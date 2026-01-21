ETV Bharat / state

ગીર સોમનાથમાં પ્રેમી પંખીડાનો આપઘાત, સામાજિક દબાણના ડરથી યુવક-સગીરાએ જીવન ટૂંકાવ્યું

ઘટનાની જાણ થતાં બંને પરિવારોમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. પરિવારજનોના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ બંને વચ્ચેના સંબંધથી અજાણ હતા.

ગીર સોમનાથમાં પ્રેમી પંખીડાનો આપઘાત
ગીર સોમનાથમાં પ્રેમી પંખીડાનો આપઘાત (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 21, 2026 at 7:03 PM IST

1 Min Read
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના તાલાલા તાલુકાના બોરવાવ ગીર ગામે આજે એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. પ્રેમ સંબંધને લઈને સમાજ કે પરિવાર આડે આવશે અને દુનિયા એક થવા નહીં દે તેવા ભયના કારણે એક યુવક અને સગીરાએ સાથે મળીને આપઘાત કરી લીધો હોવાની પ્રાથમિક માહિતી મળી છે. આ કરુણ ઘટનાથી સમગ્ર તાલાલા પંથકમાં શોક અને અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.

એક જ મકાનમાંથી યુવક-સગીરાના મૃતદેહ મળ્યા
મળતી માહિતી મુજબ, આજે સવારે અંદાજે 11 વાગ્યાના અરસામાં બોરવાવ ગીર ગામમાં આવેલા એક મકાનમાં આ બનાવ બન્યો હતો. યુવક અને સગીરાનો મૃતદેહ એક જ મકાનમાંથી મળી આવતા સ્થાનિકોમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં બંને પરિવારોમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. પરિવારજનોના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ બંને વચ્ચેના સંબંધથી અજાણ હતા.

સમાજિક વિરોધના ડરથી પગલું ભર્યાની આશંકા
ઘટનાની માહિતી મળતાની સાથે જ તાલાલા પોલીસના બોરવાવ બીટના જમાદાર પ્રવીણ વાળા સહિતનો પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. પોલીસે સ્થળ પર તપાસ કરી બંને મૃતદેહોને કબજે લઈ પોસ્ટમોર્ટમ માટે તાલાલા સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડ્યા હતા. પ્રાથમિક તપાસમાં આ બનાવ પ્રેમ પ્રકરણ સાથે સંકળાયેલો હોવાનું અને સામાજિક વિરોધ તથા દબાણના ડરથી બંનેએ આત્યંતિક પગલું ભર્યું હોવાની ચર્ચા છે.

પોલીસે શરૂ કરી તપાસ
તાલાલા પોલીસે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. આપઘાત પાછળના સાચા કારણો જાણવા પરિવારજનો અને નજીકના લોકોની પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

આ મામલે બોરવાવ બીટના જમાદાર પ્રવીણ વાળા સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, “ઘટનાને લઈને એડી દાખલ કરવામાં આવી છે અને તમામ પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.” એક સાથે બે યુવાન જિંદગીઓના અંતથી બોરવાવ ગીર ગામમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે અને સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે ચકચાર મચી છે.

સંપાદકની પસંદ

