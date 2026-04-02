ગીર સોમનાથ: ઉનાના ગીર ગઢડા રોડ પર આવેલ સોસાયટીમાં શિકારની શોધમાં સિંહણ આવી, પશુઓમાં મચી દોડધામ
Published : April 2, 2026 at 2:38 PM IST
ગીર સોમનાથ: ઉના શહેરની જશરાજ નગર સોસાયટીમાં મધ્યરાત્રે બનેલી ચોંકાવનારી ઘટનાએ સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ ઉભો કર્યો છે. શિકારની શોધમાં એક સિંહણ અચાનક સોસાયટી વિસ્તારમાં ઘૂસી આવતા રહેવાસીઓ ચોંકી ઉઠ્યા હતા.
મળતી માહિતી મુજબ, સિંહણ સોસાયટીની અંદર પ્રવેશતા જ ત્યાં રહેલા પશુઓ અને શ્વાનોમાં ભારે દોડધામ મચી ગઈ હતી. રહેણાંક વિસ્તારમાં શેરીઓમાં સિંહણની દોડા દોડી જોવા મળતા લોકો ગભરાઈ ગયા હતા. આ સમગ્ર ઘટના મધ્ય રાત્રિના સમયે બની હતી, જેના CCTV ફૂટેજ હાલ સામે આવ્યા છે.
આ ઘટનાને પગલે સોસાયટીમાં રહેતા લોકોમાં ભયનો માહોલ વ્યાપી ગયો છે. ખાસ કરીને નાના બાળકો અને વૃદ્ધોને લઈને લોકોમાં વધુ ચિંતા જોવા મળી રહી છે. રાત્રિના સમયે બહાર નીકળવાનું લોકો ટાળી રહ્યા છે.
જશરાજ નગર સોસાયટી ઉનાના ગીર ગઢડા રોડ પર આવેલ છે, જ્યાં અગાઉ પણ સિંહોના દેખાવા અંગેના બનાવો નોંધાયા છે. સોસાયટીના સામે આવેલ સ્યુગર ફેક્ટરી નજીકના વિસ્તારમાં સિંહોનો વસવાટ હોવાની માહિતી સામે આવી છે, જેના કારણે આવી ઘટનાઓ બનતી રહે છે.
ગઈકાલ વહેલી સવારે ઉનાના પાતાપુર ગામે પણ શિકારની શોધમાં સિંહણ આવી ચડી હતી અને ગાયનો શિકાર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો પરંતુ ગાયે બહાદુરી બતાવતા સિંહણનો શિકાર નિષ્ફળ ગયો હતો બાદમાં સિંહણ ખેતરો તરફ વળી ગઈ હતી.
