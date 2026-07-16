ગીર સોમનાથ: કાણકિયા પોસ્ટ ઓફિસમાં રૂ.7.93 લાખની કથિત છેતરપિંડીનો આક્ષેપ, પોસ્ટ માસ્ટર સામે તપાસ શરૂ
ફરિયાદો સામે આવતા પોસ્ટ વિભાગ હરકતમાં આવ્યું છે અને સમગ્ર મામલે વિભાગીય તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
Published : July 16, 2026 at 1:55 PM IST
ગીર સોમનાથ : જિલ્લાના ગીર ગઢડા તાલુકાના કાણકિયા ગામની પોસ્ટ ઓફિસમાં ગરીબ, મજૂર અને ખેડૂત પરિવારોની જીવનભરની બચત સાથે કથિત છેતરપીંડી થયાનો ચોંકાવનારો મામલો સામે આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે. પોસ્ટ ઓફિસમાં ફરજ બજાવતા પોસ્ટ માસ્ટર દેવાયતભાઈ ગોવિંદભાઈ રામ સામે થાપણદારોના કુલ રૂ. 7.93 લાખ પોસ્ટના સત્તાવાર ખાતામાં જમા ન કર્યાના ગંભીર આક્ષેપો થયા છે. ફરિયાદો સામે આવતા પોસ્ટ વિભાગ હરકતમાં આવ્યું છે અને સમગ્ર મામલે વિભાગીય તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
મળતી માહિતી મુજબ, આશરે ત્રણ મહિના પહેલાં દેવાયતભાઈ રામની કાણકિયા પોસ્ટ ઓફિસમાં પોસ્ટ માસ્ટર તરીકે નિમણૂક થઈ હતી. ગામમાં બચત ખાતાં અને ફિક્સ ડિપોઝિટ યોજનાઓ અંગે વિશ્વાસ અપાવી તેમણે અનેક લોકોને પોસ્ટ ઓફિસમાં રોકાણ કરવા પ્રેર્યા હતા.
થાપણદારોના જણાવ્યા મુજબ, રકમ સ્વીકાર્યા બાદ પાસબુક અને સત્તાવાર રસીદ થોડા દિવસમાં આપી દેવાની ખાતરી આપવામાં આવતી હતી. જોકે, સમય પસાર થવા છતાં કોઈને પાસબુક કે રસીદ આપવામાં આવી નહોતી અને પોસ્ટ માસ્ટર સતત બહાનાં બતાવતા રહ્યા હતા.
આક્ષેપ મુજબ, લાલજીભાઈ બચુભાઈ કાનાણીના રૂ. 3,00,500, મેઘનાથી પ્રભાતગીરી કેસરગીરીના રૂ. 1.30 લાખ, ભારતીબેન વનુભાઈ વનરાના રૂ. 1.30 લાખ, રણછોડભાઈ વશરામભાઈ જાદવના રૂ. 1 લાખ, અજ્યભાઈ બાબુભાઈ રામના રૂ. 32,300, રામુ ભગવાનભાઈ નાગાભાઈના રૂ. 50 હજાર અને રમેશભાઈ રામભાઈ લાખનોત્રાના રૂ. 50 હજાર સહિત કુલ રૂ. 7.93 લાખ પોસ્ટના ખાતામાં જમા થયા જ નથી.
થાપણદાર મેઘનાથી પ્રભાતગીરી કેસરગીરીએ જણાવ્યું કે, "પાંચ વર્ષની એફ.ડી. પૂર્ણ થયા બાદ પોસ્ટ માસ્ટરે વધુ વ્યાજનું લાલચ આપી ફરી એક વર્ષની એફ.ડી. કરાવવા સમજાવ્યા હતા. તેમની દીકરી પાસે સહીઓ પણ કરાવી લેવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ બે-ત્રણ દિવસમાં પાસબુક આપી દેવાની ખાતરી આપવામાં આવી, પરંતુ ત્યારથી પોસ્ટ માસ્ટર ઓફિસમાં દેખાયા જ નહીં. અનેક વખત ફોન કરવા છતાં જવાબ મળ્યો નહીં અને હવે તેમનો ફોન પણ બંધ આવે છે."
રણછોડભાઈ વશરામભાઈ જાદવે જણાવ્યું કે, "ચણાના વેચાણના મળેલા રૂ. 1 લાખ તેમણે પોસ્ટ ઓફિસમાં જમા કરાવ્યા હતા. તેમની દીકરીની ડિલિવરી નજીક હોવાથી પૈસા ઉપાડવા જતા પોસ્ટ માસ્ટરે બે દિવસ પછી આવવાનું કહ્યું હતું. ત્યારબાદ તેઓ સતત ધક્કા ખાતા રહ્યા, પરંતુ પોસ્ટ ઓફિસ બંધ મળી અને પોસ્ટ માસ્ટર છેલ્લા એક મહિનાથી ફરજ પર આવ્યા જ નથી. તેમની પાસબુક પણ હજુ સુધી આપવામાં આવી નથી."
લાલજીભાઈ બચુભાઈ કાનાણીએ જણાવ્યું કે, "જીવનભરની મહેનતથી બચાવેલા રૂ. 3 લાખથી વધુ પોસ્ટ ઓફિસમાં જમા કરાવ્યા હતા. તમામ દસ્તાવેજો પર સહીઓ અને સિક્કા કરાવી લેવામાં આવ્યા હતા અને આઠ દિવસમાં પાસબુક આપી દેવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ આજદિન સુધી કોઈ પાસબુક મળી નથી."
ખાતાધારક વર્ષાબેને જણાવ્યું કે, "ગામના અનેક લોકો સાથે છેતરપીંડી થઈ છે. પોસ્ટ કર્મચારી હાલ ફરાર છે અને ખાતાધારકોને કોઈ જવાબ મળતો નથી. તેમની મહેનતની બચત પરત મળે તેવી તેઓએ માંગ કરી છે."
કનુભાઈ વનરાએ જણાવ્યું કે, "છેલ્લા વીસ વર્ષથી તેઓ પોસ્ટ ઓફિસમાં લેવડદેવડ કરે છે. તેમની પત્નીના રૂ. 60 હજાર જમા હતા અને બીજા રૂ. 60 હજાર ઉમેરી રૂ. 1.20 લાખની એફ.ડી. કરાવવાના બહાને પોસ્ટ માસ્ટરે સહીઓ કરાવી લીધી હતી. બાદમાં થોડા દિવસ પછી પોતાના ભાઈ મારફતે ચેક મોકલ્યો હતો, પરંતુ બેંકમાં રજૂ કરતાં ખાતામાં એક પણ રૂપિયા ન હોવાથી ચેક પરત ફર્યો હતો."
આ મામલો બહાર આવતા પોસ્ટ વિભાગના સબ-ડિવિઝનલ ઇન્સ્પેક્ટરે કાણકિયા ગામની મુલાકાત લઈ તમામ અસરગ્રસ્ત થાપણદારોના લેખિત નિવેદનો નોંધ્યા હતા. પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન રોકડ હિસાબમાં પણ ગેરમિલ સામે આવતાં સમગ્ર ઘટનાની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
ગામના લોકો અને થાપણદારોએ જવાબદાર પોસ્ટ માસ્ટર સામે ફોજદારી ગુનો દાખલ કરી કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની, તમામ ખાતાધારકોની જમા રકમ વ્યાજ સહિત પરત અપાવવાની તેમજ સમગ્ર કથિત કૌભાંડની નિષ્પક્ષ તપાસ કરવાની માંગ કરી છે. પોસ્ટ વિભાગે તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ નિયમ મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવી ખાતરી આપી છે. હાલ સમગ્ર મામલે તપાસ ચાલી રહી હોવાથી વધુ ચોંકાવનારા ખુલાસા થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
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