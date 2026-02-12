ETV Bharat / state

આરોપીએ ઠંડા પીણામાં નશાકારક પદાર્થ ભેળવી શિક્ષકને પીવડાવ્યું હતું.

ગીર સોમનાથ: તાલાલામાં ચાર શખ્સોએ શિક્ષક સાથે હની ટ્રેપ કરતા પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 12, 2026 at 1:03 PM IST

2 Min Read
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના તાલાલા તાલુકાના આંકોલવાડી ગામમાં એક સરકારી શિક્ષકને હનીટ્રેપમાં ફસાવી લાખો રૂપિયાની ખંડણી માંગવાનો ગંભીર બનાવ સામે આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી છે. ઘટના પ્રકાશમાં આવતા શિક્ષણજગત તેમજ ગ્રામજનોમાં ભારે ચર્ચા જાગી છે.

તાલાળા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલ ફરિયાદ મુજબ, 2 ફેબ્રુઆરીના રોજ વડવિયાળા ગામના ભરતભાઈ કરશનભાઈ રામ નામના શખ્સ શિક્ષકના ઘરે આવ્યા હતા. આરોપીએ ઠંડા પીણામાં નશાકારક પદાર્થ ભેળવી શિક્ષકને પીવડાવ્યું હતું. પીણું પીતાં જ શિક્ષકની આંખો ઘેરાવા લાગેલ અને નશો ચડવા લાગેલ અને આંખો બંધ થઈ ગઈ હતી. આ સ્થિતિનો ગેરલાભ લઈ આરોપીએ તેમના અંગત પળોનો અશ્લીલ વીડિયો ઉતાર્યો હોવાનો આક્ષેપ છે.

બીજા દિવસે યાકુબભાઈ મેરુભાઈ શોઢા અને જયેશભાઈ નનુભાઈ વંશ નામના શખ્સોએ પોતાને “પ્રેસ રિપોર્ટર” તરીકે ઓળખાવી શિક્ષકનો સંપર્ક કર્યો હતો. તેમણે મોબાઇલમાં તે વીડિયો બતાવી તેને સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ ન કરવા બદલ 7 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરી હતી. શિક્ષક પર માનસિક દબાણ ઊભું કરી સતત ધમકીઓ આપવામાં આવી હતી.

લાંબી રકઝક બાદ આખરે 2.5 લાખ રૂપિયામાં સેટલમેન્ટ નક્કી થયું હતું. 9 ફેબ્રુઆરીના રોજ આરોપીઓ શિક્ષકના ઘરે પહોંચ્યા હતા અને છરી બતાવી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી પ્રથમ હપ્તા તરીકે 50 હજાર રૂપિયા પડાવ્યા હતા. તપાસમાં ઈમરાનભાઈ મેરુભાઈ શોઢાનું નામ પણ સમગ્ર કાવતરામાં સામે આવ્યું છે.

આબરૂ જવાની ભીતિ અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠાને લઈને શરૂઆતમાં શિક્ષકે મૌન રાખ્યું હતું, પરંતુ વધતી ધમકીઓ અને દબાણ વચ્ચે તેમણે પરિવારજનોને સમગ્ર હકીકત જણાવી અંતે હિંમત ભેગી કરી તાલાલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

તાલાલા પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરતાં ચારેય આરોપીઓ ભરતભાઈ કરશનભાઈ રામ, યાકુબભાઈ મેરુભાઈ શોઢા, ઈમરાનભાઈ મેરુભાઈ શોઢા અને જયેશભાઈ નનુભાઈ વંશ (રહે તમામ વડવિયાળા, તા. ગીર ગઢડા)ની અટકાયત કરી છે.

આરોપીઓ વિરુદ્ધ ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS) તથા સંબંધિત કાયદાની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે. કોર્ટમાં રજુ કર્યા બાદ તમામના એક દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર થયા છે. પોલીસ દ્વારા મામલાની વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરાઈ છે. સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ આ શખ્સોએ પોતાના ગામમાં પણ અનેક લોકોના આવા વિડીયો ઉતારી પૈસા લીધા છે તેની પણ તપાસ કરવામાં આવે.

આ બનાવે હનીટ્રેપ જેવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે ચેતવણીરૂપ સંદેશ આપ્યો છે કે આવા કિસ્સાઓમાં ડરીને ચૂપ રહેવાને બદલે કાયદાની મદદ લેવી જરૂરી છે.

