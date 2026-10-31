ગીર સોમનાથ પોલીસે નવાબંદર જેટી પર 55 બોટ તપાસી, 110 LED લાઇટ સાથે 4 બોટમાં લાઇટ ફિશિંગનો પર્દાફાશ
ચારેય બોટના માલિકો-સંચાલકો વિરુદ્ધ નવાબંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશનમાં 4 ગુના નોંધાયા, 25 માછીમારોના આધારકાર્ડ ચકાસાયા.
Published : October 31, 2026 at 6:01 PM IST
ગીર-સોમનાથ: દરિયાઈ વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર લાઇટ ફિશિંગ અને અનધિકૃત માછીમારીની પ્રવૃત્તિઓ અટકાવવા ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા વિશેષ કોમ્બિંગ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. નવાબંદર જેટી ખાતે કરવામાં આવેલી આ કામગીરી દરમિયાન પોલીસ દ્વારા કુલ 55 બોટની તપાસ કરવામાં આવી હતી. જેમાંથી ચાર બોટમાં ગેરકાયદેસર રીતે લાઇટ ફિશિંગ કરવા માટે લગાવવામાં આવેલી કુલ 110 LED લાઈટો મળી આવતાં ચારેય બોટના માલિકો-સંચાલકો વિરુદ્ધ નવાબંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશનમાં ચાર અલગ-અલગ ગુનાઓ નોંધવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત 25 માછીમારોના આધાર-પુરાવાની પણ ચકાસણી કરવામાં આવી હતી.
જૂનાગઢ રેન્જના DIGP રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા તથા ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજા અને ઉના વિભાગના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક એમ.એફ. ચૌધરી દ્વારા જિલ્લામાં અનધિકૃત રીતે લાઈટો લગાવી માછીમારી કરતી બોટો, ગેરકાયદેસર ફિશિંગ કરતા બોટ માલિકો-સંચાલકો તેમજ આધાર-પુરાવા વગર રહેતા પરપ્રાંતીય રહેવાસીઓ અને માછીમારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપવામાં આવી હતી.
આ સૂચનાના અનુસંધાને જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજાના માર્ગદર્શન હેઠળ તા. 30 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ ઉના વિભાગના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક એમ.એફ. ચૌધરીની રાહબરી હેઠળ નવાબંદર જેટી ખાતે વિશેષ કોમ્બિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
55 બોટની તપાસમાં 110 LED લાઈટો મળી
કોમ્બિંગ દરમિયાન નવાબંદર જેટી પર રહેલી કુલ 55 બોટની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં ચાર બોટમાં ગેરકાયદેસર રીતે લાઇટ ફિશિંગ કરવા માટે કુલ 110 LED લાઈટો લગાવવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આથી પોલીસ દ્વારા ચારેય બોટના માલિકો-સંચાલકો વિરુદ્ધ નવાબંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશનમાં ચાર અલગ-અલગ ગુનાઓ દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
બીજી તરફ, જેટી વિસ્તારમાં રહેલા 25 માછીમારોના આધારકાર્ડ સહિતના ઓળખ અને રહેઠાણ સંબંધિત આધાર-પુરાવાની તપાસ કરી ખરાઈ કરવામાં આવી હતી. આ કામગીરીનો હેતુ અનધિકૃત રીતે રહેતા શખ્સોની ઓળખ કરી તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાનો પણ હતો.
આખરે શું છે લાઇટ ફિશિંગ?
લાઇટ ફિશિંગ એટલે માછીમારી માટે કૃત્રિમ પ્રકાશનો ઉપયોગ કરવાની પદ્ધતિ. આ પદ્ધતિમાં બોટ પર શક્તિશાળી LED લાઈટો લગાવી રાત્રિના સમયે દરિયાના પાણીમાં પ્રકાશ ફેલાવવામાં આવે છે. પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતી કેટલીક માછલીઓ એક જગ્યાએ એકઠી થાય છે અને ત્યારબાદ જાળની મદદથી તેને પકડવામાં આવે છે.
જોકે, કૃત્રિમ પ્રકાશના અતિશય ઉપયોગથી કેટલીક દરિયાઈ પ્રજાતિઓના કુદરતી વર્તન પર અસર થઈ શકે છે. નાની વયની માછલીઓ પણ જાળમાં ફસાઈ શકે છે, જેના કારણે ભવિષ્યની મત્સ્ય સંપત્તિ પર દબાણ ઊભું થવાની ચિંતા રહે છે. આ ઉપરાંત પરંપરાગત માછીમારોના વ્યવસાય અને આજીવિકાને પણ અસર થવાની ભીતિ વ્યક્ત કરવામાં આવે છે.
ગુજરાતમાં લાઇટ ફિશિંગ સામે પ્રતિબંધાત્મક જોગવાઈઓ અમલમાં છે. દરિયાઈ મત્સ્ય સંપત્તિનું સંરક્ષણ અને અનધિકૃત માછીમારી અટકાવવાના હેતુથી આવી પ્રવૃત્તિઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.
આ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓએ સંભાળી કામગીરીની જવાબદારી
નવાબંદર જેટી ખાતે હાથ ધરવામાં આવેલા આ વિશેષ કોમ્બિંગ ઓપરેશનમાં નવાબંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જે.જે. પરમાર, એસ.ઓ.જી. ગીર સોમનાથના ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.આર. રાયજાદા, એસ.ઓ.જી.ના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર એસ.વી. સોલંકી તથા નવાબંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર એમ.એ. રાઠોડ જોડાયા હતા. આ ઉપરાંત નવાબંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશન, એલ.સી.બી. અને એસ.ઓ.જી. ગીર સોમનાથનો પોલીસ સ્ટાફ પણ આ સંયુક્ત કામગીરીમાં જોડાયો હતો.
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