ગીર સોમનાથ પોલીસનું 'ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ 2.0': ₹310 કરોડના સાયબર ફ્રોડ રેકેટનો પર્દાફાશ, 5 શખ્સની ધરપકડ
ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ 2.0' હેઠળ આશરે ₹310 કરોડના સાયબર ફ્રોડ રેકેટનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે.
Published : June 12, 2026 at 10:21 AM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ પોલીસે સાયબર ગુનેગારો પર ગાળિયો કસ્યો છે. 'ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ 2.0' હેઠળ આશરે ₹310 કરોડના સાયબર ફ્રોડ રેકેટનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. ટેકનિકલ તપાસ અને સઘન એનાલિસિસના આધારે પોલીસે આ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા 5 આરોપીને ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ગીર સોમનાથમાં સાયબર રેકેટનો પર્દાફાશ
ગીર સોમનાથ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનના PI એમ.એ. ઝણકાતની આગેવાની હેઠળની ટીમે NCCRP અને સમન્વય પોર્ટલ પર નોંધાયેલી ફરિયાદોનું વિશ્લેષણ કરતાં અનેક શંકાસ્પદ બેંક ખાતાઓ શોધી કાઢ્યા હતા. તપાસમાં ખુલ્યું કે કેટલાક ખાતાધારકો પોતાના બેંક એકાઉન્ટ સાયબર ઠગોને ભાડે આપતા હતા અને તેના બદલામાં કમિશન મેળવતા હતા.
પોલીસ તપાસ દરમિયાન બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના એક ખાતા સાથે 193 ફરિયાદો જોડાયેલી હોવાનું સામે આવ્યું હતું, જેમાં આશરે રૂ. 282 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હતા. જ્યારે કેનરા બેંકના એક ખાતા સાથે 97 ફરિયાદો સંકળાયેલી હતી, જેમાં રૂ. 37 કરોડથી વધુના ટ્રાન્ઝેક્શન નોંધાયા હતા. આમ બંને ખાતાઓ મારફતે કુલ 290 ફરિયાદો સાથે જોડાયેલા રૂ. 310 કરોડના શંકાસ્પદ નાણાંકીય વ્યવહારો થયાનું બહાર આવ્યું છે.
પ્રારંભિક તબક્કે એક આરોપીની ધરપકડ બાદ ટેકનિકલ તપાસ અને પૂછપરછના આધારે સમગ્ર રેકેટનો ભાંડો ફૂટ્યો હતો. પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી કાર્યવાહી હાથ ધરી અને આકાશ ભરતકુમાર પાલા રહે.વેરાવળ, હિરેન રાજગોર રહે.રાજકોટ, આશુતોષ ઠાકર રહે.ખંભાળિયા.દેવભૂમિ દ્વારકા, અજય દાફડા રહે.રાજકોટ અને દીપકગીરી અપરનાથી રહે.વેરાવળ સહિત પાંચ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા.
ગીર સોમનાથ પોલીસની આ કાર્યવાહી રાજ્યમાં સાયબર ગુનાઓ સામેની સૌથી મોટી કામગીરીમાંથી એક માનવામાં આવી રહી છે. પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે અને રેકેટના અન્ય સંડોવાયેલા લોકો સુધી પહોંચવા કવાયત તેજ કરી છે. સાથે જ જનતાને પોતાના બેંક ખાતા, ATM કાર્ડ, મોબાઇલ નંબર અથવા ઓળખ સંબંધિત દસ્તાવેજો કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિને ન આપવા અપીલ કરી છે.
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