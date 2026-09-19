ગીર સોમનાથઃ ઉનામાં નકલી SOG બની ડોક્ટરના કથિત અપહરણનો બનાવ! ગ્રામજનોએ પીછો કરતા રસ્તા પર ઉતારી ભાગી ગયા
નંબર પ્લેટ વગરની સફેદ સ્વિફ્ટમાં આવેલા 3 શખ્સોની કરતૂતનો આક્ષેપ; ડોક્ટરને છોડવા રૂ.10 લાખની ખંડણી માંગ્યાનો આરોપ.
Published : September 19, 2026 at 12:58 PM IST|
Updated : September 19, 2026 at 1:44 PM IST
ગીર સોમનાથઃ ઉના તાલુકાના મેણ ગામે નકલી SOG અધિકારી બની મેડિકલ પ્રેક્ટિસ કરતા ડોક્ટરનું કથિત અપહરણ કરવામાં આવ્યું હોવાની ઘટના સામે આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી છે. નંબર પ્લેટ વગરની સફેદ સ્વિફ્ટ કારમાં આવેલા ત્રણ શખ્સોએ SOG પોલીસ અધિકારી હોવાની ખોટી ઓળખ આપી નસીફભાઈ સુમરા નામના ડોક્ટરને કારમાં બેસાડી ઉઠાવી ગયા હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, ત્રણ શખ્સો નંબર પ્લેટ વગરની સફેદ સ્વિફ્ટ કારમાં મેણ ગામે પહોંચ્યા હતા. શખ્સોએ પોતે SOGના પોલીસ અધિકારી હોવાનું જણાવી ડોક્ટર નસીફભાઈ સુમરાને પોતાની ઓળખ અંગે વિશ્વાસ અપાવ્યો હતો. ત્યારબાદ ડોક્ટરને કારમાં બેસાડી મેણ ગામથી ઉના બાયપાસ રોડ તરફ લઈ જવામાં આવ્યા હોવાનો આક્ષેપ છે. ઘટનાથી આસપાસના વિસ્તારમાં પણ ચકચાર ફેલાઈ હતી.
ડોક્ટરને છોડવા રૂ.10 લાખની ખંડણી માંગ્યાનો આરોપ
આ સમગ્ર ઘટનામાં સૌથી ગંભીર આક્ષેપ એ છે કે, ડોક્ટરને છોડવા માટે રૂ.10 લાખની ખંડણીની માંગણી કરવામાં આવી હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. SOGના નામનો ઉપયોગ કરીને ખંડણી માંગવામાં આવી હોવાના આક્ષેપને પગલે મામલો વધુ ગંભીર બન્યો છે.
ડોક્ટરના ખિસ્સામાંથી રૂ.11,500 રોકડ લઈ ગયા હોવાનો આક્ષેપ
અપહરણ દરમિયાન ડોક્ટર નસીફભાઈ સુમરાના ખિસ્સામાંથી રૂ.11,500 રોકડ રકમ લઈ લેવામાં આવી હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. ઘટનામાં મારામારી અને લૂંટ અંગેના આક્ષેપોને લઈને પણ તપાસનો દોર શરૂ થયો છે.
ગ્રામજનોની સતર્કતા બની મદદરૂપ
ડોક્ટરને સફેદ સ્વિફ્ટ કારમાં લઈ જવામાં આવતા હોવાની જાણ થતાં, કેટલાક ગ્રામજનોએ સતર્કતા દાખવી હતી. ગ્રામજનોએ શંકાસ્પદ સફેદ સ્વિફ્ટ કારનો પીછો શરૂ કર્યો હતો. ગ્રામજનો દ્વારા પીછો કરવામાં આવતા કારમાં સવાર શખ્સો ડોક્ટરને કોડીનાર હાઈવે પર છોડીને, ઉના બાયપાસ તરફથી વેરાવળ હાઇવે તરફ ફરાર થઈ ગયા હોવાની માહિતી સામે આવી છે.
CCTVના પુરાવા પોલીસને સોંપાયા
ઘટના બાદ પીડિત ડોક્ટર નસીફભાઈ સુમરાએ ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી આપી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ઘટનાની તપાસમાં મહત્વપૂર્ણ પુરાવા તરીકે ક્લિનિક તથા આસપાસના વિસ્તારના CCTV કેમેરાનું DVR પોલીસને સોંપવામાં આવ્યું હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. હવે પોલીસ દ્વારા CCTV ફૂટેજની તપાસ કરી સફેદ સ્વિફ્ટ કારની હિલચાલ, તેમાં સવાર ત્રણેય શખ્સોની ઓળખ અને સમગ્ર ઘટનાક્રમ અંગે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
'સીસીટીવીના આધારે તપાસ ચાલુ'
આ મામલે ઉના પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર હરપાલ સિંહ સરવૈયાનો સંપર્ક કરતા તેમણે ETV BHARATને જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના બાબતે ઉના કોડિનાર હાઈવે પર આવેલા વેળવા ટોલનાકા પર મોડી રાત્રીના 3 વાગ્યા સુધી તપાસ હાથ ધરવામા આવી હતી. અને પસાર થયેલી ગાડીઓની વિગતો એકઠી કરવામા આવી હતી. સીસીટીવીના આધારે હાલ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.
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