ગીર સોમનાથ: 16 વર્ષીય સગીરા સાથે દુષ્કર્મનો આરોપ, પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં આરોપીને ઝડપી લીધો
મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ઉના વિભાગના ડીવાયએસપી મહાદેવ ચૌધરીના માર્ગદર્શન હેઠળ નવાબંદર પોલીસના પીઆઈ જિગ્નેશ પરમારે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો.
Published : August 12, 2026 at 9:00 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના નવાબંદર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં અભ્યાસ કરતી 16 વર્ષીય સગીરા સાથે દુષ્કર્મ આચર્યાના ગંભીર આક્ષેપ સામે આવ્યા છે. સગીરાની માતાએ ગઈકાલે (11 ઓગસ્ટ) નવાબંદર પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવતાં પોલીસે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી હતી. ફરિયાદના આધારે પોલીસે આરોપી ફરાન ફારૂક પઠાણને ગણતરીની કલાકોમાં ઝડપી લીધો છે.
ફરિયાદ મુજબ, આરોપીએ સગીરા સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. આ દરમિયાન સગીરાની તબિયત અંગે પરિવારજનોને જાણ થતાં તેને હોસ્પિટલમાં તબીબી તપાસ માટે લઈ જવામાં આવી હતી. હોસ્પિટલમાં તપાસ કરાવતાં સગીરા ત્રણથી ચાર મહિનાની સગર્ભા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ત્યારબાદ સગીરાની માતાએ સમગ્ર મામલે નવાબંદર પોલીસનો સંપર્ક કરીને ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
વાલીની ફરિયાદના આધારે નવાબંદર પોલીસે આરોપી ફરાન ફારૂક પઠાણ વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 65 અને 351 તેમજ POCSO એક્ટની કલમ 4, 5(L) અને 6 હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. સગીરા સગીર વયની હોવાથી પોલીસે સમગ્ર મામલાને ગંભીરતાથી લઈને કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ઉના વિભાગના ડીવાયએસપી મહાદેવ ચૌધરીના માર્ગદર્શન હેઠળ નવાબંદર પોલીસના પીઆઈ જિગ્નેશ પરમારે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. પોલીસે આરોપીની શોધખોળ હાથ ધરી હતી અને ફરિયાદ નોંધાયા બાદ ગણતરીની કલાકોમાં જ આરોપી ફરાન ફારૂક પઠાણને ઝડપી લેવામાં સફળતા મેળવી હતી.
હાલ સગીરાની તબીબી તપાસની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. પોલીસ દ્વારા સગીરાનું નિવેદન, તબીબી રિપોર્ટ સહિત ઘટનાને લગતા જરૂરી પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવી રહ્યા છે.
આ મામલે ઉના વિભાગના ડીવાયએસપી મહાદેવ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે ફરિયાદ મળતાની સાથે જ પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી અને આરોપીને ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર ઘટનાની વધુ તપાસ નવાબંદર પોલીસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.