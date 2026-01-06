ગીરસોમનાથના તાલાલામાં ટ્રિપલ અકસ્માત, કાકા-ભત્રીજા સહિત 3નાં ઘટનાસ્થળે મોત
બાઈક, નારિયેળ ભરેલી છકડો રિક્ષા અને આઈસર ટ્રક વચ્ચે થયેલા આ અકસ્માતમાં ત્રણ વ્યક્તિઓના ઘટનાસ્થળે જ મોત નિપજ્યા હતા
Published : January 6, 2026 at 7:19 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના તાલાલા તાલુકાના સુરવા-માધુપુર રોડ પર ચૈતન્ય હનુમાન મંદિર પાસે એક ભયાનક ટ્રિપલ અકસ્માત સર્જાયો હતો. બાઈક, નારિયેળ ભરેલી છકડો રિક્ષા અને આઈસર ટ્રક વચ્ચે થયેલા આ અકસ્માતમાં ત્રણ વ્યક્તિઓના ઘટનાસ્થળે જ મોત નિપજ્યા હતા, જ્યારે બે વ્યક્તિઓ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા છે.
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, આઈસર ટ્રક આંકોલવાડી તરફથી ગોળ ભરેલી હાલતમાં તાલાલા તરફ જઈ રહી હતી. સુરવા–માધુપુર વચ્ચે પહોંચતા આઈસર ચાલકે વાહન પરથી કાબૂ ગુમાવતા પહેલા નારિયેળ ભરેલી છકડો રીક્ષાને ટક્કર મારી અને ત્યારબાદ બાઈક પર સવાર કાકા-ભત્રીજાને અડફેટે લીધા હતા. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે બાઈક રોડ પરથી ઉછળી ખેતરમાં ફંગોળાઈ ગઈ હતી. આ અકસ્માતમાં બાઈક પર સવાર જાવંત્રી (ગીર) ગામના દીક્ષિત દિલીપભાઈ વાડોદરિયા અને તેમના કાકા પ્રભુદાસભાઈ ધીરુભાઈ વાડોદરિયા એમ કાકા-ભત્રીજાના ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યું નીપજ્યા હતાં.
સ્થાનિક લોકોએ દીક્ષિતનો મૃતદેહ ખેતરમાંથી બહાર કાઢ્યો હતો. નોંધનીય છે કે દીક્ષિતના એક મહિના બાદ લગ્ન નક્કી થયા હતા. લગ્નની ખરીદી કરીને પરત ફરતા સમયે જ બંને આ દુર્ઘટનાનો ભોગ બન્યા હતા, જેના કારણે વાડોદરિયા પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
આ ઉપરાંત નારિયેળ ભરેલી છકડો રીક્ષા ચલાવતા તાલાલા નિવાસી 45 વર્ષીય કિશોરભાઈ હરિભાઈ મારડિયાનું પણ ઘટનાસ્થળે મોત થયું હતું. છકડો રીક્ષામાં સવાર તેમના પત્ની 35 વર્ષીય લક્ષ્મીબેન અને 19 વર્ષીય પુત્ર યશવંત ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. લક્ષ્મીબેનને ફ્રેકચર થતાં તેમને વેરાવળની સરકારી હોસ્પિટલમાં રીફર કરવામાં આવ્યા છે.
અકસ્માતની જાણ થતાં જ તાલાલા પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે મૃતદેહોનો કબજો લઈ પોસ્ટમોર્ટમ માટે તાલાલા સરકારી હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. અકસ્માત બાદ આઈસર ટ્રકનો ચાલક ટ્રક મૂકીને ફરાર થઈ ગયો છે. ટ્રકની કેબિનમાંથી મોબાઈલ ફોન અને અન્ય દસ્તાવેજો મળ્યા હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું છે.
બચાવ કામગીરીમાં જોડાયેલા માધુપુર-ગીરના સામાજિક આગેવાન વિજય હીરપરાએ જણાવ્યું હતું કે, અકસ્માત બાદ સ્થાનિક લોકો તાત્કાલિક મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા. તાલુકા પંચાયતના કારોબારી ચેરમેન કિશન પાનસુરિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાની જાણ થતાં જ 108 એમ્બ્યુલન્સને કોલ કરાયો હતો, જોકે, એક કલાક સુધી એમ્બ્યુલન્સ ન આવતાં મૃતકોના મૃતદેહો અને ઇજાગ્રસ્તોને પોલીસ તથા ખાનગી વાહનો દ્વારા તાલાલા સરકારી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.