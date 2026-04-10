ગીર સોમનાથ પોલીસની મોટી સફળતા, 3.86 કરોડના કૌભાંડનો 8 વર્ષથી ફરાર આરોપી વડોદરાથી ઝડપાયો
વેરાવળ અને ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં IPC કલમ 406, 409, 420, 120(B) અને GPID એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલ ગોરખપુર મૂળનો આરોપી ધ્રુવ ઉર્ફે મનીષકુમાર ઝડપાયો.
Published : April 10, 2026 at 6:44 PM IST
ગીર સોમનાથ: જિલ્લા પોલીસે મોટી સફળતા મેળવી છે. છેલ્લા 8 વર્ષથી ફરાર ચાલી રહેલા 3.86 કરોડના છેતરપિંડીના મુખ્ય આરોપીને વડોદરા શહેરના ગોરવા વિસ્તારમાંથી ઝડપી લીધો છે. આરોપીએ લગભગ 355 રોકાણકારોને રૂપિયા 3,86,58,747 ની છેતરપિંડી કરી હતી.
કોણ છે આરોપી?
પકડાયેલો આરોપી ધ્રુવ ઉર્ફે મનીષકુમાર રામસમુજ નિષાદ કેવટ (ઉંમર 53) છે. તે મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના ગોરખપુર જિલ્લાનો રહેવાસી છે. આરોપીએ 'રીયલ ઈન્ડિયા ઇન્ફાવેન્ચર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ' નામની કંપની બનાવી હતી. તેણે ઊંચા વળતરની લાલચ આપી ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તારોના નાના નોકરીયાત તથા મજૂર વર્ગના લોકો પાસેથી રોકાણ લીધું હતું. બાદમાં વિશ્વાસઘાત કરીને તે કરોડો રૂપિયા લઈને ફરાર થઈ ગયો હતો.
કયા કેસ નોંધાયા?
આ મામલે વેરાવળ સિટી પોલીસ સ્ટેશન અને ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં IPC કલમ 406, 409, 420, 120(B) (ફોજદારી કાવતરું, ગેરવિશ્વાસ, છેતરપિંડી) તેમજ GPID એક્ટ (ગુજરાત રોકાણકારોનું રક્ષણ અને ફંડ કલેક્શન) હેઠળ ગુનાઓ નોંધાયેલા હતા. આરોપી 8 વર્ષથી પોલીસની પકડ બહાર હતો.
પોલીસની કામગીરી
જૂનાગઢ રેન્જના DIGP રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા તથા ગીર સોમનાથના પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજાના માર્ગદર્શન હેઠળ મિસિંગ સેલની ટીમે કામગીરી હાથ ધરી હતી. મિસિંગ સેલના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (PSI) જે.આર. ડાંગર, સહાયક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (ASI) શૈલેષભાઈ ડોડીયા સહિતની ટીમે સચોટ બાતમીના આધારે આરોપીને વડોદરાના ગોરવા વિસ્તારમાંથી દબોચી લીધો હતો.
પોલીસ હાલમાં આરોપી પાસેથી વધુ પૂછપરછ કરી રહી છે. તેમજ આ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા અન્ય આરોપીઓ સુધી પહોંચવા માટે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસે જનતાને અપીલ કરી છે કે ઊંચા વળતરની લાલચમાં આવીને અજાણી કંપનીઓમાં રોકાણ કરતા પહેલા સંપૂર્ણ તપાસ કરી લેવી. આ સફળ કાર્યવાહી બદલ ગીર સોમનાથ પોલીસને સ્થાનિક લોકો તરફથી વખાણ મળી રહ્યા છે.
