ગીર સોમનાથ: અકસ્માત જોઈ ધારાસભ્ય ભગવાન બારડની કાર થંભી, ઘાયલોની મદદે દોડી આવ્યા, પોતાની ગાડીમાં હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા
તાલાલા-વેરાવળ સ્ટેટ હાઇવે પર કાર અને બાઇક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો તે જ સમયે ત્યાંથી નીકળતા ધારાસભ્ય ઘાયલોની મદદે દોડી આવ્યા
Published : November 21, 2026 at 10:15 PM IST
ગીર સોમનાથ: તાલાલા-વેરાવળ સ્ટેટ હાઇવે પર કાર અને બાઇક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાતાં બાઇક સવારને ઇજાઓ પહોંચી હતી. અકસ્માત સર્જાયા બાદ કારચાલક ઘટના સ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો. અકસ્માતને પગલે રસ્તા પરથી પસાર થતા વાહન ચાલકો અને સ્થાનિક લોકોમાં અફરા તફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. જોકે, આ સમગ્ર ઘટના વચ્ચે માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ જોવા મળ્યું હતું. ત્યાંથી પસાર થઈ રહેલા તાલાલાના ધારાસભ્ય ભગવાન બારડની નજર અકસ્માત ગ્રસ્ત લોકો પર પડતાં જ તેમણે પોતાની કાર તાત્કાલિક રોકાવી ઘાયલોની મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, તાલાલા-વેરાવળ સ્ટેટ હાઇવે પરથી ધારાસભ્ય ભગવાન બારડ પોતાની કારમાં પસાર થઈ રહ્યા હતા. તે દરમિયાન કાર અને બાઇક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હોવાનું તેમના ધ્યાન પર આવ્યું હતું. અકસ્માતમાં બાઇક સવારને ઇજાઓ પહોંચી હોવાનું જણાતાં તેમણે એક ક્ષણનો પણ વિલંબ કર્યા વગર પોતાની કાર રોકાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ પોતાના ડ્રાઇવર અને સ્ટાફ સાથે તેઓ સીધા જ અકસ્માત સ્થળે પહોંચ્યા હતા અને ઇજાગ્રસ્તોની સ્થિતિ જાણી તેમને તાત્કાલિક સારવાર મળે તે માટે મદદ શરૂ કરી હતી.
અકસ્માતને પગલે હાઇવે પર વાહનોની અવર જવર વચ્ચે ટ્રાફિકની સમસ્યા પણ ઊભી થઈ હતી. ધારાસભ્ય ભગવાન બારડે સૌપ્રથમ સ્થાનિક લોકોની મદદથી રસ્તા પરનો ટ્રાફિક હટાવી ઘાયલોને સુરક્ષિત રીતે કાર સુધી પહોંચાડ્યા હતા. સામાન્ય રીતે અકસ્માતના કિસ્સામાં 108 એમ્બ્યુલન્સની રાહ જોવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ ઇજાગ્રસ્તોને વહેલી તકે સારવાર મળી રહે તે હેતુથી ધારાસભ્યએ 108ની રાહ જોયા વગર પોતાની જ કારમાં ઘાયલોને બેસાડ્યા હતા અને સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર અર્થે પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરી હતી.
ધારાસભ્યની આ તાત્કાલિક પહેલ જોઈને આસપાસના સ્થાનિક લોકો પણ મદદ માટે આગળ આવ્યા હતા. અકસ્માત સમયે અનેક લોકો ઘટના સ્થળે એકત્રિત થયા હતા, પરંતુ ધારાસભ્ય ભગવાન બારડે માત્ર અકસ્માત જોઈને આગળ વધી જવાને બદલે પોતાની જવાબદારી સમજી ઘાયલોને મદદ પહોંચાડવા માટે કરેલી કામગીરીએ માનવતાનો સંદેશ આપ્યો હતો. મુશ્કેલીના સમયે કોઈ વ્યક્તિને મદદની જરૂર હોય ત્યારે હોદ્દો કે પ્રતિષ્ઠા નહીં, પરંતુ માનવતા સૌથી મહત્ત્વની છે તે વાત આ ઘટનામાં જોવા મળી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે હાલ દિવાળી વેકેશન ચાલી રહ્યું છે. જેના કારણે ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યો માંથી મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ સોમનાથ મહાદેવનાં દર્શન કરવા તેમજ સાસણ ગીરના જંગલ અને આસપાસનાં પ્રવાસન સ્થળોની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. પરિણામે તાલાલા-વેરાવળ સ્ટેટ હાઇવે સહિત ગીર સોમનાથ જિલ્લાના મુખ્ય માર્ગો પર વાહનોની અવર જવરમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને વેકેશનના દિવસોમાં પરિવાર સાથે પ્રવાસે નીકળતા વાહન ચાલકોએ વધુ સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે.
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