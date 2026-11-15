'સિંહ જંગલમાં ચાલે ત્યારે આસપાસ અનેક કૂતરા ભસતા હોય છે', કોળી સેનાના સ્નેહ મિલનમાં પરષોત્તમ સોલંકીનો કટાક્ષ
ઉના શહેરના દેલવાડા રોડ પર આવેલા નગર પાલિકા ટાઉન હોલ ખાતે યોજાયેલા આ સમારોહમાં પરષોત્તમ સોલંકી, હીરા સોલંકી સહિત કોળી સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા.
Published : November 15, 2026 at 10:55 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં પ્રથમ વખત કોળી સેના દ્વારા ભવ્ય સ્નેહમિલન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ઉના શહેરના દેલવાડા રોડ પર આવેલા નગર પાલિકા ટાઉન હોલ ખાતે યોજાયેલા આ સમારોહમાં ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી પરષોત્તમ સોલંકી, રાજુલાના ધારાસભ્ય હીરા સોલંકી સહિત જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી મોટી સંખ્યામાં કોળી સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મંત્રી પરષોત્તમ સોલંકીના અધ્યક્ષ સ્થાને યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં સમાજની એકતા, સંગઠન અને રાજકીય ભાગીદારીના મુદ્દાઓ પર વક્તાઓએ પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા હતા.
સ્નેહ મિલન દરમિયાન સમાજને સંબોધતા રાજુલાના ધારાસભ્ય હીરા સોલંકીએ પોતાના આગવા અંદાજમાં રાજકીય કટાક્ષ કરતાં કહ્યું હતું કે, "અમે મહારાષ્ટ્રના છીએ અને ત્યાં પણ કોઈનો તુંકારો સાંભળ્યો નથી અને સાંભળવાના પણ નથી. અમારા જાહેર જીવનમાં પણ ક્યારેય કોઈનો તુંકારો સાંભળ્યો નથી. આ તો એક પદ મળ્યું છે અને તે પણ સમાજના કારણે મળ્યું છે. સમાજના કારણે જ આજે અમે ગુજરાતમાં ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી શક્યા છીએ. એટલે અમે ક્યારેય એ વાતની શરમ રાખી નથી કે કોળી સમાજના કારણે આ સ્થાન સુધી પહોંચ્યા છીએ."
હીરા સોલંકીએ પોતાના સંબોધનમાં સમાજના યોગદાનને મહત્વ આપતાં જણાવ્યું હતું કે, જાહેર જીવનમાં મળેલા સ્થાન પાછળ સમાજની તાકાત અને સાથ રહેલો છે. સમાજના કારણે મળેલા સન્માન અને સ્થાનને સ્વીકારવામાં ક્યારેય સંકોચ રાખ્યો નથી.
બીજી તરફ ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી પરષોત્તમ સોલંકીએ પણ પોતાના સંબોધનમાં રાજકીય અને સામાજિક મુદ્દાઓ પર સ્પષ્ટ શબ્દોમાં વાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, "અમે મુંબઈના રહેવાસી છીએ અને ત્યાં અમે ભાઈગીરી કરી છે. તેમ છતાં મુંબઈથી અહીં આવીને તમારી વચ્ચે ભાષણ આપવું એ નાની વાત નથી. અમે સમાજને કંઈક આપ્યું છે અને જે કરીએ છીએ તે સમાજ માટે કરીએ છીએ."
મંત્રી પરષોત્તમ સોલંકીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, તેમણે ક્યારેય સત્તાનો દુરુપયોગ કર્યો નથી કે કોઈ પ્રકારનું અહંકાર રાખ્યું નથી. રાજકારણમાં જમીન પડાવી લેવી કે અંગત સ્વાર્થ સાધવો તેમનો હેતુ નથી તેમ પણ તેમણે પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું હતું.
મંત્રી પરષોત્તમ સોલંકીએ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં વસતા કોળી સમાજની રાજકીય સ્થિતિ અંગે પણ સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે, સમગ્ર દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાં આશરે 50 ટકા વસ્તી કોળી સમાજની હોવા છતાં રાજકીય ક્ષેત્રે સમાજની સ્થિતિ શું છે તે વિચારવાનો વિષય છે.
તેમણે સમાજના લોકોને સંબોધતા કહ્યું હતું કે, "આખા દરિયાકાંઠામાં 50 ટકા કોળી સમાજની વસ્તી છે, તો કોળી સમાજ ક્યાં છે? મને એ તો કહો." આ સાથે તેમણે સમાજના નેતાઓ અને સત્તા પર પહોંચ્યા બાદ સમાજને ભૂલી જતા લોકો પર પણ કટાક્ષ કર્યો હતો.
તેમણે મતદાન અંગે ટકોર કરતાં કહ્યું હતું કે, "સત્તા પર આવે એટલે સમાજને ભૂલી જાય છે. કમાવવાની લાલચ અને સમાજના કર્તા પણ એ જ. આવા લોકોને મત ન આપતા. ભલે મત આપવા ન જવું પડે તો ચાલશે, પરંતુ આવા નુગરાઓને મત નહીં આપતા."
પોતાના નિવેદન અંગે તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે, "મને જે હૃદય માંથી આવે છે એ જ બોલું છું. બાકી મારા જેવા લોકોને આ લોકો પૂરા દઈ શકે, પરંતુ મેં એવું કોઈ કામ જ કર્યું નથી કે અમને પૂરા કરી શકે. જોકે, પ્રયાસ તો ઘણા કર્યા છે."
મંત્રી પુરુષોત્તમ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, આપણે સિંહનાં સંતાન છીએ અને સિંહ તો સિંહ જ કહેવાય. કોઈ શું બોલે છે કે કોઈ શું કહે છે તેનાથી આપણને કોઈ ફરક પડવો જોઈએ નહીં. સિંહ જ્યારે જંગલમાં પોતાની મસ્તીમાં ચાલતો હોય ત્યારે તેની આસપાસ અનેક કૂતરા ભસતા હોય છે, પરંતુ સિંહ પાછળ કોણ શું બોલે છે તેની પરવા કરતો નથી અને પોતાની મસ્તીમાં આગળ વધતો રહે છે.
વધુમાં તેમણે સિંહની એક ડણકથી બધા ભાગી જાય છે તેવી ઉપમા આપતાં સમાજના લોકોને કોઈની વાતોથી વિચલિત થયા વગર આત્મવિશ્વાસ સાથે આગળ વધવાનો સંદેશ આપ્યો હતો. તેમના આ આગવા અંદાજના સંબોધન દરમિયાન સમારોહમાં ઉપસ્થિત સમાજના લોકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.
નાદુરસ્ત તબિયત હોવા છતાં સમાજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહીને મંત્રીએ વ્યક્ત કરેલી લાગણી અને સિંહની ઉપમા સાથેના તેમના નિવેદનની સમારોહમાં ખાસ ચર્ચા જાગી હતી.
ઉનામાં યોજાયેલા આ સ્નેહમિલન સમારોહમાં મંત્રી પરષોત્તમ સોલંકી અને ધારાસભ્ય હીરા સોલંકીનાં નિવેદનો ખાસ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યાં હતાં. એક તરફ હીરા સોલંકીએ સમાજના કારણે મળેલા રાજકીય સ્થાનનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, તો બીજી તરફ મંત્રી પરષોત્તમ સોલંકીએ દરિયાકાંઠાના કોળી સમાજની રાજકીય ભાગીદારી અને સમાજને ભૂલી જતા નેતાઓ અંગે જાહેર મંચ પરથી ટકોર કરી હતી. આમ, કોળી સમાજની એકતા અને સંગઠનના હેતુથી યોજાયેલા આ સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં સામાજિક સંદેશની સાથે રાજકીય નિવેદનો પણ ગુંજ્યાં હતાં અને સમગ્ર કાર્યક્રમ ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો.
આ પણ વાંચો: