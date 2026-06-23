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ગીર સોમનાથ: ગુમ થયેલી સગીર કિશોરીને પ્રભાસ પાટણ પોલીસે પરિવાર સાથે મિલન કરાવ્યું

સોમનાથ મંદિર પાર્કિંગમાંથી મળી આવેલી કિશોરીને સલામત રીતે પરિવારને સોંપી, પોલીસની પ્રશંસનીય કામગીરી

ગીર સોમનાથ: ગુમ થયેલી સગીર કિશોરીને પ્રભાસ પાટણ પોલીસે પરિવાર સાથે મિલન કરાવ્યું
ગીર સોમનાથ: ગુમ થયેલી સગીર કિશોરીને પ્રભાસ પાટણ પોલીસે પરિવાર સાથે મિલન કરાવ્યું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 5:06 PM IST

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ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના પ્રભાસ પાટણ ખાતે સોમનાથ મહાદેવના દર્શન માટે દેશ-વિદેશમાંથી મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ આવતા હોવાથી અહીં અવારનવાર બાળકો, કિશોરો કે વૃદ્ધો ગુમ થવાની ઘટનાઓ સામે આવતી રહે છે. આવી સ્થિતિમાં તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને ગુમ થયેલા લોકોને શોધી પરિવાર સાથે મિલન કરાવવાની સૂચનાઓ હેઠળ પ્રભાસ પાટણ પોલીસે વધુ એક પ્રશંસનીય કામગીરી કરી છે.

ગીર સોમનાથ જિલ્લાના પ્રભાસ પાટણ પોલીસ સ્ટેશનનો પેટ્રોલિંગમાં હતો. આ દરમિયાન તા. 20 જૂન, 2026ની રાત્રે સોમનાથ મંદિરના પાર્કિંગ એક્ઝિટ ગેટ પાસે એક સગીર કિશોરી એકલી ઊભેલી જોવા મળી હતી. પોલીસે કિશોરીની પૂછપરછ કરતા તે રાજકોટના નાના મૌવા વિસ્તારમાં રહેતી હોવાનું તેમજ કોઈને જાણ કર્યા વગર ઘરેથી નીકળી સોમનાથ દર્શન કરવા આવી હોવાનું જણાવ્યું હતું.

પોલીસે તાત્કાલિક કિશોરીના પરિવારની વિગતો મેળવી તેના માતા-પિતા સાથે સંપર્ક સાધ્યો અને તેમને પ્રભાસ પાટણ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે બોલાવ્યા હતા. કિશોરીની માતા અને ભાઈ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચતા તેમની હાજરીમાં જરૂરી પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.

ત્યારબાદ પોલીસે સગીર કિશોરી તથા તેના પરિવારનું કાઉન્સેલિંગ કરી ભવિષ્યમાં કોઈને જાણ કર્યા વગર ઘરેથી બહાર ન નીકળવાની સમજ આપી હતી. અંતે કિશોરીને સુરક્ષિત રીતે તેના પરિવારને સોંપી સુખદ મિલન કરાવવામાં આવ્યું હતું.

પોલીસે ફરી એકવાર "પોલીસ પ્રજાનો મિત્ર" સૂત્રને સાર્થક કરતી માનવતાભરી કામગીરી કરી હોવાનું જોવા મળ્યું છે.

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