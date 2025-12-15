ETV Bharat / state

નવાબંદર પોલીસે ઇંગ્લિશ દારૂ સાથે બુટલેગરને ઝડપ્યો, કારના ગેસના બાટલામાં ચોરખાનું બનાવી દારૂ છુપાવતો

બૂટલેગર દ્વારા ફોર વ્હીલ કારના ગેસના બાટલામાં ચોરખાનું બનાવી દારૂ છુપાવવામાં આવતો હોવાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે.

નવાબંદર પોલીસે ઇંગ્લિશ દારૂ સાથે બુટલેગરને ઝડપ્યો
નવાબંદર પોલીસે ઇંગ્લિશ દારૂ સાથે બુટલેગરને ઝડપ્યો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 15, 2025 at 3:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સેમનાથ : કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દિવમાંથી ગુજરાતમાં ગેરકાયદે રીતે ઇંગ્લિશ દારૂ ઘુસાડવાનો પ્રયાસ નવાબંદર મરીન પોલીસે નિષ્ફળ બનાવ્યો છે. બૂટલેગર દ્વારા ફોર વ્હીલ કારના ગેસના બાટલામાં ચોરખાનું બનાવી દારૂ છુપાવવામાં આવતો હોવાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે.

નવાબંદર પોલીસે ઇંગ્લિશ દારૂ સાથે બુટલેગરને ઝડપી પાડ્યો

આગામી 25 ડિસેમ્બર નાતાલ થી 31 ડિસેમ્બર નવા વર્ષના તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખી દિવ–ગુજરાત રૂટ પર દારૂની હેરાફેરી વધતી હોવાની આશંકા વચ્ચે નવાબંદર મરીન પોલીસ દ્વારા સઘન વાહન ચેકિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, તે દરમ્યાન નાલીયા–માંડવી નગીના ઢોરા વિસ્તારમાં દિવ તરફથી આવી રહેલી સ્વીફ્ટ ડિઝાયર કારને અટકાવી તપાસ કરતા કારની ડીકીમાં મુકાયેલા ગેસના બાટલામાં બનાવેલા ચોરખાના માંથી ઇંગ્લિશ દારૂની 19 બોટલો મળી આવી હતી.

નવાબંદર પોલીસે ઇંગ્લિશ દારૂ સાથે બુટલેગરને ઝડપ્યો (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે દારૂની હેરાફેરીમાં વપરાયેલ કાર સહિત કુલ રૂ. 2.76 લાખનો પ્રોહી મુદ્દામાલ કબજે કરી બુટલેગર માંગરોળના શાપુરના રહેવાસી રાહુલ ચાવડાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

નવાબંદર પોલીસે ઇંગ્લિશ દારૂ સાથે બુટલેગરને ઝડપ્યો
નવાબંદર પોલીસે ઇંગ્લિશ દારૂ સાથે બુટલેગરને ઝડપ્યો (ETV Bharat Gujarat)

નવાબંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશનમાં બુટલેગર વિરુદ્ધ પ્રોહીબીશન કાયદા હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. પોલીસની આ કાર્યવાહીથી દિવ–ગુજરાત માર્ગ પર દારૂની હેરાફેરી કરતા તત્વોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.

આ પણ વાંચો...

  1. ભાવનગર: દારૂથી ખચાખચ ભરી હતી કારની ડિક્કી, મોલના પાર્કિંગમાંથી લાખોનો દારૂ ઝડપાયો
  2. રાજકોટ: SMCએ આટકોટમાં હોટેલના પાર્કિંગમાંથી બે કરોડથી વધુનો દારૂનો જથ્થો ઝડપ્યો

TAGGED:

GIR SOMNATH POLICE
ENGLISH LIQUOR
POLICE ARREST BOOTLEGGER
NAWABANDAR NEWS
NAWABANDAR POLICE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.