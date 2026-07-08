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ગીર સોમનાથ: તુલસીશ્યામ જતી એસટી બસનું ટાયર ધડાકાભેર ફાટ્યું, દર્શનાર્થે જતા બે વૃદ્ધો ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત

ઉનાથી તુલસીશ્યામ જતી વેરાવળ-તુલસીશ્યામ એસટી બસ જસાધાર ચેકપોસ્ટ આગળ પહોંચી ત્યારે ડ્રાઈવર તરફનું આગળનું ટાયર અચાનક ધડાકાભેર ફાટી ગયું.

ગીર સોમનાથ: તુલસીશ્યામ જતી એસટી બસનું ટાયર ધડાકાભેર ફાટ્યું, દર્શનાર્થે જતા બે વૃદ્ધો ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત
ગીર સોમનાથ: તુલસીશ્યામ જતી એસટી બસનું ટાયર ધડાકાભેર ફાટ્યું, દર્શનાર્થે જતા બે વૃદ્ધો ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 8, 2026 at 9:33 PM IST

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ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં રાજ્ય પરિવહન નિગમ મુસાફરોને સલામત અને સુવિધાજનક મુસાફરીના દાવા કરે છે, પરંતુ ગીર ગઢડા તાલુકાના તુલસીશ્યામ નજીક બનેલી એક અકસ્માતે આ દાવાઓ પર પ્રશ્નાર્થ ઊભો કર્યો છે.

ઉનાથી તુલસીશ્યામ જતી વેરાવળ-તુલસીશ્યામ એસટી બસ જસાધાર ચેકપોસ્ટ આગળ પહોંચી ત્યારે ડ્રાઈવર તરફનું આગળનું ટાયર અચાનક ધડાકાભેર ફાટી ગયું. આથી બસમાં ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ.

આ અકસ્માતમાં કોડીનારના રહેવાસી જેઠાભાઈ વિરાભાઈ ચુડાસમા (ઉં. 60) અને પીઠાભાઈ ગાંગાભાઈ પરમાર (ઉં. 60) ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. બંને વૃદ્ધો તુલસીશ્યામ ખાતે શ્યામસુંદર ભગવાનના દર્શન કરવા જઈ રહ્યા હતા. ટાયર ફાટતાં બસમાં જોરદાર ધડાકો થયો અને તીવ્ર આંચકો લાગતાં બંનેને ખાસ કરીને પગના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી.

ઘટનાની જાણ થતાં 108 એમ્બ્યુલન્સ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને બંને ઇજાગ્રસ્તોને ઉના સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા. ત્યાં પ્રાથમિક સારવાર બાદ વધુ સારવાર માટે તેમને ખાનગી હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યા હતા.

આ ઘટના બાદ મુસાફરોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. મુસાફરોના કહેવા મુજબ, એસટી બસોની નિયમિત તકનીકી તપાસ અને જાળવણી અંગે વારંવાર પ્રશ્નો ઊભા થતા રહે છે. ટાયર ફાટવા, રસ્તામાં બસો બંધ પડી જવી, બ્રેકડાઉન થવી અને અન્ય યાંત્રિક ખામીઓની ઘટનાઓ વારંવાર બનતી હોવા છતાં કાયમી ઉકેલ લાવવામાં આવતો નથી તેવી ફરિયાદો વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

આ ઘટનાના પગલે સ્થાનિકોમાં માંગ ઊઠી છે કે બસનું ટાયર કયા કારણોસર ફાટ્યું? તેની હવા તપાસવામાં આવી હતી કે કેમ? આ અકસ્માતની નિષ્પક્ષ તપાસ કરવામાં આવે તેમજ તુલસીશ્યામ સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં દોડતી તમામ એસટી બસોની તાત્કાલિક ફિટનેસ તપાસ કરવામાં આવે. મુસાફરોની જીવનસુરક્ષા સર્વોપરી હોવાથી આવી ઘટનાઓ ફરી ન બને તે માટે એસટી વિભાગે કડક પગલાં લેવાની જરૂર છે.

TAGGED:

GIR SOMNATH
TULSISHYAM
TWO PASSENGERS CRITICALLY INJURED
ST BUS
TIRE OF ST BUS BURST

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