ગીર સોમનાથ: ગીર ગઢડા કોર્ટેનો મનરેગા કેસમાં મહત્વનો ચુકાદો, ફરેડાના મનરેગા ભ્રષ્ટાચાર કેસમાં ત્રણ આરોપી નિર્દોષ છુટ્યા

ફરિયાદ મુજબ ખોટા દસ્તાવેજો બનાવી છેતરપિંડી અને ગેરરીતિથી વ્યક્તિગત લાભ મેળવ્યાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 9, 2026 at 4:35 PM IST

ગીર સોમનાથ : ગીર ગઢડા તાલુકાના ફરેડા ગામે વર્ષ 2013-14 દરમિયાન મનરેગા યોજનામાં થયેલા કથિત ભ્રષ્ટાચાર મામલે ચાલી રહેલા ચકચારી કેસમાં ગીર ગઢડા કોર્ટે ત્રણેય આરોપીઓને નિર્દોષ છોડવાનો મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે.

આ સમગ્ર કેસ મુજબ ફરેડા ગામે મનરેગા યોજના હેઠળ મેટ/હાજરી માસ્તર તરીકે ફરજ બજાવતા રામભાઈ કાનાભાઈ, આરિફભાઈ બ્લોચ તથા મનુભાઈ ઉર્ફે માનભાઈ ખસિયા સામે મજૂરોની હાજરીમાં ચેડાં, ખોટી સહીઓ અને અંગૂઠાના નિશાન કરી સરકારને આર્થિક નુકસાન પહોંચાડવાનો આરોપ મૂકાયો હતો. ફરિયાદ મુજબ ખોટા દસ્તાવેજો બનાવી છેતરપિંડી અને ગેરરીતિથી વ્યક્તિગત લાભ મેળવ્યાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો.

આ મામલે આરોપીઓ સામે આઈ.પી.સી.ની કલમ 403, 406, 409, 420, 465, 468, 471 તેમજ રોજગાર બાંહેધરી અધિનિયમ-2005ની કલમ 12 હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો. કેસની સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટમાં કુલ 25 સાક્ષીઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી. આરોપીઓ તરફેથી ગીર ગઢડાના યુવા વકીલ એસ.એસ. ઝવેરીએ ફરિયાદી પક્ષના સાક્ષીઓની ઉંડાણપૂર્વક ઊલટતપાસ કરી હતી. દલીલો દરમિયાન આરોપીઓને ખોટી રીતે સંડોવવાનો પ્રયાસ થયો હોવાની શંકા ઉભી થતાં ફરિયાદી પક્ષના પુરાવા પૂરતા મજબૂત ન હોવાનું કોર્ટના ધ્યાને આવ્યું હતું.

આ તમામ પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખી ગીર ગઢડાના જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ફર્સ્ટ ક્લાસ જજ એચ.એમ. વૈષ્ણવે આરોપી રામભાઈ કાનાભાઈ, આરિફભાઈ બ્લોચ અને મનુભાઈ ઉર્ફે માનભાઈ ખસિયાને નિર્દોષ છોડવાનો ચુકાદો આપ્યો હતો.

