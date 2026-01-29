ગીર સોમનાથ: “પોક્સો બળાત્કાર” જેવા ગંભીર ગુન્હાના આરોપીઓને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા
ટેકનિકલ સોર્સીસ તથા હ્યુમન સોર્સીસના આધારે આરોપીઓની ભાળ મેળવી અંતે બંને આરોપીઓને ઝડપી લેવામાં આવ્યા.
Published : January 29, 2026 at 12:58 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ફરી એકવાર પોલીસની ઝડપી અને અસરકારક કામગીરી સામે આવી છે. “પોક્સો એક્ટ” હેઠળ નોંધાયેલા ગંભીર પ્રકારના બળાત્કાર અને દુષ્કર્મના ગુન્હામાં તાલાલા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા મુખ્ય આરોપી સહિત કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા એક બાળ કિશોરને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે.
તાલાલા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુ.ર.નં. 11186007260107/2026 મુજબ ભારતીય ન્યાય સંહિતા અધિનિયમ 2023 ની કલમ 64(1), 351(2) તથા પોક્સો એક્ટ કલમ 4, 6 અને 18 મુજબ ગુન્હો નોંધાયો હતો. ફરીયાદ મુજબ ફરીયાદીની સગીર વયની દીકરી તેમજ ફરીયાદીના દેરાણીની સગીર દીકરીને આરોપીઓએ ફોટા વાયરલ કરવાની ધમકી આપી તેમની મરજી વિરુદ્ધ શરીર સંબંધ બાંધી ગંભીર બળાત્કાર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. ઉપરાંત, ઘટનાની જાણ બહાર જાય તો જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપવામાં આવી હતી.
સૂચનાઓના અનુસંધાને તાલાલા પોલીસ દ્વારા અલગ અલગ ટીમો રચવામાં આવી. ટેકનિકલ સોર્સીસ તથા હ્યુમન સોર્સીસના આધારે આરોપીઓની ભાળ મેળવી અંતે બંને આરોપીઓને ઝડપી લેવામાં આવ્યા.
પોલીસે પકડી પાડેલા આરોપીઓમાં
(1) પરેશ ઉર્ફે કાળીયો માનભાઇ પરમાર (ઉંમર 26) રહે. જરગલી, તા. ગીર ગઢડા
(2) કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ એક બાળ કિશોરનો સમાવેશ થાય છે.
પોલીસ તપાસ દરમિયાન ખુલાસો થયો છે કે મુખ્ય આરોપી પરેશ ઉર્ફે કાળીયો માનભાઇ પરમાર સામે અગાઉ પણ ગુનાહિત ઇતિહાસ રહ્યો છે. તેના વિરુદ્ધ ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ તેમજ વરાછા પોલીસ સ્ટેશનમાં ચોરી સહિતના ગુન્હાઓ નોંધાયેલા છે. ઉપરાંત, તેના વિરુદ્ધ પાસા કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી હતી.
આ પણ વાંચો: