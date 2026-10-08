ગીર સોમનાથઃ સ્થાનિક પોલીસ ઉંઘતી રહી અને SMCએ દારુ ઝડપી પાડ્યો! કોડીનારના આ વિસ્તારમાં બોલાવ્યો સપાટો
બાતમીના આધારે SMCની ટીમે સ્થળ પર પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી.
Published : October 8, 2026 at 10:59 AM IST
ગીર સોમનાથઃ SMCની ટીમ ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓ સામે પેટ્રોલિંગમાં હતી. દરમિયાન કોડીનાર શહેરના મચ્છી માર્કેટ પાછળ આવેલા રહેણાંક વિસ્તારમાં દારૂનું વેચાણ થતું હોવાની ચોક્કસ બાતમી મળી હતી. બાતમીના આધારે SMCની ટીમે સ્થળ પર પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી. ટીમે સ્થળ પર દરોડો પાડતા વિદેશી દારૂના કેરેટ તેમજ દેશી દારૂ ભરેલા પ્લાસ્ટિકના ટબ મળી આવ્યા હતા. દારૂનો જથ્થો જોઈ SMCની ટીમે સ્થળ પર જ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આ દરમિયાન દારૂના વેચાણ સાથે સંકળાયેલા શખ્સોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા.
760 નંગ વિદેશી દારૂ-બીયર કબ્જે
SMCની કાર્યવાહી દરમિયાન વિદેશી દારૂ અને બીયરના કુલ 760 નંગ મળી આવ્યા હતા, જેની કિંમત 2,14,772 રૂપિયા હોવાનું નોંધાયું છે. આ ઉપરાંત 57 લીટર દેશી દારૂ, જેની કિંમત 11,400 રૂપિયા થાય છે, તે પણ કબ્જે કરવામાં આવ્યો હતો. દારૂના જથ્થા ઉપરાંત વેચાણની રોકડ રકમ, 5 મોબાઇલ ફોન, 12 કેરેટ અને 2 સ્કૂટર સહિત અન્ય સામગ્રી પણ પોલીસે કબ્જે કરી હતી. તમામ મુદ્દામાલની કુલ કિંમત 3,84,872 રૂપિયા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
5 શખ્સો ઝડપાયા, 2 પોલીસને જોઈને ફરાર
દરોડા દરમિયાન સ્થળ પરથી 5 શખ્સોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે પોલીસની કાર્યવાહી દરમિયાન અન્ય 2 શખ્સો સ્થળ પરથી નાસી છૂટવામાં સફળ થયા હતા. ફરાર શખ્સોને ઝડપી પાડવા માટે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. સમગ્ર મામલે દક્ષાબેન વાઘેલા અને શૈલેષ કામરીયા સહિતના શખ્સો સામે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. પોલીસ તપાસમાં કેટલાક શખ્સો સામે અગાઉ પણ ગુના નોંધાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
સ્થાનિક પોલીસની કામગીરી સામે સવાલો
કોડીનાર શહેરના રહેણાંક વિસ્તારમાં દારૂનો આટલો મોટો જથ્થો રાખી તેનું વેચાણ ચાલી રહ્યું હતું, ત્યારે સ્થાનિક પોલીસની નજરે આ ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિ કેમ ન આવી તે સવાલ પણ હવે ચર્ચામાં આવ્યો છે. ખાસ કરીને ગાંધીનગરથી SMCની ટીમે બાતમીના આધારે આવીને દરોડો પાડીને મોટી કાર્યવાહી કરતાં સ્થાનિક પોલીસના ઇન્ટેલિજન્સ નેટવર્ક અને દારૂના ગેરકાયદે ધંધા સામેની કામગીરી અંગે સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.
અજંતા ટોકીઝ રોડ, હરિઓમ ચોક અને મચ્છી માર્કેટ પાછળના વિસ્તારોમાં ગેરકાયદે દારૂના વેચાણ સામે SMCની કાર્યવાહીથી કોડીનાર શહેરમાં ખળભળાટ મચ્યો છે. અગાઉ પણ SMC દ્વારા ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ગેરકાયદે દારૂના અડ્ડાઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોવાના બનાવો સામે આવ્યા છે.
પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ ગુનો, વધુ તપાસ શરૂ
સમગ્ર મામલે પોલીસે પ્રોહિબિશન એક્ટ તેમજ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 111 હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. કેસની આગળની તપાસ પીઆઈ નિશાંત વિષ્ણુદાસ હરિયાણીને સોંપવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. હવે તપાસ દરમિયાન દારૂનો આ જથ્થો ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યો હતો, કોને વેચાણ કરવાનો હતો અને આ સમગ્ર નેટવર્ક સાથે અન્ય કેટલા લોકો સંકળાયેલા છે, તે અંગે પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવશે. SMCની આ મોટી કાર્યવાહી બાદ કોડીનાર શહેરમાં દારૂના ગેરકાયદે વેચાણ સામે સ્થાનિક સ્તરે પણ કડક કાર્યવાહી થાય છે કે કેમ અને ફરાર શખ્સોને ક્યારે ઝડપી લેવામાં આવે છે તે જોવું રહ્યું.
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