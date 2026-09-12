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ગીર સોમનાથ: સુત્રાપાડામાં છાત્રાલયમાં આવેલ પાણીનાં કુંડમાંથી મળ્યો વિદ્યાર્થીનો મૃતદેહ

ગીર સોમનાથ જિલ્લાના સુત્રાપાડામાં 12 સપ્ટેમ્બરની વહેલી સવારે 14 વર્ષીય વિદ્યાર્થી વિશ્વાસ રમેશભાઈ વંશનું કુંડમાં ડૂબી જવાથી મોત થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

ડો. ભરત બારડ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સાથે સંકળાયેલી હોસ્ટેલ
ડો. ભરત બારડ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સાથે સંકળાયેલી હોસ્ટેલ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2026 at 6:33 PM IST

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ગીર સોમનાથ: જિલ્લાના સુત્રાપાડા શહેરમાં આજે તા. 12 સપ્ટેમ્બરની વહેલી સવારે 14 વર્ષીય વિદ્યાર્થીનું કુંડમાં ડૂબી જવાથી મોત થતાં ચકચાર મચી ગઈ છે. મૃતક વિદ્યાર્થીની ઓળખ કોડીનાર તાલુકાના પણાંદર ગામના રહેવાસી વિશ્વાસ રમેશભાઈ વંશ તરીકે થઈ છે. વિશ્વાસ સુત્રાપાડા ખાતે હોસ્ટેલમાં રહી ધોરણ-9માં અભ્યાસ કરતો હતો.

મળતી માહિતી મુજબ, વિશ્વાસ રમેશભાઈ વંશ અભ્યાસ માટે સુત્રાપાડા ખાતે રહેતો હતો. તે ડો. ભરત બારડ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સાથે સંકળાયેલી હોસ્ટેલમાં રહી ધોરણ-9માં અભ્યાસ કરતો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

છાત્રાલયમાં આવેલ પાણીનાં કુંડમાંથી મળ્યો વિદ્યાર્થીનો મૃતદેહ (Etv Bharat Gujarat)

ઋષિ આશ્રમ નજીકના કુંડમાંથી મળ્યો મૃતદેહ

આજે વહેલી સવારે સુત્રાપાડા બસ સ્ટેન્ડ નજીક આવેલા ઋષિ આશ્રમ વિસ્તારમાં નવદુર્ગા માતાજીના મંદિર પાસે આવેલા કુંડમાંથી વિશ્વાસનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.

વહેલી સવારે અન્ય વિદ્યાર્થીઓની નજર કુંડમાં પડેલા મૃતદેહ પર પડતાં ઘટનાની જાણ થઈ હતી. ત્યારબાદ આસપાસના લોકો અને સંબંધિત વ્યક્તિઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને મૃતદેહને કુંડમાંથી બહાર કાઢવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. 14 વર્ષના વિદ્યાર્થીના મોતના સમાચાર ઝડપથી વિસ્તારમાં ફેલાતા લોકોમાં પણ ચકચાર મચી ગઈ હતી.

પરિવારજનો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા

ઘટનાની જાણ વિશ્વાસના પરિવારજનોને થતાં તેઓ તાત્કાલિક પણાંદર ગામથી સુત્રાપાડા પહોંચ્યા હતા. પરિવારજનો તેમજ સમાજના લોકો પણ ઘટનાસ્થળે એકત્ર થયા હતા.

વિશ્વાસના અચાનક મોતથી પરિવારજનોમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. પરિવારજનો દ્વારા સમગ્ર ઘટનાની હકીકત સ્પષ્ટ થાય અને બનાવની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળે છે.

સુત્રાપાડા પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી

બનાવની જાણ થતાં સુત્રાપાડા પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે કુંડ તથા આસપાસના વિસ્તારની તપાસ હાથ ધરી હતી. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવાની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવી હતી. વિશ્વાસ કયા સંજોગોમાં કુંડમાં પહોંચ્યો અને તેનું મોત કેવી રીતે થયું તે અંગે પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

વિદ્યાર્થીના મોતને લઈને અનેક સવાલો

14 વર્ષીય વિદ્યાર્થીના અચાનક મોતને પગલે અનેક સવાલો ઊભા થયા છે. જોકે હાલ વિદ્યાર્થીના મોત અંગે કોઈ ચોક્કસ કારણ સામે આવ્યું નથી. વિશ્વાસ કયા સંજોગોમાં કુંડમાં પડ્યો અથવા કુંડમાં કેવી રીતે પહોંચ્યો તે અંગેની હકીકત પોલીસ તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે. પોલીસ દ્વારા ઘટનાસ્થળની સ્થિતિ, કુંડની આસપાસનો વિસ્તાર તથા બનાવ સાથે સંકળાયેલી અન્ય વિગતો એકત્ર કરવામાં આવી રહી છે.

પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ બાદ વધુ હકીકત સામે આવશે

હાલ મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડી જરૂરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ તથા પોલીસ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ વિશ્વાસ રમેશભાઈ વંશના મોતનું ચોક્કસ કારણ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે.

આ ઘટનાને પગલે પણાંદર ગામથી લઈને સુત્રાપાડા સુધી શોકનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. અભ્યાસ માટે હોસ્ટેલમાં રહેતા 14 વર્ષીય વિદ્યાર્થીના મોતથી પરિવારજનો સહિત શાળા-હોસ્ટેલ સાથે જોડાયેલા લોકોમાં પણ દુઃખની લાગણી પ્રસરી છે.

હાલ સમગ્ર મામલે સુત્રાપાડા પોલીસ દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે અને પોલીસ તપાસમાં સામે આવતી હકીકતો બાદ ઘટનાનું સાચું કારણ વધુ સ્પષ્ટ થશે.

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