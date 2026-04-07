ગીર સોમનાથ: ઉનાના ઉમેજ ગામે મધમાખીના હુમલાથી આધેડનું મોત
Published : April 7, 2026 at 3:31 PM IST
ગીર સોમનાથ: ઉના તાલુકાના ઉમેજ ગામમાં મધમાખીના જીવલેણ હુમલાની હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે, જેમાં 58 વર્ષીય કાળુભાઈ મેઘાભાઈ ગોહિલનું દુખદ મોત નિપજ્યું છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, કાળુભાઈ પોતાના વાડીએ રોજિંદા કામકાજ અંતર્ગત રખોપું કરવા ગયા હતા ત્યારે અચાનક મધમાખીના ઝુંડે તેમના પર હુમલો કર્યો હતો.
અચાનક થયેલા હુમલાથી ગભરાઈ જતા કાળુભાઈ બચવા માટે દોડ્યા હતા, પરંતુ ભાગદોડ દરમિયાન તેઓ નજીકના ખાડામાં પડી ગયા હતા. મધમાખીના ડંખ અને ખાડામાં પડવાથી થયેલી ઈજાઓના કારણે તેમનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હોવાનું પ્રાથમિક રીતે માનવામાં આવી રહ્યું છે.
સવારે પરિવારજનોને કાળુભાઈ ઘરે પરત ન ફરતાં ચિંતા ઉદ્ભવી હતી. શોધખોળ દરમિયાન તેઓ વાડીએ પહોંચ્યા હતા, જ્યાં ખાડામાંથી કાળુભાઈનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. આ ઘટના સામે આવતા સમગ્ર ગામમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે અને લોકોમાં ભયની લાગણી ફેલાઈ છે.
ઘટનાની જાણ થતાં જ ઉના પોલીસ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ મોતનું ચોક્કસ કારણ સામે આવશે.
