.
