ગીર સોમનાથઃ સણોસરીમાં 3 વર્ષના માસૂમને દીપડો ઉપાડી ગયો, વ્હાલસોયાના મોતથી પરિવાર પર આભ ફાટ્યું
ઘટનાની જાણ થતાં વન વિભાગ દોડી આવ્યું, આશરે એક કલાકમાં દીપડાને પકડી પાડ્યો હોવાની માહિતી...
Published : October 3, 2026 at 12:33 PM IST
ગીર સોમનાથ: જિલ્લાના ગીરગઢડા તાલુકાના સણોસરી ગામના ખાંભલા વિસ્તારમાં દીપડાના હુમલાની અત્યંત દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે. ખેતરમાં મજૂરીકામ કરતા મધ્યપ્રદેશના શ્રમિક પરિવારના માત્ર ત્રણ વર્ષના માસૂમ બાળક ચેતન પર દીપડાએ હુમલો કરતાં તેનું મોત નીપજ્યું છે. રાત્રિના સમયે પરિવાર ખેતરની ઓરડીમાં સૂતો હતો, ત્યારે દીપડો આશરે 10 ફૂટ ઊંચી અગાસી પર ચઢીને બાળકને ઉઠાવી ગયો હોવાની વિગતો સામે આવી છે. આ કરૂણ ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ છે.
રાત્રે પરિવાર સૂતો હતો ત્યારે દીપડો બાળકને ઉઠાવી ગયો
મળતી માહિતી મુજબ, ગીરગઢડા તાલુકાના સણોસરી ગામના ખાંભલા વિસ્તારમાં બાલુભાઈ ભગુભાઈ કાતરીયાના ખેતરમાં મધ્યપ્રદેશના રહેવાસી ગિરીશભાઈ બામણીયા મજૂરી કામ કરતા હતા. તેઓ પરિવાર સાથે ખેતરની ઓરડીમાં રહેતા હતા. પરિવાર આ વિસ્તારમાં મજૂરી કામ માટે આશરે દોઢ મહિના પહેલા આવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
રાત્રે આશરે 10 વાગ્યાના આસપાસના અરસામાં પરિવાર ઓરડીમાં સૂતો હતો. ત્યારે દીપડો આશરે 10 ફૂટ ઊંચી અગાસી પર ચઢી આવ્યો હતો અને પરિવારની નજર ચૂકવી ત્રણ વર્ષના બાળક ચેતનને ઉઠાવી ગયો હતો. અચાનક બનેલી આ ઘટનાથી પરિવારને ભારે આઘાત લાગ્યો હતો.
વાડીમાં લઈ જઈ હુમલો કર્યો, માસૂમનું મોત
બાળકને ઉઠાવી ગયા બાદ દીપડો તેને ઓરડીથી દૂર વાડી તરફ લઈ ગયો હતો. ત્યાં દીપડાના હુમલામાં માસૂમ ચેતનનું મોત નીપજ્યું હતું. પરિવારના નાના બાળક સાથે બનેલી આ કરુણ ઘટનાથી શ્રમિક પરિવાર પર જાણે આભ તૂટી પડ્યું છે. રોજી રોટી માટે પોતાના વતનથી દૂર આવેલા પરિવાર માટે આ ઘટના ક્યારેય ન ભૂલી શકાય તેવી દુર્ઘટના બની છે.
વન વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી
ઘટનાની જાણ થતાં જ વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. જસાધાર રેન્જના વન વિભાગ દ્વારા દીપડાને પકડવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. મળતી માહિતી મુજબ, આશરે એક કલાકની અંદર દીપડાને પકડી પાડવામાં આવ્યો હતો. દીપડાને પકડવા માટે કઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ તેને ક્યાં ખસેડવામાં આવ્યો તે અંગેની સત્તાવાર વિગતોની પુષ્ટિ થવાની બાકી છે. બીજી તરફ, બાળકના મૃતદેહને કપડામાં વીંટાળીને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ગીરગઢડા હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
ખેતમજૂર પરિવારોની સુરક્ષા અંગે ચિંતા
સણોસરીના ખાંભલા વિસ્તારમાં બનેલી આ ઘટનાએ ખેતરો અને વાડી વિસ્તારમાં વસવાટ કરતા શ્રમિક પરિવારોની સુરક્ષા અંગે ચિંતા ઊભી કરી છે. ખેતીકામ માટે ખેતરોમાં રહેતા પરિવારોમાં નાના બાળકોની સુરક્ષા એક મહત્ત્વનો મુદ્દો છે. આવી ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન ન થાય તે માટે વન વિભાગ દ્વારા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારની પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ અને જરૂરી સાવચેતીનાં પગલાં લેવા અંગે ધ્યાન આપવું જરૂરી બન્યું છે.
ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં વન્ય પ્રાણી અને માનવ વસાહતો વચ્ચેના સંપર્કને પગલે ઊભા થતા જોખમ સામે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જાગૃતિ અને સાવચેતી પણ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. ત્રણ વર્ષના માસૂમ ચેતનના મોતની આ ઘટનાથી સણોસરી સહિત આસપાસના વિસ્તારમાં શોકનો માહોલ છવાયો છે.
આ અંગે RFO કુલદીપ ચૌહાણના જણાવ્યા મુજબ, ઘટનાની જાણ થતાં જ જસાધાર રેન્જની વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક સણોસરિ ગામની સીમમાં ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને વન વિભાગના કર્મચારીઓ દ્વારા આસપાસના સમગ્ર વિસ્તારમાં સઘન સ્કેનિંગ અને શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી હતી. વન વિભાગની ટીમ દ્વારા હાથ ધરાયેલી શોધખોળ દરમિયાન માસૂમ બાળક ચેતનનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. ત્યારબાદ સ્થાનિક ગ્રામજનોના સહયોગથી આસપાસના વિસ્તારમાં વધુ સઘન તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. બાળક પર હુમલો કરનાર દીપડાને ઝડપી પાડવા માટે વન વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક પાંજરાં ગોઠવવામાં આવ્યા હતા. વન વિભાગની ઝડપી અને સંકલિત કામગીરીના પરિણામે ઘટના બન્યાના આશરે એક કલાકની અંદર જ દીપડો પાંજરે પૂરાઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ વન વિભાગ દ્વારા દીપડાને લઈને આગળની જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
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