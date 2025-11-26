ગીર સોમનાથ: ગીર ગઢડા તાલુકાના પીછવી ગામે સિંહનો ત્રાસ, બે વર્ષની બાળકીનો કરૂણ અંત
મૃતક બાળકી આરાધ્યા હરસુરભાઈ મકવાણા (ઉંમર - 2 વર્ષ) પોતાના ઘરના ફળિયામાં રમી રહી હતી.
Published : November 26, 2025 at 7:37 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ અને અમરેલી જિલ્લામાં છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં વન્ય પ્રાણીઓએ ફાડી ખાતા મોત નીપજ્યા છે. ગીર ગઢડા તાલુકાના પીછવી ગામે આજે બનેલી ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં શોક અને ભયનું વાદળ છવાઈ ગયું છે. ગામમાં રહેતા ખેડૂત પરિવારની બે વર્ષની નાનકડી બાળકી પર સિંહણે હુમલો કરી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી હતી.
મળતી માહિતી મુજબ, મૃતક બાળકી આરાધ્યા હરસુરભાઈ મકવાણા (ઉંમર : 2 વર્ષ) પોતાના ઘરના ફળિયામાં રમી રહી હતી. તેની માતા નજીકના ભાગે વાસણ ધોઈ રહી હતી તે સમયે અચાનક સિંહણ ફળિયામાં આવી ગઈ હતી અને બાળાને મોંમાં પકડી જંગલ તરફ ખેંચી લીધી હતી.
ઘટનાની જાણ થતા પરિવારજનો તથા ગામલોકોએ તાત્કાલિક શોધખોળ શરૂ કરી હતી. શોધ દરમિયાન રહેણાંક વિસ્તારથી લગભગ એક કિલોમીટર દૂર બાળકીનો મૃતદેહ મળ્યો હતો. મૃતદેહ મળી આવતા ગામમાં હાહાકાર મચી ગયો હતો.
ઘટના અંગે જાણ થતા વન વિભાગ, પોલીસ સ્ટાફ અને ફોરેન્સિક ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી. આ વિસ્તાર ગીર જંગલ વિસ્તાર નજીકનો હોવાથી અહીંયા નિયમિત પણે સિંહ દીપડા જોવા મળે છે ત્યારે આ ઘટના ને પગલે વન વિભાગ દ્વારા પેટ્રોલિંગ વધારવામાં આવ્યું છે. આરાધ્યા હરસુર ભાઈ મકવાણા નામની બાળકીના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ગીર ગઢડા સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
નાના એવા ગામમાં સિંહણે ઘરમાં આવી બાળકીને ફાડી ખાતા વન વિભાગની કામગીરી પર પણ ભારે રોષ ફેલાયો છે. આ ગામની આસપાસન વિસ્તારમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી સિંહોની વધતી લટારને કારણે બાળકો અને વડીલો બહાર નીકળતા પણ ડર અનુભવી રહ્યા છે.બાળકી પર હુમલો કરી મોત નિપજાવનાર સિંહણને વન વિભાગ દ્વારા રેસ્ક્યુ કરી પાંજરે પૂરી દેવામાં આવતા ગ્રામજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.
આ પણ વાંચો: