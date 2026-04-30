ગીર સોમનાથ: ડોળાસા-બોડીદર માર્ગ પર સિંહણની ત્રણ બચ્ચાં સાથે લટાર, જુઓ વાયરલ વીડિયો
આ દ્રશ્ય જોઈ એમ્બ્યુલન્સના ડ્રાઈવરે તરત જ વાહન રોકી દીધું અને સાવચેતી દાખવી હતી.
Published : April 30, 2026 at 1:34 PM IST
ગીર સોમનાથ : જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકાના ડોળાસા-બોડીદર માર્ગ પર ગત રાત્રે એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી હતી. રસ્તા પર અચાનક સિંહણ અને તેના ત્રણ બચ્ચાં આવી ચડતા 108 એમ્બ્યુલન્સને વચ્ચે જ રોકાવું પડ્યું હતું, જેના કારણે થોડા સમય માટે તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી.
મળતી માહિતી મુજબ, ડોળાસા ગામેથી એક પ્રસૂતાને લેવા માટે 108 એમ્બ્યુલન્સ બોડીદર તરફ જઈ રહી હતી. ત્યારે રસ્તા પર અચાનક સિંહણ અને તેના બચ્ચાંઓએ રસ્તો આંતરી લીધો હતો. આ દ્રશ્ય જોઈ એમ્બ્યુલન્સના ડ્રાઈવરે તરત જ વાહન રોકી દીધું અને સાવચેતી દાખવી હતી.
સિંહણ અને બચ્ચાંઓ થોડો સમય રસ્તા પર ફરી રહ્યા હતા, જેના કારણે એમ્બ્યુલન્સને રાહ જોવી પડી હતી. 108ના કર્મચારીઓએ ધીરજ રાખી અને કોઈ જોખમ ન લેતા સિંહો સ્વયં રસ્તો છોડે તેની રાહ જોઈ હતી. આ ઘટનાના દ્રશ્યો સ્ટાફના EMT જગદીશ મકવાણાએ પોતાના મોબાઈલમાં કેદ કર્યા હતા, જે હાલ ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે બોડીદર ગામ ગીર જંગલ વિસ્તાર નજીક આવેલું હોવાથી અહીં અવાર નવાર સિંહ સહિતના વન્ય પ્રાણીઓ રસ્તા પર જોવા મળે છે. સ્થાનિક લોકો માટે આ સામાન્ય વાત છે, છતાં આવી ઘટનાઓ સાવચેતી રાખવાની ચેતવણી આપે છે.
સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ નોંધાઈ નથી. આ બનાવે ફરી એકવાર માનવ અને વન્યજીવન વચ્ચેના સહઅસ્તિત્વની હકીકત ઉજાગર કરી છે.
