શ્રાવણ માસની પૂર્ણાહુતિએ સોમનાથમાં ભક્તિ અને ફરજનો સંગમ, પોલીસ વિભાગ દ્વારા ધ્વજ પૂજા, ત્રિવેણી સંગમે પિતૃતર્પણ માટે ઘોડાપૂર
શ્રાવણ માસની પૂર્ણાહુતિએ ગીર સોમનાથ પોલીસ દ્વારા શાસ્ત્રોક્ત વિધિ સાથે ધ્વજ પૂજા કરીને સોમનાથ મંદિરના શિખર પર પોલીસ વિભાગનો ધ્વજ લહેરાવવામાં આવ્યો.
Published : September 11, 2026 at 5:41 PM IST
ગીર સોમનાથ: શ્રાવણ માસ દરમિયાન સોમનાથ મહાદેવના દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટ્યા હતા. આ દરમિયાન ભક્તોની સુરક્ષા અને કાયદો-વ્યવસ્થાની જવાબદારી ગીર સોમનાથ પોલીસ દ્વારા નિભાવવામાં આવી હતી. શ્રાવણ માસની પૂર્ણાહુતિના અવસરે પોલીસ વિભાગ દ્વારા સોમનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે વિશેષ ધ્વજ પૂજાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
શાસ્ત્રોક્ત વિધિ સાથે ધ્વજપૂજા કર્યા બાદ સોમનાથ મંદિરના શિખર પર પોલીસ વિભાગનો ધ્વજ લહેરાવવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે જિલ્લા પોલીસ વડા જયદીપસિંહ જાડેજા સહિત પોલીસ વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
પી.આઈ., પી.એસ.આઈ. સહિત પોલીસ કર્મચારીઓએ પણ ધ્વજારોહણ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો. ધ્વજપૂજા બાદ ઢોલ-શરણાઈના સૂર સાથે પોલીસ વિભાગ દ્વારા ભવ્ય શોભાયાત્રા યોજવામાં આવી હતી. પોલીસ કર્મચારીઓમાં પણ ધાર્મિક ભાવના અને ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.
શ્રાવણ માસ દરમિયાન પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત
શ્રાવણ માસ દરમિયાન સોમનાથ ખાતે ભક્તોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થતો હોવાથી ગીર સોમનાથ પોલીસ દ્વારા સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ મજબૂત કરવામાં આવી હતી. મંદિર પરિસર સહિત મહત્વના સ્થળોએ પોલીસ કર્મચારીઓ તૈનાત રહ્યા હતા અને ભક્તોને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે માટે સતત કામગીરી કરવામાં આવી હતી.
રાઉન્ડ ધ ક્લોક બંદોબસ્ત દરમિયાન પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ દ્વારા પોતાની ફરજ નિભાવવામાં આવી હતી. શ્રાવણ માસ પૂર્ણ થતાં પોલીસ વિભાગ દ્વારા ભગવાન સોમનાથ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા ધ્વજપૂજા અને ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું હતું.
સેવા, સુરક્ષા અને ભક્તિનો અનોખો સંગમ
સોમનાથમાં શ્રાવણ માસ દરમિયાન પોલીસની ફરજ અને ધાર્મિક ભાવનાનો અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો હતો. લાખો ભક્તોની સુરક્ષા માટે ફરજ બજાવ્યા બાદ શ્રાવણ અમાસના દિવસે પોલીસ વિભાગે ધાર્મિક વિધિ સાથે સોમનાથ મંદિરના શિખર પર પોતાનો ધ્વજ લહેરાવ્યો હતો.
શ્રાવણ માસની પૂર્ણાહુતિ અને પવિત્ર શ્રાવણ અમાસના દિવસે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના પ્રભાસ તીર્થમાં આસ્થાનું ઘોડાપૂર જોવા મળ્યું હતું. વહેલી સવારથી જ ત્રિવેણી સંગમ ખાતે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા હતા. હિરણ, કપિલા અને સરસ્વતી નદીઓના પવિત્ર સંગમમાં ભક્તોએ આસ્થાભેર સ્નાન કરી પવિત્ર ધાર્મિક વિધિઓમાં ભાગ લીધો હતો.
શ્રાવણ અમાસને પિતૃકાર્ય માટે વિશેષ મહત્વનો દિવસ માનવામાં આવતો હોવાથી ત્રિવેણી સંગમ ખાતે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓએ પોતાના પિતૃઓના મોક્ષ અને શાંતિ માટે તર્પણ તથા શ્રાદ્ધવિધિ કરાવી હતી. તીર્થ પુરોહિતોના માર્ગદર્શન હેઠળ પિતૃઓનું સ્મરણ કરી વિવિધ ધાર્મિક વિધિઓ કરવામાં આવી હતી.
પ્રભાસ તીર્થની ધાર્મિક મહત્તાને ધ્યાનમાં રાખીને દેશના વિવિધ વિસ્તારો ઉપરાંત દેશ-વિદેશમાંથી પણ ભક્તો અહીં પહોંચ્યા હતા. ત્રિવેણી સંગમ ખાતે સ્નાન કર્યા બાદ શ્રદ્ધાળુઓએ પિતૃતર્પણ કર્યું હતું અને ત્યારબાદ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન માટે પહોંચ્યા હતા.
ત્રિવેણી સંગમે ભક્તોની ભારે ભીડ
શ્રાવણ અમાસ નિમિત્તે ત્રિવેણી સંગમ પર વહેલી સવારથી જ શ્રદ્ધાળુઓની અવરજવર વધી હતી. સંગમમાં પવિત્ર સ્નાન કરી પિતૃઓના મોક્ષાર્થે તર્પણ કરાવતા ભક્તોમાં વિશેષ શ્રદ્ધા જોવા મળી હતી. સમગ્ર ત્રિવેણી સંગમ વિસ્તાર ધાર્મિક મંત્રોચ્ચાર અને ભક્તિના માહોલથી ગુંજી ઉઠ્યો હતો.
પિતૃતર્પણ અને શ્રાદ્ધવિધિ પૂર્ણ કર્યા બાદ ભક્તોએ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરી શ્રાવણ માસની પૂર્ણાહુતિ કરી હતી. અનેક પરિવારો દ્વારા પિતૃઓની સ્મૃતિમાં ધાર્મિક વિધિઓ કરવામાં આવી હતી.
પ્રભાસમાં ભક્તિ અને આસ્થાનો માહોલ
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની પાવન ભૂમિ પ્રભાસ તીર્થમાં શ્રાવણ અમાસે ધાર્મિક વાતાવરણ છવાયું હતું. એક તરફ ત્રિવેણી સંગમમાં શ્રદ્ધાળુઓ પવિત્ર સ્નાન અને પિતૃતર્પણ કરતા જોવા મળ્યા હતા, તો બીજી તરફ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન માટે પણ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો પહોંચ્યા હતા.
આ પણ વાંચો...