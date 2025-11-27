ગીર સોમનાથ: સોમનાથમાં કાર્તિકી પૂર્ણિમા મેળાનો પ્રારંભ, કાર્યક્રમ વહેલા શરુ થતાં ધારાસભ્ય ભગવાન બારડ થયા નારાજ
ભાજપના ધારાસભ્ય ભગવાન બારડ કાર્યક્રમ નિર્ધારિત સમય કરતાં પહેલાં શરૂ થતા નારાજ થયા હતા.
Published : November 27, 2025 at 9:01 PM IST
ગીર સોમનાથ: સોમનાથમાં વરસાદને કારણે મૂલતવી રાખવામાં આવેલા કાર્તિકી પૂર્ણિમા મેળાનો આજે સોમનાથ ખાતે ભવ્ય પ્રારંભ થયો છે. દર વર્ષે ધાર્મિક ભાવનાથી મનાવવામાં આવતો આ મેળો ભક્તો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહે છે. આ વર્ષે મેળો એક માસ મોડો શરૂ થયો હોવા છતાં ભક્તોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.
યોજાયેલ મેળાનું ઉદ્દઘાટન રેન્જ આઈ.જી નિલેશ જાંજડિયા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. જો કે ઉદ્દઘાટન પ્રસંગ દરમિયાન થોડી વાર માટે રાજકીય ગરમાવો જોવા મળ્યો હતો. કાર્યક્રમ માટે આમંત્રિત કરવામાં આવેલા આગેવાનો, ખાસ કરીને ભાજપના ધારાસભ્ય ભગવાન બારડ, કાર્યક્રમ નિર્ધારિત સમય કરતાં પહેલાં શરૂ થતા નારાજ થયા હતા.
મેળાના કાર્યક્રમમાં આવવા આગેવાનોને સાંજે 5:30 વાગ્યે આમંત્રણ આપ્યું હતું, પરંતુ કાર્યક્રમ 5 વાગ્યે જ શરૂ થતાં, ધારાસભ્ય ભગવાન બારડ સહિત અન્ય આગેવાનોમાં પણ અસંતોષ જોવા મળ્યો. ઘટનાસ્થળે ભગવાન બારડે ટ્રસ્ટના અધિકારીઓની અવગણના થયાના આક્ષેપ સાથે વાંધો નોંધાવ્યો હતો. પરંતુ થોડા સમય બાદ પરિસ્થિતિ શાંત થઈ ગઈ હતી.
ધારાસભ્ય ભગવાન બારડે ઉદારતા દાખવતા જણાવ્યું હતું કે "સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં રોષ, અહંકાર અને મતભેદની જગ્યા નથી. જો ભૂલ થઈ હોય તો ક્ષમા કરવી એ મોટા સંસ્કાર છે." આ નિવેદન બાદ માહોલ ફરી શાંત બન્યો હતો.
મેળા દરમિયાન વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમો, ભજન સંધ્યા, હસ્તકલા સ્ટોલ્સ અને ભક્તિભાવે ભરી પ્રવૃત્તિઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. ભક્તો અને પ્રવાસીઓનો મોટો ઉમટતો વળાંક જોવા મળી રહ્યો છે. મેળો આગામી પાંચ દિવસ સુધી ચાલુ રહેશે અને લાખો ભક્તો ઉમટી પડશે.
