ગીર સોમનાથ પોલીસે ઇણાજ ગામમાંથી 445 ગ્રામ ગાંજા સાથે 69 વર્ષીય વૃદ્ધ ઝડપ્યા
દરોડા દરમિયાન ઇણાજ ગામના ચંદુલાલ કાનજીભાઈ અંકલેશ્વરીયા (ઉં. 69 વર્ષ) ના કબજામાંથી 445 ગ્રામ ગાંજો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
Published : June 20, 2026 at 9:06 AM IST
ગીર સોમનાથ: ગુજરાત પોલીસ દ્વારા નશીલા પદાર્થોના વેપાર અને હેરાફેરી સામે ચલાવવામાં આવી રહેલી વિશેષ ઝુંબેશ અંતર્ગત ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસે વધુ એક મોટી સફળતા હાંસલ કરી છે. પ્રભાસ પાટણ પોલીસ સ્ટેશન અને એસઓજીની સંયુક્ત ટીમે ઇણાજ ગામના જુના વિસ્તારમાં દરોડો પાડીને 445 ગ્રામ ગાંજા સાથે એક વૃદ્ધને ઝડપી પાડ્યો છે.
પોલીસને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે એસઓજીના એએસઆઈ જીજ્ઞેશગીરી અમૃતગીરી અને હેડ કોન્સ્ટેબલ મહેન્દ્રભાઈ બાબુભાઈની ટીમે ઇણાજ ગામમાં દરોડો પાડ્યો હતો. દરોડા દરમિયાન ઇણાજ ગામના ચંદુલાલ કાનજીભાઈ અંકલેશ્વરીયા (ઉં. 69 વર્ષ) ના કબજામાંથી 445 ગ્રામ ગાંજો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
જપ્ત કરાયેલ મુદ્દામાલની વિગતો:
- 445 ગ્રામ ગાંજો – રૂ. 22250
- એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ ફોન – રૂ. 5000
- પ્લાસ્ટિકની થેલી – રૂ. 0
- કુલ કિંમત: રૂ. 27250
પ્રાથમિક તપાસમાં આરોપી પોતાના ઘરમાં ગાંજાનો જથ્થો સંગ્રહ કરીને છૂટકમાં વેચાણ કરતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ NDPS એક્ટની કલમ ૮(C) અને ૨૦(૨)(A) હેઠળ ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસ હવે ગાંજો ક્યાંથી મેળવવામાં આવતો હતો અને કોને વેચવામાં આવતો હતો તેની તપાસમાં જોર આપી રહી છે.
જિલ્લા પોલીસના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે નશાના વેપાર સામે "ઝીરો ટોલરન્સ"ની નીતિ અપનાવવામાં આવી છે. આવા અસામાજિક તત્વો સામે કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે.
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