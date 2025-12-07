કોડીનાર તાલુકાના વલાદર ગામે મહિલા પર દિપડાનો હિંસક હુમલો, લોકોમાં ભયનો માહોલ
પોતાના સંબંધીના ઘરે જઈ પરત ફરતી વખતે 50 વર્ષીય રસીદાબેન પર જાહેર માર્ગ પર અચાનક દીપડાએ હુમલો કર્યો હતો.
Published : December 7, 2025 at 6:39 PM IST
ગીર સોમનાથ : જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકાના વલાદર ગામે દીપડાના હિંસક હુમલાની ઘટના બનતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. પોતાના સંબંધીના ઘરે જઈ પરત ફરતી વખતે 50 વર્ષીય રસીદાબેન પર જાહેર માર્ગ પર અચાનક દીપડાએ હુમલો કર્યો હતો.
દીપડાના હુમલામાં રસીદાબેનને છાતીના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. ઘટનાના પગલે આસપાસ દોડધામ મચી ગઈ હતી. ઈજાગ્રસ્ત મહિલાને તાત્કાલિક કોડીનારની રાનાવાલા હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમની હાલત હાલ સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
ઘટનાના પ્રત્યક્ષદર્શી યુવક હરસુખએ જણાવ્યું હતું કે, "હું કોડીનારથી વલાદર તરફ બાઈક પર જઈ રહ્યો હતો. તે દરમિયાન મારા આગળ જઈ રહેલા રસીદાબેન પર રસ્તાની બાજુમાંથી અચાનક દીવાલ કુદીને દીપડો ત્રાટક્યો. મેં તરત જ જોરથી દેકારો કરતાં દીપડો મહિલા ને છોડીને નાસી ગયો, જેથી રસીદાબેનનો જીવ બચી ગયો."
ગામના રહીશ નૂરમમદભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "વારંવાર દીપડાના હુમલાની ઘટનાઓ બને છે. પશુઓના રક્ષણ માટે લાકડી રાખીએ તો વન વિભાગ કાર્યવાહી કરે છે. હવે આવા હિંસક પ્રાણીઓ માનવ જીવ પર હુમલો કરે ત્યારે અમારે શું કરવું?"
જંગલ સીમને અડીને આવેલા વલાદર સહિત આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી દીપડા જેવા હિંસક પ્રાણીઓના હુમલાની ઘટનાઓ વધતી જતા ગ્રામજનોમાં ભય સાથે ઉગ્ર રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક વલાદર ગામે પહોંચી હતી. ગ્રામજનોએ હુમલાખોર દીપડાને ત્વરિત પાંજરે પૂરવા અને સમગ્ર વિસ્તારમાં રેસ્ક્યુ ઓપરેશન શરૂ કરવા માંગ ઉઠાવી છે.
