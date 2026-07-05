ગીર સોમનાથ: ઉનામાં 24 કલાકમાં 8 ઇંચ વરસાદ, રાવલ ડેમના 4 દરવાજા ખોલાયા, 18 ગામો એલર્ટ પર
રાવલ ડેમમાંથી પાણી છોડવાના પગલે ગીર ગઢડાના 7 તથા ઉના તાલુકાના 11 મળીને કુલ 18 ગામોને એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે.
Published : July 5, 2026 at 8:11 PM IST
ગીર સોમનાથ : છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન ઉના તાલુકામાં અંદાજે 8 ઇંચ જેટલો ભારે વરસાદ ખાબકતાં નદીઓ, નાળા અને ચેકડેમોમાં નવા નીરની આવક થઈ છે. રાવલ ડેમના 4 દરવાજા ખોલી પાણી છોડવામાં આવ્યું છે, જ્યારે સનખડા-ખત્રીવાડા માર્ગ ધોવાઈ જતાં ખત્રીવાડા ગામ સંપર્કવિહોણું બની ગયું છે. જિલ્લામાં કુલ 18 ગામોને એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે.
છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી અવિરત વરસી રહેલા મેઘરાજાએ જનજીવનને અસ્તવ્યસ્ત બનાવી દીધું છે. અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જતાં લોકોના દૈનિક જીવન પર ભારે અસર જોવા મળી રહી છે. માલણ વિસ્તાર સહિત અનેક ગામોમાં ઘરોમાં પાણી ઘૂસી જતાં પરિવારોએ ઘરવખરી બચાવવા ભારે દોડધામ કરવી પડી છે.
ભારે વરસાદના કારણે રાવલ નદીમાં જળપ્રવાહ સતત વધી રહ્યો છે. સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર દ્વારા રાવલ ડેમના ચાર દરવાજા ખોલી નિયંત્રિત રીતે પાણી છોડવામાં આવ્યું છે. ડેમમાંથી પાણી છોડાતાં નદીકાંઠાના અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સાવચેત રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. કોઈપણ વ્યક્તિએ નદીમાં ઉતરવું નહીં, નદીકાંઠે જવું નહીં તેમજ સલામત સ્થળે રહેવું તેવી અપીલ પણ કરવામાં આવી છે.
રાવલ ડેમમાંથી પાણી છોડવાના પગલે ગીર ગઢડા તાલુકાના ચિખલકુબા, જસાધાર, ધોકડવા, મોહબતપરા, કાંધી, મોટા સમઢીયાળા અને પડાપાદર સહિતના સાત ગામોને એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે. ઉપરાંત ઉના તાલુકાના પાતાપુર, ઉમેજ, સામતેર, કાણકબરડા, રામેશ્વર, ગરાળ, મોઠા, સંજવાપુર, માણેકપુર, સનખડા અને ખત્રીવાડા સહિત કુલ ૧૧ ગામોના લોકોને પણ સાવચેતી રાખવા અને જરૂરી હોય તો તંત્રના સૂચનોનું પાલન કરવા જણાવાયું છે.
ભારે વરસાદની સૌથી ગંભીર અસર સનખડા-ખત્રીવાડા માર્ગ પર જોવા મળી છે. વરસાદી પાણીના પ્રચંડ પ્રવાહમાં માર્ગ ધોવાઈ જતાં ખત્રીવાડા ગામનો સંપર્ક સંપૂર્ણપણે તૂટી ગયો છે. હાલ વાહનવ્યવહાર સંપૂર્ણ બંધ હોવાથી ગ્રામજનોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. દર્દીઓને હોસ્પિટલ પહોંચાડવા, વિદ્યાર્થીઓને શાળા-કોલેજ જવામાં તેમજ દૂધ, શાકભાજી અને અન્ય જરૂરી ચીજવસ્તુઓની અવરજવરમાં પણ ભારે વિક્ષેપ સર્જાયો છે.
સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, આ સ્થળે વર્ષો પહેલાં બનાવવામાં આવેલો નાનો પુલ દર ચોમાસે પાણીના ભારે પ્રવાહ સામે ટકી શકતો નથી. દર વર્ષે વરસાદ પડતાં માર્ગ ધોવાઈ જાય છે અને ગામ સંપર્કવિહોણું બની જાય છે. અનેક વખત રજૂઆતો છતાં કાયમી ઉકેલ આવ્યો નથી. આથી ગ્રામજનોએ સરકાર અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સમક્ષ હાલના પુલના સ્થાને ઊંચો અને વિશાળ પુલ બનાવવાની માંગ વધુ જોરશોરથી ઉઠાવી છે. ગ્રામજનોનું માનવું છે કે કાયમી પુલ બનશે તો વર્ષોથી ચાલતી આ સમસ્યાનો અંત આવશે, ઇમરજન્સી સેવાઓ સરળ બનશે અને ચોમાસા દરમિયાન લોકોનું જનજીવન પણ સામાન્ય રહી શકશે.
ખત્રીવાડાના સરપંચ જીતેન્દ્ર શિયાળે જણાવ્યું કે, આ સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાવવા માટે તંત્રે તાત્કાલિક પગલાં લેવા જોઈએ. સ્થાનિક રહેવાસી મનસુખ મકવાણાએ પણ ગામની દુર્દશા અને વર્ષો જૂની સમસ્યા તરફ ધ્યાન દોર્યું છે.
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